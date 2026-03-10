Próximamente en watsonx.data: Convierta los datos no estructurados en contexto para la IA con OpenRAG

IBM presenta OpenRAG, un marco de recuperación abierto y agéntico diseñado para convertir el conocimiento empresarial en un contexto confiable para la IA, de forma segura y a escala. OpenRAG pronto estará disponible en watsonx.data, la plataforma de datos híbrida y abierta de IBM para acceder, preparar y entregar datos preparados para la IA.

Muchas soluciones de RAG agrupan la recuperación, la orquestación y los modelos en sistemas cerrados. Con OpenRAG, los equipos mantienen el control sobre cómo se importan, recuperan y analizan sus datos, sin quedar limitados a una única pila controlada por un proveedor.

OpenRAG reúne las tres mejores tecnologías de código abierto en una base componible. En conjunto, estas herramientas han acumulado más de 200 000 estrellas de GitHub y millones de descargas:

Docling para convertir archivos complejos en datos preparados para la IA

para convertir archivos complejos en datos preparados para la IA OpenSearch para búsqueda y recuperación híbridas

para búsqueda y recuperación híbridas Langflow para orquestación de flujos de trabajo

OpenSearch también llegará pronto a watsonx.data como un motor integrado de búsqueda y recuperación, mejorando la calidad de la recuperación para que la IA obtenga el contexto adecuado en el momento adecuado. Tanto OpenSearch como OpenRAG en watsonx.data preservan la experiencia de código abierto, al tiempo que ofrecen una oferta de SaaS totalmente gestionada con seguridad y monitoreo integrados.