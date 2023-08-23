Anuncio del programa de aceleración de la migración a la nube con IBM Power Virtual Server

El programa de aceleración de la migración a la nube está diseñado para satisfacer la necesidad de un proceso simplificado y acelerado de evaluación y toma de decisiones para migrar cargas de trabajo de Power on premises a Power Virtual Server. El programa tiene como objetivo ayudar a los clientes a tomar decisiones más informadas para respaldar su transformación tecnológica:

Proceso optimizado: el programa de aceleración de la migración ofrece un proceso que incluye orientación prescriptiva, planificación comercial y técnica integral y soporte estratégico de especialistas en incorporación y migración de IBM. El programa ha sido adoptado por numerosas empresas para sus necesidades de migración a la nube.

el programa de aceleración de la migración ofrece un proceso que incluye orientación prescriptiva, planificación comercial y técnica integral y soporte estratégico de especialistas en incorporación y migración de IBM. El programa ha sido adoptado por numerosas empresas para sus necesidades de migración a la nube. Orientación profesional por IBM Expert Labs: los clientes reciben orientación de especialistas en tecnología que tienen acceso a patrones de migración probados, código, herramientas y arquitecturas desplegables diseñadas específicamente para IBM Cloud. Los clientes tienen acceso a capacitación técnica, certificaciones y evaluaciones para mejorar sus capacidades y experiencia de migración. Esto proporciona a los clientes los recursos y el soporte necesarios para llevar a cabo su migración a Power Virtual Server.

los clientes reciben orientación de especialistas en tecnología que tienen acceso a patrones de migración probados, código, herramientas y arquitecturas desplegables diseñadas específicamente para IBM Cloud. Los clientes tienen acceso a capacitación técnica, certificaciones y evaluaciones para mejorar sus capacidades y experiencia de migración. Esto proporciona a los clientes los recursos y el soporte necesarios para llevar a cabo su migración a Power Virtual Server. Oportuno y estructurado: el programa de aceleración de la migración a la nube guía a los clientes a través de un proceso estructurado para migrar cargas de trabajo a la nube. Incluye una carga de trabajo piloto de evaluación, planificación y prueba de valor (PoV). El programa sigue un modelo de interacción del cliente paso a paso con talleres para el descubrimiento, la planificación y el diseño de soluciones.

el programa de aceleración de la migración a la nube guía a los clientes a través de un proceso estructurado para migrar cargas de trabajo a la nube. Incluye una carga de trabajo piloto de evaluación, planificación y prueba de valor (PoV). El programa sigue un modelo de interacción del cliente paso a paso con talleres para el descubrimiento, la planificación y el diseño de soluciones. Ahorro de costos: hay incentivos financieros disponibles para ayudar a compensar los costos de migración. IBM ofrece incentivos financieros en forma de créditos de IBM Cloud, que cubren hasta el 50 % del costo de la migración. [1] Para poder participar en el programa, los clientes deben estar inscritos en el plan de ahorro Enterprise de IBM.

Mover cargas de trabajo y aplicaciones a la nube puede ser una tarea transformadora y costosa. Sin embargo, el programa de aceleración de la migración a la nube con IBM Power Virtual Server ofrece a las empresas una valiosa oportunidad para migrar a la nube de una manera rentable y eficiente. Al abordar las preocupaciones financieras y otorgar acceso a recursos y experiencia esenciales, brindamos apoyo para facilitar una transición fluida y económica durante todo el proceso de migración.