Datavault AI presenta la monetización de datos empresariales a través de agentes de IA construidos con IBM watsonx.ai

29 de julio de 2025
Hoy, Datavault AI, socio Platinum de IBM Partner Plus, anunció su comercialización ampliada, que incorpora IBM® watsonx.ai para sus agentes de IA, DataScore y DataValue, liderando el camino en Experiencia, valoración y monetización de datos de IA. Esta expansión está diseñada para ayudar a los clientes a optimizar sus estrategias de modelado financiero empresarial, evaluación de riesgos y precios en entornos on premises, de nube e híbridos.
Según McKinsey & Company, se proyecta que la IA generativa agregue entre 2.6 billones y 4.4 billones de dólares anuales en aplicaciones empresariales clave, lo que convierte a la automatización impulsada por IA en una de las fronteras de inversión más importantes en tecnología empresarial.
IBM trabaja con las principales empresas de software, colaborando para ayudarlas a integrar la tecnología de IBM para crear nuevos casos de uso dentro de la experiencia de un asociado determinado para resolver los problemas de los clientes. IBM proporciona talento en ingeniería de IA y una profunda experiencia técnica que pueden ayudar a ampliar y acelerar el impacto de sus ofertas para los clientes.
"Creemos que este es un punto de inflexión estratégico para Datavault IA y marca un hito importante en nuestra hoja de ruta de comercialización a escala empresarial", dijo Nathaniel Bradley, director ejecutivo (CEO) de Datavault IA. "Al integrar IBM watsonx a nivel técnico y colaborar con IBM, estamos posicionados para escalar nuestra plataforma de monetización de datos a escala mundial".
IBM® Ecosystem trabaja con socios en sus esfuerzos de comercialización (GTM), apoyando a empresas como Datavault AI para ayudar a desplegar, probar y desarrollar soluciones que pueden ayudar a acelerar la adopción de IA en industrias clave como finanzas, atención médica, deportes, entretenimiento y gobierno.
Por ejemplo, como asociado Platinum de IBM, Datavault AI colaborará con la fuerza de ventas y la red de socios de IBM para acelerar la interacción del cliente y la aceptación de Datavault.
IBM ya desea ver el ecosistema impulsado por IA totalmente integrado de Datavault AI, diseñado para ayudar a las organizaciones a monetizar sus activos a través de sus 3 agentes de IA:
Además, la plataforma patentada Data Vault Web 3.0 de Datavault AI se ve mejorada por sus integraciones completas, lo que permite una monetización de datos segura, conforme y escalable en todas las industrias.
La plataforma continúa evolucionando con avances en las capacidades de indexación, percepción y monetización de datos. Ver la tecnología innovadora con watsonx en acción es la razón por la que nos asociamos con empresas como Datavault IA.
