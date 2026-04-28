Presentamos IBM Bob Premium Package for Z

IBM anuncia un hito significativo en nuestra estrategia para ayudar a las empresas a modernizar las aplicaciones de mainframe, aportando nuevos niveles de eficiencia, productividad e inteligencia al ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones IBM Z.
Nos complace presentar IBM Bob Premium Package for Z, que integra y mejora las capacidades de IBM watsonx Code Assistant for Z para ofrecer características avanzadas para aplicaciones de mainframe a escala empresarial. IBM Bob Premium Package for Z está actualmente disponible en versión preliminar técnica.
Los desarrolladores modernos esperan una experiencia de entorno de desarrollo integrado (IDE) agéntico y de vanguardia, y los equipos que trabajan en aplicaciones IBM Z pueden experimentar eso con IBM Bob.
IBM Bob es una herramienta de desarrollo impulsada por IA para desarrolladores empresariales que puede planificar, ejecutar, validar y gobernar tareas de modernización de varios pasos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Combina la IA con la orquestación agéntica para impulsar de forma activa flujos de trabajo de desarrollo complejos directamente desde el IDE.
Basado en IBM Bob, Premium Package for Z aporta una profunda experiencia en middleware y lenguaje de dominio IBM Z directamente a la experiencia de IBM Bob. Agrega contexto específico de Z, herramientas de análisis avanzadas e inteligencia empresarial que pueden proporcionar insights de la plataforma para el desarrollo de aplicaciones de mainframe. Entregado a través de un IDE integrado, admite la edición, el linting y la depuración para aplicaciones z/OS, al tiempo que aprovecha señales contextuales enriquecidas, como metadatos de aplicaciones, conocimiento del lenguaje y middleware y herramientas específicas de la plataforma. En conjunto, estas capacidades permiten obtener una visibilidad global de las aplicaciones, una documentación exhaustiva, una comprensión del código y una asistencia acorde con los estándares, todo diseñado para adaptarse a la escala y la complejidad de los entornos IBM Z empresariales.
La experiencia se entrega a través de modos de mainframe especialmente diseñados dentro de Bob que se alinean con la forma en que los equipos empresariales diseñan, evolucionan y modernizan las aplicaciones Z:
El modo arquitecto permite el razonamiento a nivel de sistema en todas las aplicaciones de mainframe, lo que ayuda a los equipos a comprender la estructura de la aplicación, las dependencias, la intención empresarial y el impacto del cambio antes de realizar las actualizaciones. Al combinar metadatos de aplicaciones enriquecidos con inteligencia multimodelo, puede ofrecer insights contextuales y de toda la empresa que pueden impulsar la productividad de los desarrolladores, respaldar una planeación segura y generar decisiones arquitectónicas alineadas con el valor empresarial.
El modo de código realiza tareas de desarrollo complejas y que requieren mucho tiempo aprovechando socios inteligentes y flujos de trabajo automatizados para generar resultados rápidos y eficientes. Genera, refactoriza y transforma código alineado con estándares con un contexto consciente de Z, y luego ayuda a optimizar, depurar y mejorar la calidad mediante insights priorizados y resolución automatizada de problemas, ayudando a reducir la deuda técnica, el riesgo y el tiempo de entrega.
Ya está disponible una vista previa técnica privada y sin costo de IBM Bob Premium Package for Z. Los clientes pueden solicitar acceso completando los pasos a continuación. Una vez aceptados, los clientes recibirán un correo electrónico de confirmación con acceso a las extensiones requeridas.
Regístrese en Think 2026 del 4 al 7 de mayo de 2026 en Boston, MA y asista al byte tecnológico “Entregar desarrollo impulsado por IA a Z con IBM Bob” el 5 de mayo de 2026 de 10:30 a 10:45 a. m. EDT para ver Bob Premium Package for Z en acción.
Para obtener más información sobre IBM Bob, lea el blog de anuncios y explore la prueba gratis para ver cómo los desarrolladores pueden comenzar a crear código de calidad más rápidamente.
Las capacidades disponibles durante la vista previa técnica pueden diferir de la versión de disponibilidad general de SaaS. La hoja de ruta está sujeta a cambios.