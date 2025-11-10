Proteja los datos en uso: llevar la computación confidencial a Red Hat OpenShift y Kubernetes en IBM Cloud

Los contenedores sandbox de Red Hat OpenShift en IBM Cloud son solo el principio. Al experimentar con esta vista previa tecnológica, puede ayudar a dar forma al futuro de la computación confidencial para cargas de trabajo en contenedores, influyendo así en las capacidades, integraciones y optimizaciones de rendimiento que más importan a empresas como la suya.
Empieza hoy con 3 pasos sencillos:
- Despliegue una carga de trabajo confidencial de muestra en su entorno de Red Hat OpenShift en IBM Cloud en un operador de contenedores sandbox en el Red Hat OperatorHub.
- Explore los flujos de trabajo de despliegue, atestación y aislamiento para verificar la integridad del tiempo de ejecución compatible con IBM Confidential Containers docs.
- Comparta su feedback e ideas con el equipo de IBM Cloud para orientar la siguiente fase de desarrollo.
Esta vista previa representa más que una nueva característica. Es un paso hacia un futuro en el que la confianza en la nube sea intrínseca, de extremo a extremo e independiente de los límites de la infraestructura.
Al extender las protecciones de la computación confidencial al tiempo de ejecución, abrimos la puerta a clases de aplicaciones, modelos colaborativos e innovaciones completamente nuevos en entornos que antes se consideraban demasiado sensibles para la nube. El camino por delante es uno en el que cada carga de trabajo, sin importar cuán crítica sea, pueda operar de forma segura en cualquier ubicación y esta vista previa tecnológica es un vistazo temprano de ese futuro.
Juntos, podemos construir una nube donde cada carga de trabajo se ejecuta con confianza inquebrantable, sin importar dónde se despliega.
Primeros pasos con contenedores sandbox de Red Hat OpenShift en IBM Cloud