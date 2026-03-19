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Inteligencia artificial Automatización de TI

Llevar la IA a los datos del mainframe

Nos complace anunciar IBM® SQL Data Insights Pro, una nueva capacidad impulsada por IA que descubre patrones ocultos en datos de misión crítica directamente dentro de Db2 for z/OS.

Publicado el 19 de marzo de 2026

IBM Z ha servido como el sistema de registro confiable para el procesamiento transaccional de alto valor durante décadas. Dentro de estos datos transaccionales hay patrones de comportamiento que pueden revelar riesgo de fraude, intención del cliente, anomalías operativas y más. Sin embargo, muchas organizaciones siguen copiando datos del mainframe a plataformas de analytics externas, lo que introduce costos innecesarios, complejidad operativa, latencia de datos, gobernanza y riesgo de cumplimiento.

Presentamos IBM SQL Data Insights Pro

SQL Data Insights Pro elimina estos desafíos al llevar la IA directamente a Db2 for z/OS. Los insights están disponibles de forma instantánea y segura, sin mover los datos fuera de la plataforma.

Por ejemplo, un analista de fraude puede comenzar con una transacción sospechosa conocida y encontrar instantáneamente otras que muestren patrones similares, incluidas señales ocultas en las descripciones de pago sin mover los datos fuera de la plataforma. Y un equipo de analytics de clientes puede comenzar con los clientes que abandonaron recientemente e identificar a otros que muestran comportamientos similares, lo que permite una intervención más temprana.

SQL Data Insights Pro ofrece esto al permitir que las organizaciones analicen datos estructurados (números, categorías y otros) y texto no estructurado juntos en su lugar utilizando un único modelo unificado. Con SQL familiar, los equipos pueden mostrar registros que son similares en significado, comportamiento o contexto, desbloqueando insights que las consultas tradicionales basadas en valores por sí solas no pueden detectar.

Qué hace diferente a SQL Data Insights Pro

SQL Data Insights Pro se distingue por aportar:

  • Descubrimiento de patrones y anomalías: detecte señales, clústeres y actividad inusual en grandes datasets sin ningún riesgo o costo de mover datos o afectar los SLA de las aplicaciones.
  • Análisis estructurado y no estructurado unificado: datos relacionales unificados con notas, descripciones o registros para descubrir insights más valiosos que, de otro modo, permanecerían ocultos.
  • Tiempo de creación de valor rápido, sin necesidad de habilidades especializadas e IA: los científicos de datos no están obligados a construir u operar pipelines de IA. SQL Data Insights Pro integra capacidades de IA directamente en Db2 for z/OS, lo que permite a los profesionales y analistas de bases de datos ejecutar consultas impulsadas por IA utilizando las habilidades que ya tienen.
  • Entrenamiento de modelos de IA sin riesgos y reentrenamiento incremental de modelos: el entrenamiento de modelos se ejecuta en IFL, lo que protege las cargas de trabajo críticas de Db2. La compatibilidad con el reentrenamiento incremental permite que los modelos se actualicen de manera eficiente utilizando solo datos nuevos o modificados.

Impacto empresarial: qué pueden hacer las organizaciones

SQL Data Insights Pro abre nuevas posibilidades en todas las industrias. Estos son algunos ejemplos que los equipos dentro de las organizaciones pueden aplicar hoy: 

Analytics de clientes y personalización

  • Retención del cliente: identifique a los clientes que se parecen a los que cancelaron recientemente un servicio, lo que ayuda a los equipos a intervenir antes.
  • Recomendación de productos: encuentre clientes cuyo comportamiento de compra se asemeje a los que compraron un producto en particular, lo que permite oportunidades de ventas cruzadas y ventas adicionales más específicas.

Detección de fraude, riesgos y anomalías

  • Detección de fraude: comience con una transacción sospechosa conocida y encuentre instantáneamente otras similares, incluidos patrones de comportamiento ocultos en descripciones de texto.
  • Detección de anomalías operativas: detecte sistemas inusuales o eventos operativos mediante el análisis de registros estructurados junto con mensajes de texto libre.

Gestión de datos

  • Resolución de entidades: resuelva perfiles de clientes duplicados o incompletos para obtener una vista unificada del cliente.

Estos insights se generan sin exportar datos, sin pilas de IA externas y sin requerir experiencia en ciencia de datos.

Insight de IA, justo donde ya residen sus datos

SQL Data Insights Pro permite el análisis basado en el significado de todos los tipos de datos sin mover ni exponer los datos, lo que reduce la complejidad arquitectónica, minimiza el riesgo operativo, respalda los requisitos normativos y de cumplimiento y acelera el tiempo de toma de decisiones.

IBM SQL Data Insights Pro estará disponible para el público general el 20 de marzo de 2026.

Para ayudar a los equipos a comenzar rápidamente, presentaremos kits de inicio específicos de la industria poco después de la fecha de lanzamiento general. Estos kits incluyen conjuntos de datos curados, modelos de IA y consultas SQL de IA listas para usar que los equipos pueden adaptar a sus propios datos y escenarios de negocios. 

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Lea el anuncio aquí

Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

IBM Z Software