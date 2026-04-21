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Seguridad autónoma para la nube en Azure: cerrar la brecha entre la intención de la política y la realidad aplicada

Autonomous Security for Cloud (ASC) de IBM representa un cambio hacia ese modelo en el que Azure Policy ya no solo se configura, sino que se genera y optimiza continuamente.

Publicado el 21 de abril de 2026

En los entornos de Microsoft Azure, la seguridad de las cargas de trabajo, la infraestructura y los permisos se aplican en última instancia a través de Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud o la configuración de Azure RBAC. Y la configuración, a escala, es donde las cosas suelen fallar.

La mayoría de las organizaciones ya tienen políticas de seguridad bien definidas. Muchos han adoptado controles nativos de Azure, como Azure Policy. Sin embargo, la brecha entre la intención de la política y la aplicación real sigue siendo significativa, impulsada por el rápido aprovisionamiento de recursos, la traducción incoherente de las políticas o la desviación de la configuración entre suscripciones y regiones.

¿El resultado? Los errores de configuración persisten, el cumplimiento se convierte en un punto en el tiempo y los equipos de seguridad se quedan reaccionando en lugar de prevenir. Esta es la brecha que Autonomous Security for Cloud (ASC) de IBM para Azure está diseñada para cerrar.

Convertir las políticas de seguridad en controles nativos de Azure

ASC cambia radicalmente la forma en que se aplican las políticas de seguridad en Azure. En lugar de depender de definiciones de políticas interpretadas y creadas manualmente que son estáticas, ASC utiliza la IA generativa y la verdad fundamental para:

  • Interpretar las políticas y estándares de seguridad empresarial en controles técnicos de configuración
  • Asignarlas a constructos nativos de Azure
  • Generar automáticamente iniciativas de políticas de Azure seleccionando definiciones de políticas de Azure alineadas con el entorno

Esto significa que la seguridad ya no depende del mantenimiento manual de grandes bibliotecas de políticas. En cambio, las iniciativas de políticas se generan, refinan y aplican continuamente en función del contexto real de la nube.

Un modelo de bucle cerrado creado para Azure

ASC funciona como un bucle de control continuo en tres capacidades principales:

  • Motor de políticas (comprender): ingiere las políticas de seguridad empresarial y las traduce en una lógica estructurada que se puede asignar directamente a los constructos de Azure Policy.
  • Motor de reconocimiento (observar): analiza continuamente las suscripciones y los recursos de Azure para detectar cambios, nuevos despliegues y desviaciones de configuración.
  • Motor de inferencia (actuar): genera dinámicamente iniciativas de Azure Policy y actualiza las asignaciones de Azure Policy, lo que garantiza que los controles siempre estén alineados con la intención de la política y el estado actual del entorno.

El resultado es un marco de Azure Policy que se actualiza automáticamente, donde las políticas evolucionan a medida que cambia el entorno, en lugar de quedar obsoletas.

Lo que esto ofrece en la práctica

Con ASC, las organizaciones pueden pasar de la gobernanza reactiva al control proactivo aprovechando:

  • Paquetes de Azure Policy generados automáticamente y adaptados a cada entorno
  • Actualizaciones de políticas continuas y adaptables alineadas con los servicios en evolución y los cambios de configuración que reemplazan las definiciones estáticas y únicas
  • Aplicación continua de políticas adaptada al contexto en todas las suscripciones y grupos de recursos, alineada con las configuraciones de recursos en tiempo real
  • Reducción de la sobrecarga operativa en la gestión de Azure Policy a escala
  • Evaluación continua de cumplimiento en todos los recursos de Azure frente a políticas activas
  • Informes listos para auditorías alineados con entornos como CSA Cloud Controls Matrix

Lo más importante es que garantiza que cada recurso desplegado en Azure se rija por políticas actuales, relevantes y aplicadas.

La transición hacia la seguridad autónoma en la nube

ASC representa un cambio hacia ese modelo en el que Azure Policy ya no solo se configura, sino que se genera y optimiza continuamente. Porque en los entornos de nube modernos, la seguridad no consiste solo en definir las políticas adecuadas, sino en garantizar que se apliquen en todo momento.

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