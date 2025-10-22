Anuncio de IBM Db2 Vector Store para LlamaIndex

Nos complace anunciar el lanzamiento de la integración IBM Db2 Vector Store para LlamaIndex, un paquete Python de código abierto que permite a los desarrolladores utilizar Db2 como almacén de vectores en flujos de trabajo de aplicaciones de modelos de lenguaje grandes construidas con LlamaIndex.
Basada en el tipo de datos vectorial nativo de Db2, esta integración combina la escalabilidad y confiabilidad de Db2 con la flexibilidad de uno de los marcos de código abierto más utilizados para el desarrollo de LLM.
Esta versión se basa en nuestra integración anterior Db2 LangChain, ampliando el soporte de Db2 para los marcos de trabajo de Python más populares utilizados para crear aplicaciones de IA agéntica y aumentadas por recuperación. Juntas, estas integraciones hacen que sea más fácil para los desarrolladores crear prototipos, experimentar y desplegar con Db2 como base confiable para la innovación de IA de código abierto.
El conector Python simplifica el desarrollo de aplicaciones impulsadas por IA y generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) mediante el uso de Db2 como almacén de vectores para la búsqueda semántica y la recuperación de contexto. Esta integración aborda una necesidad crítica en la comunidad de desarrolladores de IA: acceso sin problemas a capacidades de almacenamiento vectorial de nivel empresarial en Db2 a través de un marco familiar basado en Python.
Al combinar las capacidades de orquestación de datos de LlamaIndex con la confiabilidad y el rendimiento de nivel empresarial de Db2, los desarrolladores pueden crear aplicaciones inteligentes más rápido mientras mantienen la gobernanza, la seguridad y la escala necesarias para los entornos de producción.
LlamaIndex proporciona una infraestructura flexible para construir y gestionar aplicaciones de IA sensibles al contexto. La integración Db2 Vector Store amplía esta infraestructura con una interfaz de Python que permite a los desarrolladores:
Todas las operaciones se admiten a través de flujos de trabajo familiares de Python, lo que facilita la integración de Db2 en aplicaciones modernas de IA generativa e IA agéntica sin necesidad de conocimientos de bases de datos.
La integración Db2 Vector Store para LlamaIndex simplifica la forma en que los desarrolladores construyen aplicaciones impulsadas por IA y aumentadas por recuperación. Con el tipo de datos vectorial de Db2, los equipos pueden almacenar y consultar incorporaciones a escala utilizando flujos de trabajo familiares de Python sin una configuración compleja o lógica vectorial personalizada.
Esta integración une la experimentación rápida y el despliegue empresarial, combinando la flexibilidad de LlamaIndex con la confiabilidad, seguridad y gobernanza de Db2 para que los desarrolladores puedan enfocarse en la innovación, no en la infraestructura.
El conector está disponible para su descarga desde PyPI utilizando las herramientas estándar de gestión de paquetes de Python. La instalación es sencilla y requiere una configuración mínima para comenzar a trabajar con las capacidades vectoriales de Db2.
Para ayudarle a empezar, hemos publicado un cuaderno tutorial que demuestra cómo usar la integración de Db2 LlamaIndex como parte de un flujo de trabajo de Python. El tutorial cubre escenarios de uso común, incluida la incorporación de documentos, la búsqueda semántica y la construcción de pipelines RAG.
Esta versión refuerza nuestro compromiso de apoyar a la comunidad de IA de código abierto, al tiempo que proporciona acceso a capacidades de gestión de datos de nivel empresarial que escalan con sus aplicaciones.