Los equipos de bases de datos modernos se enfrentan a una realidad difícil: más entornos, más complejidad y menos tiempo para gestionarlo todo. Casi dos tercios de los administradores de bases de datos (DBA) dicen que la resolución de problemas es su tarea que más tiempo consume, y el 68 % hace malabarismos con varias herramientas cada día, lo que ralentiza el diagnóstico y aumenta el riesgo operativo.*

Db2 Intelligence Center reúne estos workflows en un solo lugar. Como consola de gestión de bases de datos unificada impulsada por IA para Db2 en despliegues on-prem, en la nube, PureScale y en contenedores, Intelligence Center ofrece a los equipos una visibilidad rápida y coherente, y reduce el esfuerzo manual necesario para mantener las cargas de trabajo en buen estado.

Esta versión ofrece mejoras en el rendimiento de monitorización, la flexibilidad de la plataforma y la simplicidad de la instalación.

Aspectos destacados incluyen: