Tomar el control del riesgo criptográfico en la era cuántica: presentación de IBM Guardium Cryptography Manager

El liderazgo de IBM en seguridad de datos y criptografía postcuántica se basa en décadas de innovación criptográfica, experiencia empresarial profunda e investigación pionera. Desde la contribución hasta los estándares de criptografía postcuántica del NIST y la protección de la infraestructura de misión crítica, IBM ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia del avance criptográfico.

Lo que distingue a IBM es su posición como líder en sistemas cuánticos y criptografía postcuántica, lo que le brinda insight sobre los riesgos potenciales que plantea la computación cuántica y las herramientas necesarias para abordarlos. Esta doble experiencia posiciona a IBM de manera única para ayudar a los clientes en la transición a la resiliencia cuántica.

El año pasado, IBM presentó Guardium Quantum Safe para ayudar a las empresas a evaluar las vulnerabilidades criptográficas. Hoy, estamos ampliando esa base con Guardium Cryptography Manager, que une el insight sobre riesgos cuánticos con el cifrado y la gestión de objetos criptográficos en toda la empresa.

“El enfoque de IBM hacia la criptoagilidad refleja una comprensión más amplia del escenario criptográfico en evolución. Al alinear su estrategia de seguridad de datos con los riesgos cuánticos emergentes y aprovechar su experiencia en computación cuántica, IBM está bien posicionada para ayudar a las organizaciones a prepararse para la próxima era del cifrado”, dijo Heather West, PhD, gerente de investigación de IDC. “Esta postura con visión de futuro es esencial a medida que las empresas comienzan a navegar por la transición a largo plazo hacia la resiliencia cuántica”.