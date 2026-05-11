El servidor Box MCP ya está disponible en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate

Este lanzamiento llega en un momento crítico. Si bien se ha vuelto relativamente fácil crear agentes de IA, la mayoría de las iniciativas tienen dificultades para ir más allá de los pilotos debido a la fricción de integración, los cuellos de botella en el acceso a los datos y las preocupaciones de seguridad.

El resultado es una creciente tensión arquitectónica: los agentes son fáciles de crear, pero difíciles de poner en funcionamiento a escala cuando no pueden conectarse de forma segura a los datos empresariales. Como resultado, la tarea número uno para las organizaciones que adoptan IA agéntica es clara: conectar agentes con contenido y datos empresariales reales de forma rápida, segura y sin reemplazar sistemas existentes.

El servidor Box MCP en watsonx Orchestrate está diseñado para abordar exactamente este desafío, permitiendo a los agentes acceder, razonar y actuar de forma segura sobre el contenido de Box, sin complejas integraciones personalizadas. Al incorporar las capacidades de contenido de Box al ecosistema de watsonx Orchestrate a través de MCP, los clientes obtienen una nueva ventaja de productividad: agentes que se basan en el conocimiento empresarial y están listos para respaldar el trabajo real desde el primer día.