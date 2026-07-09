Anuncio de IBM Bob Premium Package for Z: aceleración de la modernización de aplicaciones de mainframe empresarial

La IA está cambiando la forma en que las organizaciones piensan sobre la modernización de IBM Z, pero generar o traducir código es solo una parte del desafío. Modernizar las aplicaciones de mainframe empresarial significa comprender escenarios completos de aplicaciones, evaluar dependencias, validar cambios y evolucionar sistemas de misión crítica sin comprometer la resiliencia, la seguridad o el rendimiento.
Hoy, IBM anuncia la disponibilidad general de IBM Bob Premium Package for Z, una evolución de IBM watsonx Code Assistant for Z para ofrecer IA avanzada a escala empresarial para el desarrollo de aplicaciones de mainframe. Diseñado específicamente para entornos IBM Z, Premium Package aporta nuevos niveles de eficiencia, productividad e inteligencia en todo el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones, ayudando a las organizaciones a modernizarse con velocidad, precisión y confianza.
IBM Bob es un socio de desarrollo que da prioridad a la IA para desarrolladores empresariales que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gobernar tareas de modernización de varios pasos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Combina la IA con la orquestación agéntica para impulsar activamente flujos de trabajo complejos de desarrollo directamente dentro del IDE. Junto con un razonamiento profundo, IBM Bob impulsa activamente las tareas de desarrollo directamente dentro del IDE, ya que va más allá de la asistencia para la ejecución, entregando trabajos de ingeniería complejos un 20-40 % más rápido y reduciendo el esfuerzo entre un 50 % y un 80 % para flujos de trabajo estructurados con automatización orquestada de flujos de trabajo de extremo a extremo.1
Basado en IBM Bob, Premium Package for Z introduce una profunda pericia en IBM Z directamente en la experiencia de IBM Bob. Infunde lenguaje específico de la plataforma, concientización de middleware y analytics avanzados para ofrecer inteligencia empresarial adaptada a las aplicaciones de mainframe. El resultado es un contexto más amplio, insights más profundos y resultados más significativos para los desarrolladores y arquitectos de mainframe.
La solución se entrega a través de modos, habilidades y herramientas de mainframe especialmente diseñados que se alinean con la forma en que los equipos empresariales diseñan, evolucionan y modernizan las aplicaciones de IBM Z.
Integrado directamente en el IDE, Bob Premium Package for Z admite la edición, el linting y la depuración para aplicaciones z/OS, enriquecidos por señales contextuales, como metadatos de aplicaciones, concientización del lenguaje y middleware, y herramientas específicas de la plataforma. Los desarrolladores obtienen visibilidad e insights de extremo a extremo sin abandonar su flujo de trabajo.
En conjunto, estas capacidades ayudan a los desarrolladores a completar tareas complejas de modernización de IBM Z más rápido, desde comprender los escenarios de aplicaciones hasta refactorizar código monolítico y avanzar en iniciativas de modernización con IA agéntica. Al aprovechar Z Understand y el análisis estático para crear una vista consultable del panorama de aplicaciones de mainframe, Bob Premium Package for Z ayuda a los equipos a evaluar el impacto del cambio en amplias dependencias de programas y bases de código con mayor confianza que el análisis manual por sí solo.
Por ejemplo, un desarrollador encargado de mejorar una aplicación COBOL de seguros puede iniciar un flujo de trabajo de modernización de varios pasos con una sola instrucción:
Necesito agregar una columna a la tabla de políticas de vehículos que indique si el vehículo es eléctrico. ¿Podrías aplicar mis estándares de programación y actualizar todos los programas afectados?
Con esta instrucción, la herramienta aplicará una profunda experiencia en el mainframe específica de Z a través de un flujo de trabajo gobernado de extremo a extremo. El gobierno, la escala, la ejecución y el razonamiento se unifican en una experiencia única y transparente, que brinda resultados predecibles y confiables al tiempo que reduce drásticamente el esfuerzo manual.
IBM Bob Premium Package for Z ofrece visibilidad de toda la aplicación, documentación completa, comprensión más profunda del código y asistencia alineada con los estándares, todo diseñado para la escala, complejidad y rigor de los entornos empresariales IBM Z.
Al ampliar IBM Bob con las décadas de experiencia de IBM Z a través de flujos de trabajo especialmente diseñados, inteligencia de dominio y contexto empresarial, ayuda a los equipos a acelerar la comprensión de las aplicaciones, automatizar el análisis de impacto y modernizar con la confianza, la calidad y el control que exigen los sistemas de misión crítica.
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