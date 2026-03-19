Nos complace anunciar IBM® SQL Data Insights Pro, una nueva capacidad impulsada por IA que descubre patrones ocultos en datos de misión crítica directamente dentro de Db2 for z/OS.
IBM Z ha servido como el sistema de registro confiable para el procesamiento transaccional de alto valor durante décadas. Dentro de estos datos transaccionales hay patrones de comportamiento que pueden revelar riesgo de fraude, intención del cliente, anomalías operativas y más. Sin embargo, muchas organizaciones siguen copiando datos del mainframe a plataformas de analytics externas, lo que introduce costos innecesarios, complejidad operativa, latencia de datos, gobernanza y riesgo de cumplimiento.
SQL Data Insights Pro elimina estos desafíos al llevar la IA directamente a Db2 for z/OS. Los insights están disponibles de forma instantánea y segura, sin mover los datos fuera de la plataforma.
Por ejemplo, un analista de fraude puede comenzar con una transacción sospechosa conocida y encontrar instantáneamente otras que muestren patrones similares, incluidas señales ocultas en las descripciones de pago sin mover los datos fuera de la plataforma. Y un equipo de analytics de clientes puede comenzar con los clientes que abandonaron recientemente e identificar a otros que muestran comportamientos similares, lo que permite una intervención más temprana.
SQL Data Insights Pro ofrece esto al permitir que las organizaciones analicen datos estructurados (números, categorías y otros) y texto no estructurado juntos en su lugar utilizando un único modelo unificado. Con SQL familiar, los equipos pueden mostrar registros que son similares en significado, comportamiento o contexto, desbloqueando insights que las consultas tradicionales basadas en valores por sí solas no pueden detectar.
SQL Data Insights Pro se distingue por aportar:
SQL Data Insights Pro abre nuevas posibilidades en todas las industrias. Estos son algunos ejemplos que los equipos dentro de las organizaciones pueden aplicar hoy:
Estos insights se generan sin exportar datos, sin pilas de IA externas y sin requerir experiencia en ciencia de datos.
SQL Data Insights Pro permite el análisis basado en el significado de todos los tipos de datos sin mover ni exponer los datos, lo que reduce la complejidad arquitectónica, minimiza el riesgo operativo, respalda los requisitos normativos y de cumplimiento y acelera el tiempo de toma de decisiones.
IBM SQL Data Insights Pro estará disponible para el público general el 20 de marzo de 2026.
Para ayudar a los equipos a comenzar rápidamente, presentaremos kits de inicio específicos de la industria poco después de la fecha de lanzamiento general. Estos kits incluyen conjuntos de datos curados, modelos de IA y consultas SQL de IA listas para usar que los equipos pueden adaptar a sus propios datos y escenarios de negocios.
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