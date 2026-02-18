Los clientes clasifican a IBM entre los principales proveedores de software empresarial en los G2 Best Software Awards 2026

Best Software Awards de G2 destacan a las principales empresas y productos de software del mundo, basándose únicamente en las calificaciones y comentarios de los clientes del año calendario anterior.

La metodología utiliza un algoritmo de puntuación patentado que combina la satisfacción del cliente con la presencia en el mercado para elaborar las clasificaciones de cada año. Para calificar para su inclusión en las listas de Mejores empresas de software o Mejores productos de software de 2026, una empresa debe haber recibido al menos 50 comentarios aprobados en todos sus productos enumerados en G2 durante el año calendario 2025.

Esto garantiza que cada reconocimiento esté respaldado por feedback significativo y transparente de los clientes.

A continuación se muestra una lista de los productos ganadores: