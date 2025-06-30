Anuncio de la disponibilidad general de IBM Db2 Bring Your Own Cloud on Azure

30 de junio de 2025
Nos enorgullece anunciar la disponibilidad general de Db2 Bring Your Own nube (BYOC) on Azure. Esta solución transformadora, basada en los beneficios existentes de Db2 on Cloud, es un servicio gestionado que admite las cargas de trabajo de misión crítica a nivel mundial en IBM Cloud y AWS, y estamos entusiasmados de llevar el servicio a Azure.
Nuestro servicio gestionado se crea desde cero para incorporar tecnologías nativas de la nube, lo que ayuda a los clientes a aprovechar rápidamente los beneficios de la nube cuando se modernizan. IBM Db2 SaaS on Azure, como AWS e IBM Cloud, proporciona escala independiente de computación y almacenamiento, alta disponibilidad con múltiples nodos que admiten las aplicaciones de los clientes y durabilidad a través de copias de seguridad automatizadas y recuperación puntual.
Los clientes que migran a Azure VPC con Db2 pueden aprovechar estas características clave:
También planeamos lanzar algunas características adicionales poco después de la disponibilidad general. Estas incluyen:
El lanzamiento de estos servicios en Azure como un servicio gestionado conjunto, o modelo Bring Your Own Cloud (BYOC), con la instancia de base de datos desplegada directamente dentro de la nube privada de Azure Virtual (VPC) del cliente, ofrece un sólido marco de integración que se alinea perfectamente con el entorno de nube existente del cliente.
Nuestros clientes ahora podrán tener la experiencia de los siguientes beneficios mientras son propietarios de sus datos dentro de su entorno:
IBM Db2 en Azure está diseñado para abordar todos los requisitos críticos para el negocio, sirviendo como una solución revolucionaria para las empresas que buscan hacer la transición a SaaS y establecer Azure como su principal proveedor de la nube.