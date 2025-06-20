20 de junio de 2025
El equipo de Direct Link se complace en anunciar la disponibilidad general de la característica de seguridad de control de acceso a medios (MACsec) para Direct Link Dedicated. MACsec ofrece cifrado basado en hardware, lo que garantiza una latencia mínima y un alto rendimiento, crucial para aplicaciones de gran ancho de banda. Estará disponible el 1 de junio de 2025, y los mercados iniciales admitidos incluyen Toronto, Montreal, Dallas y Washington DC.
IBM Cloud Direct Link Dedicated for VPC ofrece una conexión directa OSI Layer 3 de alta velocidad entre la infraestructura on premises de los clientes e IBM Cloud VPC e Infraestructura clásica, lo que ofrece baja latencia y hasta 10 Gbps de rendimiento. Diseñada para empresas con instalaciones de colocación cercanas o proveedores de servicios que gestionan circuitos de clientes, esta solución de inquilino único basada en fibra garantiza una conectividad de nube híbrida segura y sin interrupciones.
MACsec protege todo el tráfico Ethernet, incluidos los protocolos del plano de control, como ARP y DHCP. MACsec se destaca por proporcionar seguridad granular y de alto rendimiento para enlaces Ethernet locales. Los beneficios adicionales incluyen:
Este estándar de red de capa 2 (IEEE 802.1AE) fortalece los dispositivos conectados a Ethernet a través de varios mecanismos clave:
Esta característica proporciona una política MACsec configurable, con un CAK principal y un CAK alternativo opcional. El CAK alternativo actúa como respaldo, protegiendo la sesión MACsec si surge una discrepancia de nombre o secreto con el CAK principal entre pares. Los secretos de CAK se almacenan de forma segura como recursos clave de Hyper Protect Crypto Services (HPCS) dentro de la instancia HPCS del cliente. Una vez que los pares están configurados con una política MACsec y CAK(s), el enlace directo iniciará una sesión MACsec, protegiendo las tramas de datos intercambiadas entre el dispositivo compatible con MACsec del cliente y el conmutador de conexión cruzada de IBM.
La cobertura de MACsec continuará expandiéndose más allá de sus ubicaciones actuales. Todas las nuevas instalaciones de conmutadores Direct Link serán compatibles con MACsec. El soporte futuro para múltiples CAK primarios con ciclos de vida permitirá a los clientes preconfigurar las rotaciones de CAK.
Utilice el código promocional de tiempo limitado VPC1000, que le otorga 1000 USD en créditos gratuitos de IBM Cloud para comenzar su recorrido de IBM Cloud Direct Link Dedicated.