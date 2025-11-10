Lleve las pruebas de nivel de producción a la etapa previa a la producción: Instana agrega el monitoreo sintético a su CI/CD
Anunciamos el monitoreo sintético en CI/CD para IBM Instana Observability, disponible como versión preliminar pública.
Los equipos de entrega modernos envían código continuamente, pero demasiados prueban la experiencia del usuario "real" solo después del despliegue. Para entonces, las regresiones de rendimiento, el desperdicio de recursos y los riesgos de tiempo de inactividad ya están en juego.
Nuestra visión es simple: cambiar a la izquierda, incorporar automatización e inteligencia desde el Día 0 es importante. Ayuda a los equipos a mantenerse a la vanguardia, reducir costos y garantizar el rendimiento antes de que ocurran problemas.
Con esta capacidad, los equipos de DevOps y de ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) pueden reutilizar exactamente las mismas pruebas sintéticas de producción en sus pipelines de preproducción, aplicando así los estándares de rendimiento, disponibilidad y funcionalidad antes de que el código llegue a producción. Los pipelines pueden ejecutar pruebas seleccionadas bajo demanda y tomar decisiones de promoción automáticamente basadas en señales de aprobado/reprobado.
La observabilidad que comienza solo en la producción crea puntos ciegos entre la puesta en escena y el tráfico en vivo. El cambio de monitoreo sintético a la izquierda cierra esa brecha y lo hace con los mismos umbrales y recorridos del usuario en los que confía en la producción.
Estos cinco avances ilustran cómo Instana extiende la observabilidad al pipeline de CI/CD, lo que permite a los equipos probar antes, desplegar más rápido y lanzar con confianza.
Los equipos que adopten el monitoreo sintético de CI/CD de Instana pueden esperar mejoras tangibles en la confiabilidad, la eficiencia y la velocidad. Al aplicar las mismas comprobaciones rigurosas más temprano en el ciclo de vida, puede reducir las regresiones y ganar confianza en la liberación; los pipelines fallan rápido con feedback detallado y aplicable en la práctica, no con copos misteriosos.
Cuando una prueba falla, los equipos obtienen evidencia sintética detallada correlacionada con observabilidad, lo que les permite diagnosticar y solucionar problemas antes de reintenta Esto reduce los costos de rehacer el trabajo y minimiza la extinción de incendios después de la puesta en marcha.
Aunque un paso de activación podría agregar minutos a una compilación, el efecto general es un rendimiento más rápido al evitar reversiones y revisiones posteriores.
Con la API de ejecución de pruebas bajo demanda, active las pruebas de Instana bajo demanda y reciba resultados en tiempo real, ayudando a DevOps a crear despliegues automatizados y controlados por pruebas. Esto ayuda a las organizaciones a cambiar a la izquierda introduciendo el monitoreo sintético en su pipeline de CI/CD.
Instana Synthetic Monitoring simula las acciones del usuario en ubicaciones, dispositivos y redes para rastrear la disponibilidad y el tiempo de respuesta. Está profundamente integrado con la plataforma de observabilidad de Instana, por lo que las señales sintéticas llegan con el mismo contexto enriquecido que utiliza para APM, infraestructura y monitoreo de usuarios finales.
