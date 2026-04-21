Seguridad autónoma para la nube en Azure: cerrar la brecha entre la intención de la política y la realidad aplicada

En los entornos de Microsoft Azure, la seguridad de las cargas de trabajo, la infraestructura y los permisos se aplican en última instancia a través de Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud o la configuración de Azure RBAC. Y la configuración, a escala, es donde las cosas suelen fallar.

La mayoría de las organizaciones ya tienen políticas de seguridad bien definidas. Muchos han adoptado controles nativos de Azure, como Azure Policy. Sin embargo, la brecha entre la intención de la política y la aplicación real sigue siendo significativa, impulsada por el rápido aprovisionamiento de recursos, la traducción incoherente de las políticas o la desviación de la configuración entre suscripciones y regiones.

¿El resultado? Los errores de configuración persisten, el cumplimiento se convierte en un punto en el tiempo y los equipos de seguridad se quedan reaccionando en lugar de prevenir. Esta es la brecha que Autonomous Security for Cloud (ASC) de IBM para Azure está diseñada para cerrar.