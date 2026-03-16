Implementar intencionalmente la IA en la empresa con Hackett AI XPLR y las soluciones de negocio de IBM

Las organizaciones que buscan escalar la IA de forma responsable pueden ahora identificar y priorizar oportunidades de alto valor más rápido mediante un enfoque estructurado y contextual que genera un impacto empresarial medible.
IBM se está asociando con The Hackett Group para integrar Hackett AI XPLR en los programas de transformación, ayudando a los clientes a identificar oportunidades de IA que se adapten a su entorno y ofrezcan un impacto medible. Este enfoque reúne la inteligencia de procesos y el contexto tecnológico para que los equipos puedan identificar dónde la IA puede mejorar el rendimiento, cómo las soluciones se conectan a los sistemas existentes y qué valor pueden lograr de manera creíble.
Las empresas están acelerando sus agendas de IA, pero muchas todavía tienen dificultades para saber por dónde empezar y cómo escalar. En IBM, creemos que la adopción de la IA debe comenzar con una comprensión clara de cómo se realiza el trabajo, proceso por proceso, flujo de trabajo por flujo de trabajo y cómo las oportunidades se asignan a los sistemas que ya ejecutan el negocio.
Los procesos tradicionales de descubrimiento de IA suelen implicar semanas de talleres, entrevistas y análisis manuales. Al aplicar Hackett AI XPLR junto con los métodos de transformación de IBM, las organizaciones pueden agilizar este proceso de forma drástica, reduciendo el ciclo de semanas a días sin comprometer la diligencia, la gobernanza o la profundidad.
Para ilustrar cómo funciona esto, el enfoque aplica una evaluación estructurada desde el principio del proceso. Comienza con los activos disponibles (como SOP digitales, mapas de procesos, metadatos del sistema, resultados de minería de procesos e inventarios de tecnología), lo que reduce la interpretación manual y la repetición del trabajo. A continuación, evalúa las oportunidades que ofrece el entorno de sistemas actual del cliente para garantizar que las recomendaciones sean prácticas y viables, en lugar de duplicar las capacidades ya existentes.
Para priorizar de manera efectiva, las oportunidades se evalúan utilizando criterios coherentes que incluyen viabilidad, valor esperado, preparación de datos, consideraciones de control e impacto del cambio. Esto permite tomar decisiones más rápidas y basadas en evidencia y da como resultado un conjunto de oportunidades claramente definido y listo para la implementación.
El resultado es una lista creíble y ordenada de oportunidades de IA y un caso de valor cuantificado, entregado en un plazo acelerado.
Cuando se utilizan conjuntamente, Hackett AI XPLR y los métodos de transformación de IBM proporcionan activos que ayudan a las organizaciones a actuar con decisión. Estos incluyen:
Estos resultados ayudan a las organizaciones a pasar de manera eficiente del descubrimiento a la planificación, con la claridad necesaria para crear una hoja de ruta que se alinee con los objetivos comerciales.
Este trabajo se basa en dos principios clave:
Como señala Ted A. Fernandez, presidente y director ejecutivo (CEO) de The Hackett Group: “La IA es eficaz cuando se despliega utilizando el contexto empresarial específico de un cliente”. IBM y The Hackett Group colaboran para ayudar a las organizaciones a identificar oportunidades de IA que sean prácticas y relevantes y se ajusten a la realidad empresarial.
A medida que las organizaciones buscan escalar la IA, la claridad sobre dónde enfocarse y cómo generar valor medible es esencial. Este enfoque combinado ayuda a los equipos a filtrar la información superflua, priorizar las iniciativas de IA que se adaptan a su entorno y acelerar la implementación en cuestión de días, en lugar de semanas.
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