El servidor Box MCP ya está disponible en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate

Hoy anunciamos la disponibilidad del servidor Box MCP (Model Context Protocol) en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate, lo que permite a las organizaciones conectar agentes de IA directamente al contenido empresarial mediante estándares abiertos.
Este lanzamiento llega en un momento crítico. Si bien se ha vuelto relativamente fácil crear agentes de IA, la mayoría de las iniciativas tienen dificultades para ir más allá de los pilotos debido a la fricción de integración, los cuellos de botella en el acceso a los datos y las preocupaciones de seguridad.
El resultado es una creciente tensión arquitectónica: los agentes son fáciles de crear, pero difíciles de poner en funcionamiento a escala cuando no pueden conectarse de forma segura a los datos empresariales. Como resultado, la tarea número uno para las organizaciones que adoptan IA agéntica es clara: conectar agentes con contenido y datos empresariales reales de forma rápida, segura y sin reemplazar sistemas existentes.
El servidor Box MCP en watsonx Orchestrate está diseñado para abordar exactamente este desafío, permitiendo a los agentes acceder, razonar y actuar de forma segura sobre el contenido de Box, sin complejas integraciones personalizadas. Al incorporar las capacidades de contenido de Box al ecosistema de watsonx Orchestrate a través de MCP, los clientes obtienen una nueva ventaja de productividad: agentes que se basan en el conocimiento empresarial y están listos para respaldar el trabajo real desde el primer día.
La disponibilidad del servidor Box MCP en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate refleja un cambio más amplio en la forma en que las empresas están abordando la IA agéntica, a medida que avanzan hacia formas más estandarizadas, flexibles y seguras de conectar agentes a sistemas empresariales.
En esencia, esta integración destaca un enfoque más abierto de la conectividad de los agentes. El servidor Box MCP proporciona una forma estandarizada y no patentada para que los agentes se conecten de forma segura al contenido empresarial, eliminando la necesidad de integraciones personalizadas y permitiendo una arquitectura más extensible y preparada para el futuro.
Este enfoque también es inherentemente híbrido. Si bien Box es un poderoso punto de partida, el mismo patrón basado en MCP puede extenderse a otros sistemas empresariales, abarcando plataformas de contenido, aplicaciones SaaS y herramientas internas en entornos distribuidos. Watsonx Orchestrate sirve como plano de control, lo que permite a las organizaciones diseñar, gestionar y escalar ecosistemas de agentes que funcionan perfectamente en todos los sistemas, no solo dentro de una única integración.
Igualmente importante es que esta conectividad está diseñada para inspirar confianza. Con el servidor Box MCP, los agentes heredan los modelos de permisos, los controles de acceso y la auditabilidad de Box existentes, lo que garantiza que las interacciones con el contenido empresarial sigan siendo seguras, conformes y alineadas con las políticas de la organización.
En conjunto, estos principios proporcionan una base coherente y escalable para pasar de experimentos aislados de IA a despliegues de agentes listos para producción en toda la empresa.
Con el servidor Box MCP ahora disponible en el catálogo de agentes de Watsonx Orchestrate, las organizaciones pueden obtener un valor inmediato, al tiempo que establecen una base más escalable y estandarizada para conectar agentes a datos empresariales:
En conjunto, estos beneficios ayudan a las organizaciones a pasar de experimentos aislados de IA a despliegues de agentes que apoyan la productividad diaria.
Esta capacidad no se limita a casos de uso individuales, sino que permite crear patrones empresariales repetibles que las organizaciones pueden aplicar en distintos equipos, flujos de trabajo y sectores.
Tradicionalmente, los equipos dedican mucho tiempo a buscar los documentos correctos, validar versiones y reconstruir el contexto. Con los agentes conectados a MCP, esto cambia a:
Esto se traduce en resultados más rápidos con menos esfuerzo manual.
El trabajo empresarial rara vez ocurre en un solo sistema, pero la mayoría de las herramientas de IA funcionan de esa manera. Al conectar a los agentes con el contenido de Box a través de una interfaz estandarizada, las organizaciones pueden:
Esto crea una experiencia más fluida en la que los agentes no solo ayudan, sino que organizan el trabajo en todos los sistemas.
El contenido empresarial está en constante evolución, pero la automatización tradicional a menudo se basa en datos estáticos u obsoletos. Con acceso seguro y en tiempo real al contenido de Box:
Esto es especialmente importante en entornos de alto riesgo, donde la información desactualizada supone un peligro.
Si bien los primeros esfuerzos de IA a menudo se centran en la productividad individual, la conectividad habilitada para MCP desbloquea el valor de toda la organización:
Debido a que este patrón está estandarizado, se puede replicar en todas las funciones, convirtiendo las ganancias aisladas en una transformación escalable.
En todos estos casos, el valor se multiplica de la misma manera: los agentes resultan mucho más útiles cuando pueden acceder de forma segura a datos corporativos confiables y actuar en función de ellos, teniendo en cuenta el contexto.
La disponibilidad del servidor Box MCP en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate marca un paso importante hacia experiencias agénticas más conectadas, seguras y productivas. Al combinar la base de contenido de Box con las capacidades de orquestación, monitoreo, control y catálogo gobernado de watsonx Orchestrate, los clientes pueden crear agentes basados en las realidades del trabajo diario.
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