SQL Data Insights Pro elimina estos desafíos al llevar la IA directamente a Db2 for z/OS. Los insights están disponibles de forma instantánea y segura, sin mover los datos fuera de la plataforma.

Por ejemplo, un analista de fraude puede comenzar con una transacción sospechosa conocida y encontrar instantáneamente otras que muestren patrones similares, incluidas señales ocultas en las descripciones de pago sin mover los datos fuera de la plataforma. Y un equipo de analytics de clientes puede comenzar con los clientes que abandonaron recientemente e identificar a otros que muestran comportamientos similares, lo que permite una intervención más temprana.

SQL Data Insights Pro ofrece esto al permitir que las organizaciones analicen datos estructurados (números, categorías y otros) y texto no estructurado juntos en su lugar utilizando un único modelo unificado. Con SQL familiar, los equipos pueden mostrar registros que son similares en significado, comportamiento o contexto, desbloqueando insights que las consultas tradicionales basadas en valores por sí solas no pueden detectar.