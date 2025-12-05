Inteligencia artificial Automatización de TI

Db2 Intelligence Center 1.1.3: Más visibilidad, más flexibilidad, más velocidad

La última actualización de Intelligence Center amplía la compatibilidad, fortalece la profundidad de monitoreo y simplifica la implementación para ayudar a los equipos a ejecutar Db2 con más velocidad, confianza y seguridad.

Publicado el 5 de diciembre de 2025
Ilustración digital de un hombre ícono de pie frente a cuatro paneles

Los equipos de bases de datos modernos se enfrentan a una realidad difícil: más entornos, más complejidad y menos tiempo para gestionarlo todo. Casi dos tercios de los administradores de bases de datos (DBA) dicen que la resolución de problemas es su tarea que más tiempo consume, y el 68 % hace malabarismos con varias herramientas cada día, lo que ralentiza el diagnóstico y aumenta el riesgo operativo.*

Db2 Intelligence Center reúne estos workflows en un solo lugar. Como consola de gestión de bases de datos unificada impulsada por IA para Db2 en despliegues on-prem, en la nube, PureScale y en contenedores, Intelligence Center ofrece a los equipos una visibilidad rápida y coherente, y reduce el esfuerzo manual necesario para mantener las cargas de trabajo en buen estado.

Esta versión ofrece mejoras en el rendimiento de monitorización, la flexibilidad de la plataforma y la simplicidad de la instalación.

Aspectos destacados incluyen:

  • Actualización más rápida en páginas de monitoreo de gran volumen
  • Reducción del tiempo de instalación con despliegue en contenedores
  • Insight de clúster para clientes de PureScale que ejecutan carga de trabajo de misión crítica.

4 nuevas mejoras en Intelligence Center

Aprovechando el impulso de versiones anteriores, esta actualización ofrece mejoras específicas que mejoran la profundidad de monitoreo, amplían la compatibilidad de la plataforma y simplifican el despliegue, lo que garantiza que Intelligence Center sea más rápido y fácil de operar en entornos Db2 complejos.

1. Monitoreo PureScale mejorado

Los clientes de PureScale pueden diagnosticar problemas más rápido y mantener una disponibilidad continua en sus cargas de trabajo de misión crítica y de mayor volumen. 

Esta versión introduce una visibilidad más profunda y eficiente en los entornos PureScale, incluyendo vistas de estado por miembro y CF más ricas, métricas a nivel de nodo más rápidas y mejores insight sobre bloqueos, comportamiento del bufferpool y utilización de recursos.

2. Soporte para macOS

Los equipos pueden trabajar donde prefieran, lo que agiliza las pruebas, la iteración y la colaboración entre departamentos. 

Db2 Intelligence Center ahora es totalmente compatible con macOS, lo que permite a los desarrolladores, analistas y arquitectos ejecutar IC directamente en sus dispositivos principales, acelerando el desarrollo local y los workflows de POC.

3. Instalación en contenedores

Los despliegues más rápidos y repetibles reducen la fricción para los equipos de I&O y facilitan la adopción de Intelligence Center en toda la organización. 

Una nueva opción de instalación en contenedores simplifica significativamente la configuración y garantiza despliegues más consistentes en todos los entornos. Con la instalación basada en contenedores, los equipos pueden abrir Intelligence Center en cuestión de minutos con configuraciones predecibles y versionadas adecuadas para configuraciones de desarrollo, prueba, on-prem y air-gapped.

4. Mejoras en rendimiento y seguridad

Esta versión incluye múltiples actualizaciones de la plataforma central diseñadas para mejorar el rendimiento, endurecer la postura de seguridad y fortalecer la resiliencia general del sistema.

Desbloqueando la eficiencia para los equipos de datos modernos

En conjunto, estas mejoras construyen un Centro de Inteligencia más accesible y resiliente para apoyar a los equipos modernos de Db2:

  • Los DBA obtienen una inteligencia de clúster más profunda y un acceso más rápido a las métricas más importantes para mantener la disponibilidad continua.
  • Los desarrolladores y arquitectos obtienen más flexibilidad, con soporte nativo de macOS y una configuración del entorno local más fluida.
  • Los equipos de infraestructura y Operaciones se benefician del despliegue estandarizado y en contenedores, lo que facilita la gestión de las instalaciones en entornos híbridos o regulados.
  • Los líderes de TI obtienen una gobernanza y una preparación de la plataforma más sólidas, con un rendimiento y una seguridad reforzados integrados en cada actualización.

A medida que los entornos Db2 evolucionan en entornos on-prem, nube y escenarios, estas actualizaciones ayudan a los equipos a mantenerse a la vanguardia de la complejidad con una plataforma creada para el rigor operacional y la eficiencia impulsada por la IA.

Vea Db2 Intelligence Center en acción

Vea la última demostración de Intelligence Center que muestra monitoreo, Database Assistant, Query Tuner, workflows impulsados por IA y las características más recientes:

Creada para las cargas de trabajo globales de misión crítica

Db2 combina décadas de confianza empresarial con un nuevo rendimiento impulsado por IA, automatización inteligente y gobernanza de nivel empresarial. Con las últimas innovaciones de Intelligence Center, Db2 continúa elevando el estándar de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: disponibilidad siempre activa, gobernanza de nivel empresarial y operaciones proactivas que se adaptan en tiempo real.

Pruebe Intelligence Center gratis hoy mismo

Regístrese para obtener acceso anticipado a Db2 Intelligence Center Agents

Aprenda más sobre Intelligence Center

Aprenda más sobre Db2

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Notas de pie de página

* Basado en una encuesta a más de 30 administradores expertos de bases de datos Db2.