LangChain ofrece una infraestructura para combinar modelos de lenguaje con herramientas, fuentes de datos y almacenes de vectores para orquestar pipelines de aplicación de extremo a extremo. Db2 LangChain Connector amplía esta infraestructura proporcionando una interfaz nativa de Python que permite a los desarrolladores

Crear tablas con columnas vectoriales en Db2 a través de comandos intuitivos de Python

Insertar, almacenar y gestionar de manera eficiente incorporaciones vectoriales a escala

Realizar búsquedas de similitud utilizando métricas de distancia compatibles, incluida la similitud de coseno, la distancia euclidiana y el producto de puntos

Aprovechar las características de rendimiento, seguridad y confiabilidad de nivel empresarial de Db2

Todas las operaciones se admiten a través de flujos de trabajo familiares de Python, lo que facilita la integración de Db2 en aplicaciones modernas de IA generativa y IA agéntica sin necesidad de conocimientos de bases de datos.