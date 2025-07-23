Cree sistemas resilientes, listos para auditorías por diseño con IBM Concert

23 de julio de 2025
Nos complace anunciar importantes avances en IBM Concert, incluidos dos nuevos agentes de IA (CISO Agent y Resilience Agent), junto con nuevas y potentes características de cumplimiento diseñadas para los entornos híbridos y regulados actuales.
Con IBM® Concert, las organizaciones obtienen un centro de resiliencia y cumplimiento centrado en las aplicaciones que identifica proactivamente los riesgos, automatiza la corrección y genera evidencia lista para la auditoría, antes de que los incidentes o los entes reguladores lleguen.
Una resiliencia débil de las aplicaciones no solo amenaza el tiempo de actividad, sino que socava su capacidad para cumplir con los estándares normativos.
Los entes reguladores están aumentando las apuestas: bajo infraestructuras como el RGPD, las organizaciones pueden enfrentar multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de los ingresos anuales. Y, sin embargo, el 84 % de las empresas siguen operando de forma reactiva, abordando el cumplimiento solo durante los ciclos de auditoría, lo que las deja vulnerables el resto del tiempo.
El cumplimiento es cada día más complejo. La gestión de infraestructuras como DORA, SOC 2, FedRAMP y PCI en sistemas heredados y nativos de la nube es manual, fragmentada y propensa a errores. Las mismas debilidades sistémicas que causan tiempo de inactividad, como sistemas mal configurados, controles faltantes o certificados caducados, también conducen a fallas en la auditoría.
IBM® Concert resuelve ambos problemas a la vez, haciendo que el cumplimiento sea un resultado natural de la creación de sistemas más resilientes.
IBM Concert ofrece a las organizaciones una solución compartida impulsada por IA para detectar riesgos de forma temprana, aplicar el cumplimiento de forma continua y automatizar la corrección en todos los entornos de aplicaciones. Ya sea que se esté preparando para una auditoría, recuperándose de una interrupción o fortaleciendo un servicio crítico, Concert le ayuda a pasar de la extinción de incendios reactiva a la gobernanza proactiva.
Cinco resultados empresariales:
Ahora en vista previa técnica, CISO Agent es un sistema de IA inteligente y autodirigido que automatiza todo el ciclo de vida del cumplimiento. Convierte las políticas en controles ejecutables por máquina y los controles en evaluaciones en vivo y planes de acción.
Capacidades clave:
Olvídese de los problemas de auditoría de última hora. CISO Agent ofrece un cumplimiento proactivo y continuo que se adapta a su entorno y libera a su equipo.
Durante mucho tiempo, definir y rastrear la resiliencia ha sido una tarea manual que requiere muchos recursos. Resilience Agent utiliza IA agéntica para analizar los artefactos de la aplicación (diagramas de arquitectura, manifiestos y runbooks), y generar perfiles de resiliencia y estrategias de monitoreo automáticamente.
Cómo funciona:
Reduzca el tiempo de análisis de días a minutos. Asegúrese de que cada aplicación esté siendo monitoreada para detectar los riesgos correctos, en función de su arquitectura y criticidad empresarial.
Además de estos dos agentes de IA, IBM Concert ahora incluye una suite de herramientas de cumplimiento mejoradas para simplificar la elaboración de informes y acelerar la corrección:
Nuevas características:
Elimine los rastros de evidencia fragmentados y reduzca el tiempo dedicado a la búsqueda de datos de cumplimiento. Dote a los equipos de una fuente de información compartida que respalde los procesos de riesgo y auditoría por igual.
IBM Concert está diseñado específicamente para los complejos entornos empresariales actuales, que incluyen:
Ya sea que esté ejecutando aplicaciones de misión crítica en AWS, contenedores en EKS o sistemas centrales en z/OS, Concert se adapta a su entorno y a su realidad normativa.
La resiliencia ya no es opcional. El cumplimiento no puede ser reactivo.
Con IBM Concert, no tiene que elegir entre agilidad y gobernanza. Al converger la ingeniería de resiliencia y la automatización del cumplimiento, obtiene la visibilidad, el control y la velocidad para satisfacer las demandas comerciales, normativas y operativas, sin compromiso.
Con el lanzamiento de CISO Agent, Resilience Agent y las características de cumplimiento de última generación, IBM Concert le permite:
Del riesgo a la preparación. Del caos al control. Este es el futuro del cumplimiento y la resiliencia, impulsado por IBM Concert.
Más información sobre IBM Concert