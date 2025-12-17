Cada organización siente la tensión del escenario de datos actual: los equipos de negocios necesitan más insights, los equipos de datos se ven estirados por los sistemas frágiles y fragmentados, y los líderes de cumplimiento de normas se preocupan de que los datos confidenciales se escapen entre las grietas. Estas presiones se intensifican con el auge de IA agéntica, donde el éxito depende no solo de modelos potentes, sino también de la solidez de la base de datos que los sustenta.

En el núcleo de esa base está la integración de datos: los pipelines que conectan, transforman y entregan datos para que se pueda confiar en ellos y utilizarlos. Cuando la integración falla, la IA falla. Según The GenAI Divide del MIT, el 95% de los proyectos piloto de IA generativa fracasan no porque los modelos sean insuficientes, sino porque la base de datos no está preparada. Al mismo tiempo, se pide a los equipos de datos que creen y gestionen más pipelines en más tipos de datos y entornos, incluso cuando el 77% de las organizaciones informan una escasez de las habilidades necesarias.

Esta creciente brecha entre la demanda y la capacidad deja claro que el desarrollo de pipelines debe ser flexible, atendiendo a los usuarios dondequiera que estén. La autoría tradicional ya no es suficiente. Los usuarios empresariales quieren expresar su intención a través del lenguaje natural. Los profesionales técnicos quieren código. Y muchos equipos confían en un lienzo visual para un diseño rápido.

IBM está invirtiendo profundamente en este enfoque multimodal para que watsonx.data integration pueda apoyar a cada usuario en su flujo de trabajo preferido.