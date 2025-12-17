El nuevo SDK de Python para watsonx.data integration de IBM es un gran paso adelante en esa visión, ya que ofrece a los desarrolladores e ingenieros de datos una potente forma de crear, automatizar y mantener pipelines mediante programación, reduciendo el esfuerzo manual y acelerando el tiempo de creación de valor.
Los ingenieros de datos y los desarrolladores de ETL han valorado durante mucho tiempo la elección de cómo crear pipelines de datos, incluido el uso de interfaces visuales sin código/código bajo o la programación directa. Independientemente del estilo de creación, los pipelines se pueden definir una vez, versionar en Git y desplegar de forma sistemática a través de flujos de trabajo de CI/CD. Cada enfoque satisface diferentes necesidades y conjuntos de habilidades dentro de los equipos de datos.
Ahora, con el SDK de Python, los equipos pueden crear y gestionar pipelines de integración de datos utilizando uno de los lenguajes más adoptados en ingeniería de datos. Dado que los ingenieros de datos se sienten cómodos leyendo, escribiendo y revisando código Python, aplican esas mismas habilidades a watsonx.data integration de IBM. Los pipelines como código desbloquearán nuevas rutas para la reutilización del código. Al poner a disposición este SDK de Python, los equipos de datos pueden elegir entre múltiples opciones de creación que se alinean con sus habilidades y preferencias.
Con el SDK, los equipos pueden: