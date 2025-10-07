Tomar el control del riesgo criptográfico en la era cuántica: presentación de IBM Guardium Cryptography Manager

La seguridad de los datos está llegando a un punto de inflexión crítico. La información confidencial se está extendiendo por entornos híbridos, ampliando la superficie de ataque y complicando el cifrado y la gobernanza. Al mismo tiempo, se prevé que la computación cuántica introducirá riesgos significativos: los algoritmos de cifrado, en los que confía la mayoría de las organizaciones, se romperán, exponiendo los datos cifrados actuales.
Un nuevo informe del IBM Institute for Business Value revela una brecha preocupante: solo el 30 % de las organizaciones han completado un inventario criptográfico, dejando a la mayoría desinformadas tanto sobre las vulnerabilidades actuales como sobre los riesgos cuánticos emergentes.
En respuesta, IBM presenta Guardium Cryptography Manager, una solución unificada impulsada por IA creada para ayudar a las empresas a proteger los datos y tomar el control de su postura criptográfica. Esta nueva solución, que ofrece visibilidad, gestión centralizada del ciclo de vida, cifrado y guía para la corrección de la criptografía postcuántica, ayuda a las organizaciones a avanzar hacia la criptoagilidad.
El liderazgo de IBM en seguridad de datos y criptografía postcuántica se basa en décadas de innovación criptográfica, experiencia empresarial profunda e investigación pionera. Desde la contribución hasta los estándares de criptografía postcuántica del NIST y la protección de la infraestructura de misión crítica, IBM ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia del avance criptográfico.
Lo que distingue a IBM es su posición como líder en sistemas cuánticos y criptografía postcuántica, lo que le brinda insight sobre los riesgos potenciales que plantea la computación cuántica y las herramientas necesarias para abordarlos. Esta doble experiencia posiciona a IBM de manera única para ayudar a los clientes en la transición a la resiliencia cuántica.
El año pasado, IBM presentó Guardium Quantum Safe para ayudar a las empresas a evaluar las vulnerabilidades criptográficas. Hoy, estamos ampliando esa base con Guardium Cryptography Manager, que une el insight sobre riesgos cuánticos con el cifrado y la gestión de objetos criptográficos en toda la empresa.
“El enfoque de IBM hacia la criptoagilidad refleja una comprensión más amplia del escenario criptográfico en evolución. Al alinear su estrategia de seguridad de datos con los riesgos cuánticos emergentes y aprovechar su experiencia en computación cuántica, IBM está bien posicionada para ayudar a las organizaciones a prepararse para la próxima era del cifrado”, dijo Heather West, PhD, gerente de investigación de IDC. “Esta postura con visión de futuro es esencial a medida que las empresas comienzan a navegar por la transición a largo plazo hacia la resiliencia cuántica”.
Guardium Cryptography Manager aprovecha la IA generativa para ofrecer insights avanzados y acelerar la corrección para permitir decisiones rápidas e inteligentes. Las capacidades clave de la nueva solución incluyen:
Guardium Cryptography Manager ofrece una visibilidad profunda del escenario criptográfico de una organización, asigna dependencias de objetos criptográficos a activos de TI relevantes y proporciona informes listos para auditorías. Las nuevas capacidades también incluyen una puntuación de riesgo y flujos de trabajo de corrección automatizados para respaldar una visión holística del riesgo en todo el entorno y permitir una migración fluida al cifrado resiliente cuántico.
Guardium Cryptography Manager ofrece visibilidad centralizada y sin agentes del estado de cifrado de las principales bases de datos empresariales, lo que facilita la identificación de instancias no cifradas o parcialmente cifradas en todos los entornos. Automatiza la detección de brechas de cifrado e inicia solicitudes de corrección para proteger los datos confidenciales mediante el uso de las capacidades de cifrado nativas de cada base de datos.
Guardium Cryptography Manager ya está disponible, con compatibilidad para la gestión del ciclo de vida de certificados y el cifrado transparente de bases de datos en noviembre de 2025. La nueva solución se basa en las innovaciones más amplias dentro de la cartera de IBM Guardium, que permite a las organizaciones proteger datos confidenciales en entornos híbridos, multinube, SaaS y on-prem a lo largo de todo su ciclo de vida. Entre esas innovaciones se encuentra el primer software de la industria que unifica la gobernanza y la seguridad de los agentes.
IBM también está introduciendo nuevas funcionalidades de cumplimiento continuo de datos en Guardium Data Protection, lo que permite a las organizaciones automatizar la supervisión, trazar sus requisitos normativos y monitorear la preparación para las auditorías.
