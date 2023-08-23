Anuncio del programa de aceleración de la migración a la nube con IBM Power Virtual Server

En el dinámico ámbito digital actual, las empresas buscan constantemente formas de mejorar su eficiencia operativa, escalar su infraestructura y mejorar la seguridad de los datos. La nube se ha convertido en un punto de cambio, ofreciendo una flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad sin precedentes. Sin embargo, migrar las cargas de trabajo, los datos y las aplicaciones empresariales mientras se garantiza la equivalencia lógica entre la nube y el entorno on premises puede ser una tarea desalentadora. Para abordar estos desafíos, nos complace anunciar nuestra iniciativa más reciente para ayudar a los clientes a modernizar su infraestructura y crear una migración rápida a IBM® Cloud con IBM Power Virtual Server.
El programa de aceleración de la migración a la nube está diseñado para satisfacer la necesidad de un proceso simplificado y acelerado de evaluación y toma de decisiones para migrar cargas de trabajo de Power on premises a Power Virtual Server. El programa tiene como objetivo ayudar a los clientes a tomar decisiones más informadas para respaldar su transformación tecnológica:
Mover cargas de trabajo y aplicaciones a la nube puede ser una tarea transformadora y costosa. Sin embargo, el programa de aceleración de la migración a la nube con IBM Power Virtual Server ofrece a las empresas una valiosa oportunidad para migrar a la nube de una manera rentable y eficiente. Al abordar las preocupaciones financieras y otorgar acceso a recursos y experiencia esenciales, brindamos apoyo para facilitar una transición fluida y económica durante todo el proceso de migración.
Los clientes deben considerar migrar sus cargas de trabajo a la nube por varias razones:
El programa de aceleración de la migración a la nube con IBM Power Virtual Server permite a las empresas migrar sus cargas de trabajo a la nube. Con la experiencia, los incentivos y las metodologías de IBM, las organizaciones pueden hacer la transición de sus entornos Power on premises a IBM Power Virtual Server. El programa proporciona planificación integral y soporte estratégico para una migración exitosa. Los incentivos para acelerar la migración pueden abordar las preocupaciones financieras y facilitar una transición fluida y rentable.
IBM Power Virtual Server está diseñado para ofrecer características excepcionales de rendimiento, escalabilidad y seguridad. Tiene el objetivo de simplificar el proceso de migración con herramientas y servicios especialmente creados para tal fin. Aproveche el potencial de la nube con IBM Power Virtual Server y el programa de aceleración de la migración a la nube.
Consulte los siguientes recursos para obtener información adicional:
[1] Los clientes del plan de ahorro Enterprise de IBM pueden reducir sus costos de migración en la nube solicitando un incentivo de crédito promocional para utilizar en los servicios de IBM Cloud. El crédito promocional se emitirá dentro de los primeros seis meses del proceso de migración y se calculará según un modelo escalonado basado en el costo anual de migración. 50 % del costo de migración para el nivel 1 (más de 500 000 USD en costos anuales), 35 % del costo de migración para el nivel 2 (de 250 000 a 500 000 USD en costos anuales) o 25 % del costo de migración para el nivel 3 (de 150 000 a 250 000 USD en costos anuales).