Próximamente en watsonx.data: Convierta los datos no estructurados en contexto para la IA con OpenRAG

Convierta el conocimiento atrapado en datos no estructurados en contexto para la IA. OpenRAG ofrece recuperación agéntica segura para una IA más precisa y confiable.
IBM presenta OpenRAG, un marco de recuperación abierto y agéntico diseñado para convertir el conocimiento empresarial en un contexto confiable para la IA, de forma segura y a escala. OpenRAG pronto estará disponible en watsonx.data, la plataforma de datos híbrida y abierta de IBM para acceder, preparar y entregar datos preparados para la IA.
Muchas soluciones de RAG agrupan la recuperación, la orquestación y los modelos en sistemas cerrados. Con OpenRAG, los equipos mantienen el control sobre cómo se importan, recuperan y analizan sus datos, sin quedar limitados a una única pila controlada por un proveedor.
OpenRAG reúne las tres mejores tecnologías de código abierto en una base componible. En conjunto, estas herramientas han acumulado más de 200 000 estrellas de GitHub y millones de descargas:
OpenSearch también llegará pronto a watsonx.data como un motor integrado de búsqueda y recuperación, mejorando la calidad de la recuperación para que la IA obtenga el contexto adecuado en el momento adecuado. Tanto OpenSearch como OpenRAG en watsonx.data preservan la experiencia de código abierto, al tiempo que ofrecen una oferta de SaaS totalmente gestionada con seguridad y monitoreo integrados.
A medida que la IA pasa de la experimentación a los despliegues generalizados, está cada vez más claro que el valor de la IA depende del contexto. Para ayudar a tomar decisiones confiables, la IA debe comprender no solo los datos en los que se basa, sino también lo que representan y cómo deben usarse.
Por suerte, todas las organizaciones cuentan con enormes repositorios de conocimiento que esperan ser aprovechados por la IA. El único problema es que está atrapado en formatos como correos electrónicos, tickets de soporte, transcripciones de llamadas y archivos PDF. Los datos no estructurados, que representan aproximadamente el 90 % de los datos empresariales, representan un recurso significativo y en gran medida sin explotar para la IA. El desafío es convertir ese recurso en algo que la IA pueda buscar y aprovechar de manera confiable en millones de archivos y sistemas.
Muchos equipos recurren a la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) para fundamentar la IA en los datos empresariales. Pero la RAG convencional a menudo es insuficiente en la producción. Se basa en la recuperación single-shot, utiliza una lógica de pipeline fijo, tiene dificultades con las preguntas complejas y, en última instancia, resulta difícil de poner en práctica, sobre todo a medida que aumentan las cargas de trabajo y crece el uso.
OpenRAG en watsonx.data adopta un enfoque agéntico para RAG. Comprende la intención del usuario y aprovecha el razonamiento en varios pasos y la invocación de herramientas para generar resultados siempre precisos y confiables.
OpenRAG facilita la conexión de flujos de trabajo de IA con bases de conocimiento, ya sea en watsonx.data o en sistemas de almacenamiento en la nube como Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint y AWS S3. Y debido a que la elección del modelo es importante, puede usar modelos fronterizos de OpenAI y Anthropic o conectarse a watsonx.ai para seleccionar entre miles de modelos, incluidos sus propios modelos personalizados.
Una vez conectada a datos, modelos y herramientas, la recuperación se convierte en parte del proceso de razonamiento. El agente puede decidir cuándo buscar, llamar a las herramientas adecuadas, recuperar contexto adicional y refinar su respuesta de forma iterativa hasta que tenga suficiente información para proporcionar una respuesta fundamentada.
Este enfoque permite una amplia gama de flujos de trabajo. Un asistente de atención al cliente puede recuperar tickets y documentación relevantes y llamar a las API internas para verificar el estado de los pedidos. Un asistente de ventas puede extraer insights de un CRM conectado y transcripciones de llamadas para elaborar un resumen de cuenta personalizado. Y un asistente de cumplimiento puede buscar y razonar entre políticas, extraer cláusulas relevantes y validar recomendaciones con respecto a la orientación regulatoria.
Dado que OpenRAG se ejecuta en watsonx.data, estas aplicaciones no están confinadas a un único repositorio. Pueden acceder de forma segura a datos estructurados y no estructurados, independientemente de dónde se encuentren. OpenRAG admite más de 20 tipos de archivos, incluidos PDF, imágenes, PowerPoint y archivos de Excel, lo que brinda a los flujos de trabajo de IA acceso al conocimiento en el que confían los empleados todos los días, no solo a los datos más fáciles de consultar.
Tras bambalinas, OpenSearch proporciona las capacidades de búsqueda principales de OpenRAG (indexación, búsqueda híbrida por palabras clave y vectores, pipelines de consultas y recuperación) y, por sí sola, es una poderosa herramienta de búsqueda empresarial de código abierto.
OpenSearch en watsonx.data está diseñado para cargas de trabajo de producción de larga duración y alto rendimiento. Los equipos pueden habilitar funciones de búsqueda y recuperación de nivel empresarial sin necesidad de combinar varias herramientas.
En su base, OpenSearch combina la búsqueda avanzada de texto completo con la recuperación semántica moderna. La búsqueda tradicional por palabras clave garantiza una coincidencia precisa y un ajuste minucioso de la relevancia, mientras que la búsqueda vectorial nativa permite la recuperación basada en la similitud a través de incorporaciones para captar el significado y el contexto. La búsqueda híbrida reúne estos enfoques en un modelo de puntuación unificado, mejorando la calidad de recuperación al equilibrar las coincidencias exactas con la comprensión semántica.
El resultado son resultados más precisos, relevantes y explicables para los pipelines de RAG, los agentes de IA y las aplicaciones de búsqueda semántica que operan con datos empresariales actuales.
Con OpenRAG y OpenSearch en watsonx.data, IBM permite a las organizaciones desplegar cargas de trabajo con confianza con controles integrados de seguridad, identidad y acceso. La gobernanza en la recuperación de datos, las entradas de los usuarios y los resultados de la IA garantiza la visibilidad, la gestión de riesgos, el cumplimiento y la auditabilidad a escala.
Con OpenSearch como su motor de recuperación central, OpenRAG permite flujos de trabajo de IA que pueden recuperar, razonar y actuar en todo el alcance de los datos de la organización. Estas capacidades llegarán pronto a watsonx.data, permitiendo que el conocimiento que actualmente está oculto en documentos se vuelva operativo, se pueda buscar y esté listo para impulsar agentes de IA listos para producción.
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