Anuncio de watsonx Orchestrate eCommerce Pilot for AI Agents

IBM está lanzando un eCommerce Pilot por tiempo limitado que permite a los clientes comprar y seleccionar agentes de IA creados por socios directamente desde IBM.com, incluidos con una suscripción a watsonx Orchestrate.
Por primera vez, los clientes pueden descubrir, adquirir y comenzar a utilizar un conjunto curado de agentes listos para la empresa a través de una experiencia de compra única y unificada en el sitio público de productos de IBM.
Este piloto elimina la fricción de uno de los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones al adoptar la IA agéntica: pasar rápidamente de la evaluación a la producción. En lugar de navegar por múltiples proveedores, contratos y rutas de incorporación, los clientes pueden acceder a agentes de IA probados que están listos para operar dentro de flujos de trabajo comerciales reales desde el primer día.
A medida que las organizaciones se mueven más allá de la experimentación con IA y hacia un despliegue operativo real, la coordinación se vuelve esencial. Los agentes de IA ofrecen el mayor valor cuando trabajan juntos, en todos los sistemas, equipos y procesos, en lugar de operar de forma aislada.
Watsonx Orchestrate se creó para permitir este tipo de coordinación. Proporciona la capa de orquestación que permite a los agentes de IA colaborar dentro de los flujos de trabajo empresariales, con gobernanza, monitoreo y controles integrados. Esto garantiza que las acciones impulsadas por los agentes sigan siendo transparentes, auditables y alineadas con las políticas de la organización.
Este proyecto eCommerce Pilot se basa en ese fundamento al combinar watsonx Orchestrate con un conjunto curado de agentes de IA que abordan necesidades empresariales comunes, desde la investigación y el acceso a datos hasta la inteligencia de ventas y la interacción del cliente, lo que permite a los clientes poner en práctica la IA agéntica con mayor rapidez y confianza.
Como parte de este piloto, los clientes pueden adquirir Watsonx Orchestrate junto con hasta seis agentes de IA desarrollados para watsonx Orchestrate Partner a un precio promocional limitado.
Se seleccionaron los siguientes agentes para mostrar a los clientes las posibilidades que surgen cuando se coordina la inteligencia a lo largo de los flujos de trabajo: desde el momento en que se formula una pregunta, pasando por la investigación y la generación de insight, hasta la ejecución de las ventas y la interacción del cliente. Cada agente ofrece valor independiente dentro de su dominio, pero juntos, habilitados por watsonx Orchestrate, funcionan como un flujo de trabajo integrado que genera un mayor impacto en el negocio.
Las preguntas y solicitudes son solo el punto de partida. Estos agentes aceleran el camino de la investigación a respuestas creíbles y aplicables en la práctica mediante la combinación de datos web en vivo, conocimiento interno y flujos de trabajo de investigación coordinados.
El insight sin ejecución es solo ruido. Estos agentes sirven de puente: conectan lo que usted sabe sobre el mercado con los próximos pasos que darán sus equipos.
Cuando se orquestan juntos, estos agentes admiten un flujo continuo de extremo a extremo: identifique las cuentas correctas, elabore el mensaje correcto y llegue a los clientes a través del canal correcto automáticamente.
Symplistic.ContentIQ by Symplistic.IA transforma sitios web, documentos y bases de conocimiento en agentes conversacionales que ofrecen respuestas precisas y conscientes del contexto a través de un pipeline de RAG totalmente automatizado.
Para las organizaciones que cuentan con vastas bibliotecas de contenido, este agente convierte lo que antes era estático en algo dinámico, brindando a los empleados y clientes una forma más inteligente de encontrar lo que necesitan, cuando lo necesitan.
Ningún agente cuenta toda la historia, pero cuando los agentes de investigación sacan a la luz insights que informan las decisiones, los agentes de conocimiento mantienen cada conversación basada en información precisa y los agentes de interacción llegan a las personas adecuadas en el momento adecuado en todas las funciones, equipos y flujos de trabajo. Eso es orquestación agéntica en acción.
Ya sea que esté en ventas, operaciones, atención al cliente o gestión del conocimiento, el verdadero poder no está en ningún agente. Está en lo que sucede cuando trabajan juntos, coordinados a través de una única plataforma, hacia un resultado compartido.
Este piloto está diseñado para hacerlo posible, ayudando a los clientes a dar los primeros pasos con la IA agéntica de forma más rápida y segura. Al reunir inteligencia, orquestación y confianza en una sola experiencia, IBM está dando un paso práctico hacia la simplificación de la forma en que las organizaciones acceden, despliegan y escalan la IA agéntica en toda la empresa. Eso es watsonx Orchestrate.
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