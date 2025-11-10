Proteja los datos en uso: llevar la computación confidencial a Red Hat OpenShift y Kubernetes en IBM Cloud

A medida que se acelera la adopción de soluciones híbridas y multinube, la protección de los datos en reposo y en tránsito está bien establecida. Pero el siguiente reto es proteger los datos en uso. Los contenedores confidenciales aíslan las cargas de trabajo dentro de entornos de ejecución confiables (TEE), lo que garantiza que ni siquiera los administradores privilegiados de la infraestructura o la plataforma puedan observar o manipular las cargas de trabajo que se ejecutan en los contenedores.

Para las grandes empresas y los ingenieros de infraestructura en la nube, esto significa:

Cargas de trabajo sensibles : ejecute cargas de trabajo sensibles, como la inferencia de modelos de IA/ML, el procesamiento financiero, el manejo regulado de datos, con garantías de aislamiento más sólidas.

: ejecute cargas de trabajo sensibles, como la inferencia de modelos de IA/ML, el procesamiento financiero, el manejo regulado de datos, con garantías de aislamiento más sólidas. Separación de funciones : mantenga los principios de confianza cero y separación de funciones, en los que la plataforma o el operador de la nube no pueden "mirar dentro" de su contenedor en tiempo de ejecución.

: mantenga los principios de confianza cero y separación de funciones, en los que la plataforma o el operador de la nube no pueden "mirar dentro" de su contenedor en tiempo de ejecución. Agregar seguridad: aprovechar las herramientas de contenedores existentes (Kubernetes) con una interrupción mínima, al tiempo que agrega un límite de seguridad basado en hardware.

Además, gracias a la capacidad de contenedores aislados de Red Hat OpenShift, obtiene: