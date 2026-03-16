Implementar intencionalmente la IA en la empresa con Hackett AI XPLR y las soluciones de negocio de IBM

Las empresas están acelerando sus agendas de IA, pero muchas todavía tienen dificultades para saber por dónde empezar y cómo escalar. En IBM, creemos que la adopción de la IA debe comenzar con una comprensión clara de cómo se realiza el trabajo, proceso por proceso, flujo de trabajo por flujo de trabajo y cómo las oportunidades se asignan a los sistemas que ya ejecutan el negocio.

Los procesos tradicionales de descubrimiento de IA suelen implicar semanas de talleres, entrevistas y análisis manuales. Al aplicar Hackett AI XPLR junto con los métodos de transformación de IBM, las organizaciones pueden agilizar este proceso de forma drástica, reduciendo el ciclo de semanas a días sin comprometer la diligencia, la gobernanza o la profundidad.

Para ilustrar cómo funciona esto, el enfoque aplica una evaluación estructurada desde el principio del proceso. Comienza con los activos disponibles (como SOP digitales, mapas de procesos, metadatos del sistema, resultados de minería de procesos e inventarios de tecnología), lo que reduce la interpretación manual y la repetición del trabajo. A continuación, evalúa las oportunidades que ofrece el entorno de sistemas actual del cliente para garantizar que las recomendaciones sean prácticas y viables, en lugar de duplicar las capacidades ya existentes.

Para priorizar de manera efectiva, las oportunidades se evalúan utilizando criterios coherentes que incluyen viabilidad, valor esperado, preparación de datos, consideraciones de control e impacto del cambio. Esto permite tomar decisiones más rápidas y basadas en evidencia y da como resultado un conjunto de oportunidades claramente definido y listo para la implementación.

El resultado es una lista creíble y ordenada de oportunidades de IA y un caso de valor cuantificado, entregado en un plazo acelerado.