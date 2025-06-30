Anuncio de la disponibilidad general de IBM Db2 Bring Your Own Cloud on Azure

30 de junio de 2025

Autores

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Debleena Mondal

Product Manager, Hybrid Data Management, Data and AI

IBM

Nos enorgullece anunciar la disponibilidad general de Db2 Bring Your Own nube (BYOC) on Azure. Esta solución transformadora, basada en los beneficios existentes de Db2 on Cloud, es un servicio gestionado que admite las cargas de trabajo de misión crítica a nivel mundial en IBM Cloud y AWS, y estamos entusiasmados de llevar el servicio a Azure.

Ocho capacidades clave de IBM Db2

Nuestro servicio gestionado se crea desde cero para incorporar tecnologías nativas de la nube, lo que ayuda a los clientes a aprovechar rápidamente los beneficios de la nube cuando se modernizan. IBM Db2 SaaS on Azure, como AWS e IBM Cloud, proporciona escala independiente de computación y almacenamiento, alta disponibilidad con múltiples nodos que admiten las aplicaciones de los clientes y durabilidad a través de copias de seguridad automatizadas y recuperación puntual.

Los clientes que migran a Azure VPC con Db2 pueden aprovechar estas características clave:

  1. Escala de una instancia de hasta 256 TiB de almacenamiento y hasta 128 vCPU de cómputo
  2. Escala independiente y fluida de computación y almacenamiento
  3. El aumento automático del almacenamiento garantiza que nuestro cliente nunca se quede sin almacenamiento
  4. IOPS (operaciones de entrada/salida por segundo) y escalado de almacenamiento basado en el rendimiento, lo que facilita el aumento del rendimiento de los volúmenes de almacenamiento existentes
  5. Alta disponibilidad con 2 nodos disponibles repartidos en 2 zonas de disponibilidad
  6. Pase de un solo nodo a una configuración de alta disponibilidad con facilidad
  7. Copia de seguridad/restauración con instantáneas continuas de 14 días y copia de seguridad completa semanal de Db2 con la opción de copias de seguridad ilimitadas en almacenamiento Azure Blob (Binary Large Object)
  8. Soporte de conectividad pública/privada de Azure dentro de una VNET (red virtual) del cliente

También planeamos lanzar algunas características adicionales poco después de la disponibilidad general. Estas incluyen:

  • Recuperación ante desastres entre regiones para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones si una región entera se ve afectada por una interrupción
  • Integración de Active Directory/LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) que facilita la conexión a directorios corporativos
  • Múltiples bases de datos Db2 por instancia, lo que facilita la ejecución de Db2 de manera rentable
  • Migración sencilla con copia de seguridad de la base de datos on premises y restauración a Db2 en Azure

Seis beneficios de IBM Db2 Bring Your Own Cloud on Azure

El lanzamiento de estos servicios en Azure como un servicio gestionado conjunto, o modelo Bring Your Own Cloud (BYOC), con la instancia de base de datos desplegada directamente dentro de la nube privada de Azure Virtual (VPC) del cliente, ofrece un sólido marco de integración que se alinea perfectamente con el entorno de nube existente del cliente.

Nuestros clientes ahora podrán tener la experiencia de los siguientes beneficios mientras son propietarios de sus datos dentro de su entorno:

  1. Cumplimiento y seguridad: permite a los clientes ejecutar la instancia de base de datos dentro de su cuenta de Azure Cloud o Virtual Private Cloud y aprovechar su postura de seguridad en la nube existente para cumplir con sus requisitos más estrictos.
  2. Monitoreo y auditoría: permite el monitoreo y la auditoría granulares, incluidos los controles a nivel de red que crean una visibilidad y un control incomparables.
  3. Coubicación de datos: ayuda a nuestros clientes a colocar sus fuentes de datos dentro de sus propias VPC o cuenta de Azure, lo que garantiza una conectividad perfecta con los recursos y las aplicaciones. Elimina la necesidad de redes externas.
  4. Eficiencia de la infraestructura: aproveche los descuentos del proveedor de la nube con infraestructura en la cuenta de Azure del cliente para optimizar el uso y los costos de la infraestructura.
  5. Escalabilidad y elasticidad: proporciona la capacidad de ajustar dinámicamente los recursos informáticos en función de las necesidades cambiantes.
  6. Servicios gestionados: gestionados por expertos en Db2 para que nuestros clientes puedan centrarse en lo que realmente les importa.

Creado para las cargas de trabajo de misión crítica del mundo en Azure

IBM Db2 en Azure está diseñado para abordar todos los requisitos críticos para el negocio, sirviendo como una solución revolucionaria para las empresas que buscan hacer la transición a SaaS y establecer Azure como su principal proveedor de la nube.

Visite la página web de IBM Db2 para explorar más

