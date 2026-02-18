Los clientes clasifican a IBM entre los principales proveedores de software empresarial en los G2 Best Software Awards 2026

Las experiencias de usuario reales, los premios de la industria y las investigaciones de analistas brindan a los compradores de tecnología los puntos de prueba confiables que necesitan para reducir el ruido de los proveedores y elegir soluciones que realmente funcionen.
A medida que las organizaciones aceleran las inversiones en IA, infraestructura híbrida y ciberseguridad, los compradores confían cada vez más en los comentarios de pares confiables en sitios como G2 para guiar decisiones complejas de software.
En los premios G2 Best Software Awards 2026, IBM obtuvo el reconocimiento Top 50 Best Enterprise Products, acelerando su impacto en IA, nube híbrida, automatización, ciberseguridad, y datos y analytics. IBM Guardium Data Protection ocupó el puesto número 1 en “Mejores productos de privacidad de datos”, y otras 13 ofertas de IBM fueron reconocidas en 10 categorías.
Best Software Awards de G2 destacan a las principales empresas y productos de software del mundo, basándose únicamente en las calificaciones y comentarios de los clientes del año calendario anterior.
La metodología utiliza un algoritmo de puntuación patentado que combina la satisfacción del cliente con la presencia en el mercado para elaborar las clasificaciones de cada año. Para calificar para su inclusión en las listas de Mejores empresas de software o Mejores productos de software de 2026, una empresa debe haber recibido al menos 50 comentarios aprobados en todos sus productos enumerados en G2 durante el año calendario 2025.
Esto garantiza que cada reconocimiento esté respaldado por feedback significativo y transparente de los clientes.
A continuación se muestra una lista de los productos ganadores:
Estos reconocimientos refuerzan el compromiso de IBM con ofrecer innovación de nivel empresarial basada en infraestructuras escalables, marcos de seguridad robustos y eficiencias operativas que generen un valor medible a través de entornos de producción globales.
