Anuncio de IBM Bob Premium Package for Z: aceleración de la modernización de aplicaciones de mainframe empresarial

IBM Bob es un socio de desarrollo que da prioridad a la IA para desarrolladores empresariales que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gobernar tareas de modernización de varios pasos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Combina la IA con la orquestación agéntica para impulsar activamente flujos de trabajo complejos de desarrollo directamente dentro del IDE. Junto con un razonamiento profundo, IBM Bob impulsa activamente las tareas de desarrollo directamente dentro del IDE, ya que va más allá de la asistencia para la ejecución, entregando trabajos de ingeniería complejos un 20-40 % más rápido y reduciendo el esfuerzo entre un 50 % y un 80 % para flujos de trabajo estructurados con automatización orquestada de flujos de trabajo de extremo a extremo.1

Basado en IBM Bob, Premium Package for Z introduce una profunda pericia en IBM Z directamente en la experiencia de IBM Bob. Infunde lenguaje específico de la plataforma, concientización de middleware y analytics avanzados para ofrecer inteligencia empresarial adaptada a las aplicaciones de mainframe. El resultado es un contexto más amplio, insights más profundos y resultados más significativos para los desarrolladores y arquitectos de mainframe.