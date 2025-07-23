Cree sistemas resilientes, listos para auditorías por diseño con IBM Concert

Una resiliencia débil de las aplicaciones no solo amenaza el tiempo de actividad, sino que socava su capacidad para cumplir con los estándares normativos.

Los entes reguladores están aumentando las apuestas: bajo infraestructuras como el RGPD, las organizaciones pueden enfrentar multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de los ingresos anuales. Y, sin embargo, el 84 % de las empresas siguen operando de forma reactiva, abordando el cumplimiento solo durante los ciclos de auditoría, lo que las deja vulnerables el resto del tiempo.

El cumplimiento es cada día más complejo. La gestión de infraestructuras como DORA, SOC 2, FedRAMP y PCI en sistemas heredados y nativos de la nube es manual, fragmentada y propensa a errores. Las mismas debilidades sistémicas que causan tiempo de inactividad, como sistemas mal configurados, controles faltantes o certificados caducados, también conducen a fallas en la auditoría.

IBM® Concert resuelve ambos problemas a la vez, haciendo que el cumplimiento sea un resultado natural de la creación de sistemas más resilientes.