Degradado de un panel inclinado que muestra el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate con púrpura en la parte superior
Inteligencia artificial Automatización de TI

El servidor Box MCP ya está disponible en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate

Hoy anunciamos la disponibilidad del servidor Box MCP (Model Context Protocol) en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate, lo que permite a las organizaciones conectar agentes de IA directamente al contenido empresarial mediante estándares abiertos.

Publicado el 11 de mayo de 2026

Este lanzamiento llega en un momento crítico. Si bien se ha vuelto relativamente fácil crear agentes de IA, la mayoría de las iniciativas tienen dificultades para ir más allá de los pilotos debido a la fricción de integración, los cuellos de botella en el acceso a los datos y las preocupaciones de seguridad.

El resultado es una creciente tensión arquitectónica: los agentes son fáciles de crear, pero difíciles de poner en funcionamiento a escala cuando no pueden conectarse de forma segura a los datos empresariales. Como resultado, la tarea número uno para las organizaciones que adoptan IA agéntica es clara: conectar agentes con contenido y datos empresariales reales de forma rápida, segura y sin reemplazar sistemas existentes.

El servidor Box MCP en watsonx Orchestrate está diseñado para abordar exactamente este desafío, permitiendo a los agentes acceder, razonar y actuar de forma segura sobre el contenido de Box, sin complejas integraciones personalizadas. Al incorporar las capacidades de contenido de Box al ecosistema de watsonx Orchestrate a través de MCP, los clientes obtienen una nueva ventaja de productividad: agentes que se basan en el conocimiento empresarial y están listos para respaldar el trabajo real desde el primer día.

Basarse en fundamentos agénticos abiertos, híbridos y seguros

La disponibilidad del servidor Box MCP en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate refleja un cambio más amplio en la forma en que las empresas están abordando la IA agéntica, a medida que avanzan hacia formas más estandarizadas, flexibles y seguras de conectar agentes a sistemas empresariales.

En esencia, esta integración destaca un enfoque más abierto de la conectividad de los agentes. El servidor Box MCP proporciona una forma estandarizada y no patentada para que los agentes se conecten de forma segura al contenido empresarial, eliminando la necesidad de integraciones personalizadas y permitiendo una arquitectura más extensible y preparada para el futuro.

Este enfoque también es inherentemente híbrido. Si bien Box es un poderoso punto de partida, el mismo patrón basado en MCP puede extenderse a otros sistemas empresariales, abarcando plataformas de contenido, aplicaciones SaaS y herramientas internas en entornos distribuidos. Watsonx Orchestrate sirve como plano de control, lo que permite a las organizaciones diseñar, gestionar y escalar ecosistemas de agentes que funcionan perfectamente en todos los sistemas, no solo dentro de una única integración.

Igualmente importante es que esta conectividad está diseñada para inspirar confianza. Con el servidor Box MCP, los agentes heredan los modelos de permisos, los controles de acceso y la auditabilidad de Box existentes, lo que garantiza que las interacciones con el contenido empresarial sigan siendo seguras, conformes y alineadas con las políticas de la organización.

En conjunto, estos principios proporcionan una base coherente y escalable para pasar de experimentos aislados de IA a despliegues de agentes listos para producción en toda la empresa.

Beneficios clave de Box MCP en watsonx Orchestrate

Con el servidor Box MCP ahora disponible en el catálogo de agentes de Watsonx Orchestrate, las organizaciones pueden obtener un valor inmediato, al tiempo que establecen una base más escalable y estandarizada para conectar agentes a datos empresariales:

  • Incorporación más rápida de agentes: acceda al servidor Box MCP directamente desde el catálogo de agentes para reducir el tiempo necesario para conectar los agentes al contenido empresarial de meses de trabajo de integración a días.
  • Resultados contextuales y de mayor calidad: permita a los agentes localizar, recuperar y razonar sobre el contenido de Box en contexto, mejorando la precisión, relevancia y utilidad de las respuestas y acciones.
  • Confianza y gobernanza empresarial integradas: asegúrese de que los agentes operen dentro de los modelos de permisos de Box existentes, manteniendo la seguridad, el cumplimiento y la auditabilidad sin configuración adicional.
  • Menor complejidad y menor costo de integración: elimine la necesidad de conectores específicos y el mantenimiento continuo mediante la adopción de un enfoque estandarizado para la conectividad entre agentes y datos.
  • Flexibilidad a través de estándares abiertos: utilice MCP para extender este patrón más allá de Box, respaldando un ecosistema híbrido más amplio de sistemas empresariales sin vendor lock-in (dependencia de proveedores).

En conjunto, estos beneficios ayudan a las organizaciones a pasar de experimentos aislados de IA a despliegues de agentes que apoyan la productividad diaria.

Donde los clientes ven valor inmediato

Esta capacidad no se limita a casos de uso individuales, sino que permite crear patrones empresariales repetibles que las organizaciones pueden aplicar en distintos equipos, flujos de trabajo y sectores.

De la recuperación de información a la ejecución inteligente

Tradicionalmente, los equipos dedican mucho tiempo a buscar los documentos correctos, validar versiones y reconstruir el contexto. Con los agentes conectados a MCP, esto cambia a:

  • Agentes que localizan, resumen y actúan sobre el contenido en tiempo real
  • Flujos de trabajo que pasan de la búsqueda manual a la ejecución automatizada y adaptada al contexto
  • Decisiones respaldadas por un conocimiento empresarial completo y actualizado

Esto se traduce en resultados más rápidos con menos esfuerzo manual.

De flujos de trabajo fragmentados a experiencias orquestadas

El trabajo empresarial rara vez ocurre en un solo sistema, pero la mayoría de las herramientas de IA funcionan de esa manera. Al conectar a los agentes con el contenido de Box a través de una interfaz estandarizada, las organizaciones pueden:

  • Incorporar contenido directamente en flujos de trabajo de extremo a extremo
  • Permitir que los agentes se muevan entre sistemas mientras se mantiene el contexto
  • Reducir el cambio entre herramientas y procesos desconectados

Esto crea una experiencia más fluida en la que los agentes no solo ayudan, sino que organizan el trabajo en todos los sistemas.

Del conocimiento estático al contexto empresarial en tiempo real

El contenido empresarial está en constante evolución, pero la automatización tradicional a menudo se basa en datos estáticos u obsoletos. Con acceso seguro y en tiempo real al contenido de Box:

  • Los agentes operan con información actual y autorizada
  • Los resultados son más precisos, relevantes y confiables
  • Los equipos pueden confiar en los agentes para tomar decisiones y acciones críticas para el negocio

Esto es especialmente importante en entornos de alto riesgo, donde la información desactualizada supone un peligro.

Desde ganancias aisladas de productividad hasta impacto escalable en la empresa

Si bien los primeros esfuerzos de IA a menudo se centran en la productividad individual, la conectividad habilitada para MCP desbloquea el valor de toda la organización:

  • Trabajo intensivo en conocimientos: los equipos pueden acceder instantáneamente a documentos, contratos e investigaciones relevantes y actuar sobre ellos
  • Equipos orientados al cliente: las ventas y el soporte pueden responder más rápido con los materiales y los insights más actuales
  • Operaciones internas: RR. HH., TI y finanzas pueden automatizar flujos de trabajo basados en documentos con mayor congruencia y rapidez

Debido a que este patrón está estandarizado, se puede replicar en todas las funciones, convirtiendo las ganancias aisladas en una transformación escalable.

La ventaja constante

En todos estos casos, el valor se multiplica de la misma manera: los agentes resultan mucho más útiles cuando pueden acceder de forma segura a datos corporativos confiables y actuar en función de ellos, teniendo en cuenta el contexto.

Explorar lo que es posible a continuación

La disponibilidad del servidor Box MCP en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate marca un paso importante hacia experiencias agénticas más conectadas, seguras y productivas. Al combinar la base de contenido de Box con las capacidades de orquestación, monitoreo, control y catálogo gobernado de watsonx Orchestrate, los clientes pueden crear agentes basados en las realidades del trabajo diario.

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Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

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