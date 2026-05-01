Anuncio de watsonx Orchestrate eCommerce Pilot for AI Agents

A medida que las organizaciones se mueven más allá de la experimentación con IA y hacia un despliegue operativo real, la coordinación se vuelve esencial. Los agentes de IA ofrecen el mayor valor cuando trabajan juntos, en todos los sistemas, equipos y procesos, en lugar de operar de forma aislada.

Watsonx Orchestrate se creó para permitir este tipo de coordinación. Proporciona la capa de orquestación que permite a los agentes de IA colaborar dentro de los flujos de trabajo empresariales, con gobernanza, monitoreo y controles integrados. Esto garantiza que las acciones impulsadas por los agentes sigan siendo transparentes, auditables y alineadas con las políticas de la organización.

Este proyecto eCommerce Pilot se basa en ese fundamento al combinar watsonx Orchestrate con un conjunto curado de agentes de IA que abordan necesidades empresariales comunes, desde la investigación y el acceso a datos hasta la inteligencia de ventas y la interacción del cliente, lo que permite a los clientes poner en práctica la IA agéntica con mayor rapidez y confianza.