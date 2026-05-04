Db2 Genius Hub: inferencia de IA on-prem confiable con Intel Gaudi 3

IBM Db2 Genius Hub es una experiencia de consola impulsada por IA diseñada para aportar inteligencia y autonomía directamente a las operaciones de bases de datos.
A medida que las empresas pasan de experimentar con la IA a ponerla en marcha a escala, una realidad se vuelve clara: la IA debe funcionar de manera confiable donde residen los datos de la empresa. Para muchas organizaciones, esto significa ejecutar modelos de IA de forma local, más cerca de los sistemas de producción, bajo un estricto control y diseñados para garantizar la coherencia en lugar de hacer concesiones.
En este contexto, la inferencia de IA desempeña un papel crítico. La inferencia es donde la IA aporta un valor real interpretando señales, generando insights y guiando la acción en tiempo real. Para los sistemas de misión crítica, como las bases de datos empresariales, el rendimiento de la inferencia afecta directamente la confianza operativa y la experiencia del usuario.
Esta es la base sobre la que IBM Db2 Genius Hub ofrece autonomía impulsada por IA y donde la inferencia Intel Gaudi ha ayudado a elevar la experiencia de IA on-prem.
IBM Db2 Genius Hub es una experiencia de consola impulsada por IA diseñada para aportar inteligencia y autonomía directamente a las operaciones de bases de datos. Correlaciona continuamente las señales de rendimiento y el contexto operativo en todo el patrimonio de Db2, lo que ayuda a los equipos a comprender rápidamente qué cambió, por qué sucedió y qué hacer a continuación a través de recomendaciones óptimas respaldadas por expertos.
En el núcleo de esta experiencia se encuentra la inferencia de IA. Cada recomendación, explicación e insight generado por Db2 Genius Hub se basa en la capacidad de ejecutar de manera eficiente modelos de IA con datos operativos en tiempo real, a menudo en entornos complejos a escala de producción.
Ofrecer esta capacidad on-prem impone requisitos exigentes de rendimiento, capacidad de respuesta y escalabilidad. La IA debe operar lo suficientemente rápido como para ser aplicable en la práctica, lo suficientemente congruente como para ser confiable y lo suficientemente eficiente como para integrarse perfectamente en la infraestructura empresarial existente.
Aquí es donde la tecnología de inferencia Intel Gaudi desempeña un papel clave como servidores de inferencia. Al aprovechar Gaudi para acelerar las cargas de trabajo de inferencia de IA, Db2 Genius Hub fortalece la manera en que opera la IA en entornos Db2 on-prem con espacio de aire. La arquitectura multitarjeta de Gaudi y el motor RedHat vLLM, combinados con la compatibilidad para ejecutar instancias simultáneas de LLM, permiten una distribución eficiente de las cargas de trabajo de inferencia y un manejo perfecto de una alta concurrencia de solicitudes. Este diseño ayuda a mantener una latencia óptima para cada solicitud, ofreciendo una experiencia de usuario más receptiva, coherente y elevada para Db2 Genius Hub en despliegues on-prem.
Estas mejoras respaldan directamente la misión de Db2 Genius Hub de reducir los gastos generales manuales y cambiar los equipos de extinción reactiva de incendios a la gestión proactiva de bases de datos, manteniendo la transparencia, la explicabilidad y el control en los entornos de producción.
Ofrecer una experiencia de alta calidad y confiable de IA en entornos on-prem requiere una colaboración estrecha entre capas de tecnología y equipos. Requiere validación continua frente a cargas de trabajo reales, concurrencia real y experiencia del usuario real.
Como parte de la colaboración entre IBM e Intel, Db2 Genius Hub sirvió como un campo de validación práctico y real para la inferencia de Intel Gaudi. El enfoque no se centró solo en el rendimiento, sino en cómo se comporta la inferencia bajo escenarios empresariales realistas donde múltiples solicitudes llegan simultáneamente, la comprensión contextual importa y la calidad de la respuesta debe permanecer constante.
Una parte clave de este esfuerzo consistió en evaluar los agentes de IA de Db2 Genius Hub utilizando Gaudi como servidor de inferencia. Esto incluyó la realización de exhaustivas pruebas de estrés y evaluaciones específicas de dominio en escenarios como búsqueda contextual y flujos de trabajo de llamada de herramientas, reflejando cómo los usuarios interactúan con el sistema en producción. Estas pruebas se ejecutaron en diferentes niveles de concurrencia para comprender cómo el desempeño de inferencias y la calidad de respuesta se mantuvieron bajo carga.
Para cada evaluación, se capturaron datos detallados de respuesta y puntuación y se compartieron con el equipo de Intel. Este ciclo de feedback permitió identificar problemas sutiles, que iban desde la congruencia de las respuestas hasta la pérdida de calidad en condiciones de mayor concurrencia, y abordarlos de manera iterativa. Luego, las mejoras se volvieron a probar, medir nuevamente y refinar aún más.
Esta colaboración subraya el valor de un enfoque basado en los ecosistemas para la innovación de la IA. Al alinear las capacidades de hardware con casos de uso empresariales reales, IBM e Intel pudieron avanzar en la preparación de Gaudi para la IA de producción, ofreciendo en última instancia una experiencia de IA on-prem más receptiva, confiable y de nivel empresarial.
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