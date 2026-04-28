Presentamos IBM Bob Premium Package for Z

Los desarrolladores modernos esperan una experiencia de entorno de desarrollo integrado (IDE) agéntico y de vanguardia, y los equipos que trabajan en aplicaciones IBM Z pueden experimentar eso con IBM Bob.

IBM Bob es una herramienta de desarrollo impulsada por IA para desarrolladores empresariales que puede planificar, ejecutar, validar y gobernar tareas de modernización de varios pasos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Combina la IA con la orquestación agéntica para impulsar de forma activa flujos de trabajo de desarrollo complejos directamente desde el IDE.

Basado en IBM Bob, Premium Package for Z aporta una profunda experiencia en middleware y lenguaje de dominio IBM Z directamente a la experiencia de IBM Bob. Agrega contexto específico de Z, herramientas de análisis avanzadas e inteligencia empresarial que pueden proporcionar insights de la plataforma para el desarrollo de aplicaciones de mainframe. Entregado a través de un IDE integrado, admite la edición, el linting y la depuración para aplicaciones z/OS, al tiempo que aprovecha señales contextuales enriquecidas, como metadatos de aplicaciones, conocimiento del lenguaje y middleware y herramientas específicas de la plataforma. En conjunto, estas capacidades permiten obtener una visibilidad global de las aplicaciones, una documentación exhaustiva, una comprensión del código y una asistencia acorde con los estándares, todo diseñado para adaptarse a la escala y la complejidad de los entornos IBM Z empresariales.