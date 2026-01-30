Construcción de cadenas de suministro resilientes con IBM Sterling

Con su suite integral de soluciones para la cadena de suministro, IBM Sterling está diseñada para ayudarle a adaptarse, crecer y prosperar en un ámbito empresarial en constante evolución.
En un informe reciente de IDC MarketScape, IBM fue reconocida como líder en el espacio de la red de comercio de cadena de suministro multiempresarial. Este galardón subraya el compromiso de IBM de ofrecer soluciones sólidas y preparadas para el futuro que permitan a las empresas globales navegar por las complejidades de las cadenas de suministro modernas, que no solo deben estar conectadas, sino también ser inteligentes y adaptables.
En esta evaluación, IDC señala que la suite de cadena de suministro de IBM Sterling está diseñada para permitir una colaboración fluida, inteligente y resiliente en las cadenas de suministro globales.
En el entorno actual de disrupción persistente, los líderes de la cadena de suministro están bajo una presión creciente para moverse más rápido, colaborar más profundamente y operar con mayor visibilidad más allá de sus cuatro paredes. Como señala IDC, las redes de comercio de cadena de suministro de múltiples empresas se están convirtiendo rápidamente en un “imprescindible” para las organizaciones que buscan resiliencia, visibilidad y orquestación en ecosistemas complejos.
Con IBM Sterling, no solo está invirtiendo en un producto; está asegurando una ventaja estratégica a través de la innovación continua y el éxito comprobado. El informe destaca las fortalezas de IBM Sterling, en su capacidad para gestionar redes de cumplimiento complejas y a gran escala con velocidad, inteligencia y flexibilidad a través de una poderosa combinación de tecnología avanzada, capacidades de integración profunda e inteligencia operativa inigualable. Estas características se traducen en beneficios comerciales tangibles, como costos operativos reducidos, visibilidad mejorada y colaboración mejorada con los proveedores.
Las opciones de despliegue flexibles de IBM Sterling satisfacen diversas necesidades de la industria, ya sea que opere en la nube, on premises o en entornos híbridos. IDC también reconoce la escala empresarial comprobada de IBM que admite más de tres mil millones de transacciones de pedidos anualmente en marcas globales, con un tiempo de actividad del 99.99% y un rendimiento ajustado para eventos pico como el Black Friday y las ventas flash.
Igualmente importante, IDC señala la profunda integración de la IA en toda la plataforma que impulsa los análisis predictivos, la incorporación automatizada de socios y las alertas cognitivas para ayudar a las organizaciones a actuar más rápido y estratégicamente. Estas capacidades ayudan a las organizaciones a mejorar su agilidad y fortalecer la colaboración en cadenas de suministro cada vez más subcontratadas y distribuidas.
Al considerar su estrategia de cadena de suministro, recuerde que IBM Sterling es más que una simple herramienta, es un socio en su camino hacia la resiliencia de la cadena de suministro. Con su suite de soluciones, desde el intercambio de datos B2B hasta la gestión de pedidos, IBM Sterling está diseñada para ayudarle a adaptarse, crecer y prosperar en un escenario empresarial en constante evolución.
Explore cómo IBM Sterling puede ayudarle a desbloquear nuevos niveles de eficiencia, colaboración y resiliencia, y para comprender los criterios de evaluación, el análisis detallado de los proveedores y por qué IBM se posicionó como líder en este mercado crítico, lea el informe completo.
Lea el informe completo de IDC MarketScape