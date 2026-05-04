Db2 Genius Hub: inferencia de IA on-prem confiable con Intel Gaudi 3

IBM Db2 Genius Hub es una experiencia de consola impulsada por IA diseñada para aportar inteligencia y autonomía directamente a las operaciones de bases de datos. Correlaciona continuamente las señales de rendimiento y el contexto operativo en todo el patrimonio de Db2, lo que ayuda a los equipos a comprender rápidamente qué cambió, por qué sucedió y qué hacer a continuación a través de recomendaciones óptimas respaldadas por expertos.



En el núcleo de esta experiencia se encuentra la inferencia de IA. Cada recomendación, explicación e insight generado por Db2 Genius Hub se basa en la capacidad de ejecutar de manera eficiente modelos de IA con datos operativos en tiempo real, a menudo en entornos complejos a escala de producción.



Ofrecer esta capacidad on-prem impone requisitos exigentes de rendimiento, capacidad de respuesta y escalabilidad. La IA debe operar lo suficientemente rápido como para ser aplicable en la práctica, lo suficientemente congruente como para ser confiable y lo suficientemente eficiente como para integrarse perfectamente en la infraestructura empresarial existente.

Aquí es donde la tecnología de inferencia Intel Gaudi desempeña un papel clave como servidores de inferencia. Al aprovechar Gaudi para acelerar las cargas de trabajo de inferencia de IA, Db2 Genius Hub fortalece la manera en que opera la IA en entornos Db2 on-prem con espacio de aire. La arquitectura multitarjeta de Gaudi y el motor RedHat vLLM, combinados con la compatibilidad para ejecutar instancias simultáneas de LLM, permiten una distribución eficiente de las cargas de trabajo de inferencia y un manejo perfecto de una alta concurrencia de solicitudes. Este diseño ayuda a mantener una latencia óptima para cada solicitud, ofreciendo una experiencia de usuario más receptiva, coherente y elevada para Db2 Genius Hub en despliegues on-prem.



Estas mejoras respaldan directamente la misión de Db2 Genius Hub de reducir los gastos generales manuales y cambiar los equipos de extinción reactiva de incendios a la gestión proactiva de bases de datos, manteniendo la transparencia, la explicabilidad y el control en los entornos de producción.