Datavault AI presenta la monetización de datos empresariales a través de agentes de IA construidos con IBM watsonx.ai

Según McKinsey & Company, se proyecta que la IA generativa agregue entre 2.6 billones y 4.4 billones de dólares anuales en aplicaciones empresariales clave, lo que convierte a la automatización impulsada por IA en una de las fronteras de inversión más importantes en tecnología empresarial.

IBM trabaja con las principales empresas de software, colaborando para ayudarlas a integrar la tecnología de IBM para crear nuevos casos de uso dentro de la experiencia de un asociado determinado para resolver los problemas de los clientes. IBM proporciona talento en ingeniería de IA y una profunda experiencia técnica que pueden ayudar a ampliar y acelerar el impacto de sus ofertas para los clientes.

"Creemos que este es un punto de inflexión estratégico para Datavault IA y marca un hito importante en nuestra hoja de ruta de comercialización a escala empresarial", dijo Nathaniel Bradley, director ejecutivo (CEO) de Datavault IA. "Al integrar IBM watsonx a nivel técnico y colaborar con IBM, estamos posicionados para escalar nuestra plataforma de monetización de datos a escala mundial".