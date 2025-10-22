Anuncio de IBM Db2 Vector Store para LlamaIndex

Basada en el tipo de datos vectorial nativo de Db2, esta integración combina la escalabilidad y confiabilidad de Db2 con la flexibilidad de uno de los marcos de código abierto más utilizados para el desarrollo de LLM.

Esta versión se basa en nuestra integración anterior Db2 LangChain, ampliando el soporte de Db2 para los marcos de trabajo de Python más populares utilizados para crear aplicaciones de IA agéntica y aumentadas por recuperación. Juntas, estas integraciones hacen que sea más fácil para los desarrolladores crear prototipos, experimentar y desplegar con Db2 como base confiable para la innovación de IA de código abierto.