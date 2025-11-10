Los equipos de entrega modernos envían código continuamente, pero demasiados prueban la experiencia del usuario "real" solo después del despliegue. Para entonces, las regresiones de rendimiento, el desperdicio de recursos y los riesgos de tiempo de inactividad ya están en juego.

Nuestra visión es simple: cambiar a la izquierda, incorporar automatización e inteligencia desde el Día 0 es importante. Ayuda a los equipos a mantenerse a la vanguardia, reducir costos y garantizar el rendimiento antes de que ocurran problemas.

Con esta capacidad, los equipos de DevOps y de ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) pueden reutilizar exactamente las mismas pruebas sintéticas de producción en sus pipelines de preproducción, aplicando así los estándares de rendimiento, disponibilidad y funcionalidad antes de que el código llegue a producción. Los pipelines pueden ejecutar pruebas seleccionadas bajo demanda y tomar decisiones de promoción automáticamente basadas en señales de aprobado/reprobado.