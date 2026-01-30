Construcción de cadenas de suministro resilientes con IBM Sterling

En un informe reciente de IDC MarketScape, IBM fue reconocida como líder en el espacio de la red de comercio de cadena de suministro multiempresarial. Este galardón subraya el compromiso de IBM de ofrecer soluciones sólidas y preparadas para el futuro que permitan a las empresas globales navegar por las complejidades de las cadenas de suministro modernas, que no solo deben estar conectadas, sino también ser inteligentes y adaptables.

En esta evaluación, IDC señala que la suite de cadena de suministro de IBM Sterling está diseñada para permitir una colaboración fluida, inteligente y resiliente en las cadenas de suministro globales.