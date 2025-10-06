Impulse la eficiencia operativa con la observabilidad de la IA generativa

La TI empresarial ya está teniendo dificultades con el peso de la complejidad con un informe reciente que muestra dos de las tres tareas más importantes relacionadas con la observabilidad para completar, que incluyen adaptar las herramientas de observabilidad para manejar nuevos patrones arquitectónicos y asegurar una cobertura de observabilidad constante en múltiples entornos.

Además, la IA ha redefinido por completo lo que es una aplicación. Las aplicaciones ya no tienen un buen alcance y están impulsadas por el usuario con resultados predefinidos; son autodirigidas, están orientadas a objetivos e incluyen razonamiento contextual. Hay mucho en juego. El costo promedio del tiempo de inactividad de TI no planificado es de 14 056 USD por minuto, lo que equivale a 218 000-1.425 millones de dólares por hora dependiendo del tamaño de la empresa, y sin visibilidad de los sistemas impulsados por IA, las organizaciones pueden arriesgarse a costos descontrolados y daños a la reputación.

Las empresas altamente automatizadas muestran el camino a seguir al utilizar herramientas de observabilidad que potencialmente pueden lograr una reducción en los costos de TI y un alto retorno de la inversión (ROI) de la transformación digital impulsada por IA.