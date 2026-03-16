Desde hace más de 20 años, IBM y Lenovo colaboran para ofrecer infraestructura de nivel empresarial. Hoy en día, esa colaboración está evolucionando para ayudar a los clientes a acelerar la adopción de la IA en entornos de nube híbrida y soberanos.
En conjunto, las empresas ahora brindan soporte de ciclo de vida de extremo a extremo, reforzado por importantes avances de productos, incluidas GPU de inferencia de IA, IBM Storage Scale y tecnologías de red modernas.
A medida que las organizaciones escalan la IA en entornos híbridos, las cargas de trabajo intensivas en datos continúan creciendo más rápido de lo que los sistemas existentes pueden admitir. El resultado: cada vez más presión sobre la infraestructura, aumento de la latencia y mayor exposición a riesgos operativos y de seguridad. Para mantener el ritmo, las empresas necesitan arquitecturas escalables, seguras e integradas que admitan cargas de trabajo impulsadas por IA con control y soberanía totales, a la vez que reducen la complejidad operacional.
Para la mayoría de las empresas, desplegar la IA con eficacia requiere la modernización de TI. La integración perfecta de los nuevos sistemas optimizados para IA con los entornos existentes es uno de los pasos más críticos y desafiantes. Incluso los pequeños errores de configuración pueden provocar tiempo de inactividad considerable. Los estudios demuestran que aprovechar el monitoreo inteligente y automatizado de sistemas puede detectar de manera proactiva los problemas antes de que afecten al negocio, lo que reduce significativamente el riesgo operacional.
El camino a seguir está claro: combinar la experiencia con la automatización basada en IA a lo largo de todo el ciclo de vida de la TI. Este enfoque cierra las brechas operativas, fortalece la confiabilidad y da a los equipos de TI más tiempo para innovar y transformarse.
A través de IBM Technology Lifecycle Services (TLS), las organizaciones reciben servicios de ciclo de vida y soporte de múltiples proveedores en las plataformas de IA híbrida de misión crítica de Lenovo, incluidos los entornos de inferencia de IA on premises.
Los expertos técnicos de IBM planean, despliegan, dan soporte, optimizan y actualizan soluciones de nivel empresarial a través de infraestructuras híbridas. Esta colaboración combina una infraestructura de clase empresarial con las capacidades de servicio global de IBM TLS para respaldar el despliegue, las operaciones continuas y la gestión del ciclo de vida de entornos híbridos de IA listos para producción.
IBM TLS simplifica el soporte de TI de múltiples proveedores para la IA al servir como un único punto de responsabilidad para acelerar los resultados comerciales de la infraestructura, al tiempo que reduce la carga operativa para IBM y los sistemas de múltiples proveedores.
IBM TLS transforma el soporte reactivo tradicional en operaciones inteligentes y proactivas mediante la IA agéntica y la automatización.
Los clientes se benefician de:
Para las organizaciones que gestionan entornos híbridos complejos, estas mejoras en la eficiencia se traducen directamente en una mayor resiliencia, más tiempo de actividad y una experiencia del cliente constantemente mejor.
Managed Maintenance Solution (MMS) for Lenovo de IBM proporciona un modelo de soporte flexible y por niveles con opciones que incluyen un IBM Technical Account Manager (TAM) dedicado. Los clientes obtienen orientación personalizada, planificación proactiva, servicio priorizado y tiempos de respuesta acelerados.
La infraestructura de Lenovo, combinada con el soporte de IBM TLS, ayuda a los entornos empresariales complejos a operar a escala, con una resolución promedio en la primera llamada del 97 %¹ para hardware, software y redes de múltiples proveedores, y una puntuación OSAT del 92 %¹.
La continua innovación de IBM fue reconocida recientemente por su excelencia en el servicio de campo impulsado por IA, e IDC nombró a IBM líder en IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment². Este reconocimiento pone de relieve la capacidad de IBM para ayudar a las organizaciones a hacer frente a las cambiantes exigencias de TI con confianza y eficiencia.
IBM y Lenovo ayudan a las organizaciones a operar con confianza cargas de trabajo de IA a escala en infraestructuras híbridas complejas.
IBM y Lenovo mostrarán conjuntamente estas capacidades en NVIDIA GTC, ubicado en The Lenovo Hub en 402 South Market Street, San José, CA 95113 (detrás del McEnery Convention Center).
La demostración en vivo destacará cómo la automatización inteligente, los análisis predictivos y el soporte proactivo pueden transformar la prestación de servicios, acelerar la resolución de problemas y mejorar la eficiencia operativa en todos los entornos de TI empresariales.
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