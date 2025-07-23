Cree sistemas resilientes, listos para auditorías por diseño con IBM Concert

Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

23 de julio de 2025

Autor

Trent Shupe

Senior Product Marketing Manager

IBM Concert

Nos complace anunciar importantes avances en IBM Concert, incluidos dos nuevos agentes de IA (CISO Agent y Resilience Agent), junto con nuevas y potentes características de cumplimiento diseñadas para los entornos híbridos y regulados actuales.

Con IBM® Concert, las organizaciones obtienen un centro de resiliencia y cumplimiento centrado en las aplicaciones que identifica proactivamente los riesgos, automatiza la corrección y genera evidencia lista para la auditoría, antes de que los incidentes o los entes reguladores lleguen.

Por qué es importante: la resiliencia es cumplimiento

Una resiliencia débil de las aplicaciones no solo amenaza el tiempo de actividad, sino que socava su capacidad para cumplir con los estándares normativos.

Los entes reguladores están aumentando las apuestas: bajo infraestructuras como el RGPD, las organizaciones pueden enfrentar multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de los ingresos anuales. Y, sin embargo, el 84 % de las empresas siguen operando de forma reactiva, abordando el cumplimiento solo durante los ciclos de auditoría, lo que las deja vulnerables el resto del tiempo.

El cumplimiento es cada día más complejo. La gestión de infraestructuras como DORA, SOC 2, FedRAMP y PCI en sistemas heredados y nativos de la nube es manual, fragmentada y propensa a errores. Las mismas debilidades sistémicas que causan tiempo de inactividad, como sistemas mal configurados, controles faltantes o certificados caducados, también conducen a fallas en la auditoría.

IBM® Concert resuelve ambos problemas a la vez, haciendo que el cumplimiento sea un resultado natural de la creación de sistemas más resilientes.

IBM Concert: una solución unificada para la resiliencia y el cumplimiento

IBM Concert ofrece a las organizaciones una solución compartida impulsada por IA para detectar riesgos de forma temprana, aplicar el cumplimiento de forma continua y automatizar la corrección en todos los entornos de aplicaciones. Ya sea que se esté preparando para una auditoría, recuperándose de una interrupción o fortaleciendo un servicio crítico, Concert le ayuda a pasar de la extinción de incendios reactiva a la gobernanza proactiva.

Cinco resultados empresariales:

  1. Preparación continua para auditorías a través de la aplicación siempre activa del cumplimiento
  2. Respuesta más rápida a incidentes con corrección y contexto integrados
  3. Menores costos de cumplimiento mediante la automatización de la recopilación de pruebas y la elaboración de informes
  4. Mejora de la colaboración entre los equipos de riesgo, cumplimiento, SRE y desarrollo
  5. Mayor resiliencia de las aplicaciones, alineada con las expectativas normativas

CISO Agent (en vista previa técnica)

Ahora en vista previa técnica, CISO Agent es un sistema de IA inteligente y autodirigido que automatiza todo el ciclo de vida del cumplimiento. Convierte las políticas en controles ejecutables por máquina y los controles en evaluaciones en vivo y planes de acción.

Capacidades clave:

  • Lee e interpreta los estándares de cumplimiento (NIST, ISO, CIS, políticas internas)
  • Genera cumplimiento como código mediante Ansible, OPA, Kyverno y Python
  • Programa y ejecuta evaluaciones con puntuación de postura y sugerencias de corrección
  • Crea artefactos listos para auditorías que se introducen directamente en los paneles de Concert y los almacenes de pruebas

Olvídese de los problemas de auditoría de última hora. CISO Agent ofrece un cumplimiento proactivo y continuo que se adapta a su entorno y libera a su equipo.

Resilience Agent (en vista previa técnica)

Durante mucho tiempo, definir y rastrear la resiliencia ha sido una tarea manual que requiere muchos recursos. Resilience Agent utiliza IA agéntica para analizar los artefactos de la aplicación (diagramas de arquitectura, manifiestos y runbooks), y generar perfiles de resiliencia y estrategias de monitoreo automáticamente.

Cómo funciona:

  • Analiza la documentación para extraer dependencias clave y requisitos no funcionales
  • Resume los objetivos de resiliencia, como el tiempo de actividad, la preparación para la conmutación por error y la escalabilidad
  • Recomienda métricas y umbrales relevantes
  • Genera perfiles reutilizables para paneles, alertas y gobernanza

Reduzca el tiempo de análisis de días a minutos. Asegúrese de que cada aplicación esté siendo monitoreada para detectar los riesgos correctos, en función de su arquitectura y criticidad empresarial.

Cumplimiento 2.0: nuevas capacidades para requisitos modernos

Además de estos dos agentes de IA, IBM Concert ahora incluye una suite de herramientas de cumplimiento mejoradas para simplificar la elaboración de informes y acelerar la corrección:

Nuevas características:

  • Planes de corrección de cumplimiento: generación automática de scripts y acciones para resolver controles fallidos
  • Integración de Trivy: ingiere resultados de análisis de Kubernetes para la seguridad de contenedores y el cumplimiento de CIS
  • Agregación de resultados: combine puntuaciones en todos los entornos en una vista única
  • Integración de IBM zSCC: importe datos de cumplimiento de IBM Z Security Compliance Center (PCI, NIST)

Elimine los rastros de evidencia fragmentados y reduzca el tiempo dedicado a la búsqueda de datos de cumplimiento. Dote a los equipos de una fuente de información compartida que respalde los procesos de riesgo y auditoría por igual.

Creado para el mundo real: híbrido, multinube y regulado

IBM Concert está diseñado específicamente para los complejos entornos empresariales actuales, que incluyen:

  • Arquitecturas nativas de la nube, híbridas y de mainframe
  • Compatibilidad con múltiples infraestructuras (FedRAMP, DORA, RGPD, SOC 2, PCI-DSS, entre otras)
  • Integración con sus herramientas existentes de observabilidad, CI/CD, seguridad e ITSM

Ya sea que esté ejecutando aplicaciones de misión crítica en AWS, contenedores en EKS o sistemas centrales en z/OS, Concert se adapta a su entorno y a su realidad normativa.

La próxima generación de cumplimiento

La resiliencia ya no es opcional. El cumplimiento no puede ser reactivo.

Con IBM Concert, no tiene que elegir entre agilidad y gobernanza. Al converger la ingeniería de resiliencia y la automatización del cumplimiento, obtiene la visibilidad, el control y la velocidad para satisfacer las demandas comerciales, normativas y operativas, sin compromiso.

Con el lanzamiento de CISO Agent, Resilience Agent y las características de cumplimiento de última generación, IBM Concert le permite:

  • Reduzca el riesgo
  • Mejorar el tiempo de actividad
  • Superar las auditorías con confianza
  • Liberar a los equipos para que se centren en la innovación, no en la documentación

Del riesgo a la preparación. Del caos al control. Este es el futuro del cumplimiento y la resiliencia, impulsado por IBM Concert.

Más información sobre IBM Concert

Solicite una demostración personalizada

Aprenda más Explorar IBM Concert Solicite una demostración personalizada