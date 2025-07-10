10 de julio de 2025
Nos complace anunciar el lanzamiento de Db2 LangChain Connector, una biblioteca Python de código abierto que incorpora IBM Db2 al ecosistema LangChain. Construido sobre las capacidades recientemente introducidas en Db2 12 Mod Pack 2, este conector permite a los desarrolladores utilizar Db2 como un almacén de vectores dentro de los flujos de trabajo de LangChain.
Este conector Python simplifica el desarrollo de aplicaciones de LLM , como agente de IA y generación aumentada por recuperación (RAG), por el uso de Db2 como almacén de vectores para búsqueda semántica y muchas tareas de IA generativa. La integración aborda una necesidad crítica en la comunidad de desarrolladores de IA: acceso sin problemas a capacidades de almacenamiento de nivel empresarial en Db2 a través de una infraestructura Python familiar y ampliamente adoptada.
LangChain ofrece una infraestructura para combinar modelos de lenguaje con herramientas, fuentes de datos y almacenes de vectores para orquestar pipelines de aplicación de extremo a extremo. Db2 LangChain Connector amplía esta infraestructura proporcionando una interfaz nativa de Python que permite a los desarrolladores
Todas las operaciones se admiten a través de flujos de trabajo familiares de Python, lo que facilita la integración de Db2 en aplicaciones modernas de IA generativa y IA agéntica sin necesidad de conocimientos de bases de datos.
Nuestro objetivo es reducir la fricción para los desarrolladores que trabajan con infraestructuras abiertas como LangChain, mientras desbloqueamos el poder de la búsqueda vectorial de nivel empresarial con Db2. Al proporcionar esta integración nativa, permitimos que los desarrolladores se centren en crear aplicaciones de IA innovadoras en lugar de gestionar configuraciones complejas de bases de datos o código de integración personalizado.
El conector cierra la brecha entre la creación rápida de prototipos y el despliegue de producción, lo que permite a los equipos comenzar con flujos de trabajo de desarrollo familiares basados en Python y escalar perfectamente a los requisitos empresariales sin cambios en la arquitectura.
El conector está disponible para su descarga desde PyPI utilizando las herramientas estándar de gestión de paquetes de Python. La instalación es sencilla y requiere una configuración mínima para comenzar a trabajar con las capacidades vectoriales de Db2.
Para ayudarle a empezar, hemos publicado un completo notebook de tutoriales que demuestra cómo usar Db2 LangChain Connector como parte de un flujo de trabajo de Python. El tutorial cubre escenarios de uso común, incluida la incorporación de documentos, la implementación de búsqueda semántica y la construcción de canalizaciones RAG.
Esta versión representa nuestro compromiso de apoyar a la comunidad de desarrollo de IA de código abierto, al tiempo que proporciona acceso a capacidades de gestión de datos de nivel empresarial que escalan con sus aplicaciones.