Anuncio del programa de aceleración de la migración a la nube con IBM Power Virtual Server

Un director ejecutivo (CEO) conversando e intercambiando ideas con un gerente de desarrollo de negocio en una oficina de servicios financieros

En el dinámico ámbito digital actual, las empresas buscan constantemente formas de mejorar su eficiencia operativa, escalar su infraestructura y mejorar la seguridad de los datos. La nube se ha convertido en un punto de cambio, ofreciendo una flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad sin precedentes. Sin embargo, migrar las cargas de trabajo, los datos y las aplicaciones empresariales mientras se garantiza la equivalencia lógica entre la nube y el entorno on premises puede ser una tarea desalentadora. Para abordar estos desafíos, nos complace anunciar nuestra iniciativa más reciente para ayudar a los clientes a modernizar su infraestructura y crear una migración rápida a IBM® Cloud con IBM Power Virtual Server.

¿Por qué un programa de aceleración de la migración?

El programa de aceleración de la migración a la nube está diseñado para satisfacer la necesidad de un proceso simplificado y acelerado de evaluación y toma de decisiones para migrar cargas de trabajo de Power on premises a Power Virtual Server. El programa tiene como objetivo ayudar a los clientes a tomar decisiones más informadas para respaldar su transformación tecnológica:

  • Proceso optimizado: el programa de aceleración de la migración ofrece un proceso que incluye orientación prescriptiva, planificación comercial y técnica integral y soporte estratégico de especialistas en incorporación y migración de IBM. El programa ha sido adoptado por numerosas empresas para sus necesidades de migración a la nube.
  • Orientación profesional por IBM Expert Labs: los clientes reciben orientación de especialistas en tecnología que tienen acceso a patrones de migración probados, código, herramientas y arquitecturas desplegables diseñadas específicamente para IBM Cloud. Los clientes tienen acceso a capacitación técnica, certificaciones y evaluaciones para mejorar sus capacidades y experiencia de migración. Esto proporciona a los clientes los recursos y el soporte necesarios para llevar a cabo su migración a Power Virtual Server.
  • Oportuno y estructurado: el programa de aceleración de la migración a la nube guía a los clientes a través de un proceso estructurado para migrar cargas de trabajo a la nube. Incluye una carga de trabajo piloto de evaluación, planificación y prueba de valor (PoV). El programa sigue un modelo de interacción del cliente paso a paso con talleres para el descubrimiento, la planificación y el diseño de soluciones.
  • Ahorro de costos: hay incentivos financieros disponibles para ayudar a compensar los costos de migración. IBM ofrece incentivos financieros en forma de créditos de IBM Cloud, que cubren hasta el 50 % del costo de la migración. [1] Para poder participar en el programa, los clientes deben estar inscritos en el plan de ahorro Enterprise de IBM.

Mover cargas de trabajo y aplicaciones a la nube puede ser una tarea transformadora y costosa. Sin embargo, el programa de aceleración de la migración a la nube con IBM Power Virtual Server ofrece a las empresas una valiosa oportunidad para migrar a la nube de una manera rentable y eficiente. Al abordar las preocupaciones financieras y otorgar acceso a recursos y experiencia esenciales, brindamos apoyo para facilitar una transición fluida y económica durante todo el proceso de migración.

¿Por qué migrar a la nube?

Los clientes deben considerar migrar sus cargas de trabajo a la nube por varias razones:

  • Modernización de las cargas de trabajo de Power sin cambiar de plataforma: en primer lugar, permite la modernización de la infraestructura de Power sin necesidad de sacrificar las habilidades, herramientas o plataformas existentes, diseñada para una transición fluida.
  • Ahorro en infraestructuras: migrar a la nube puede ayudar a reducir los gastos de capital asociados al mantenimiento y actualización de la infraestructura on premises. Los centros de datos tradicionales exigen inversiones sustanciales en equipamiento, sistemas de refrigeración, suministro de energía y personal para gestionarlo todo. En cambio, IBM Cloud opera con un modelo de pago por uso, por lo que las empresas solo pagan por los recursos que usan. Esta eficiencia en costos posiciona a las empresas para reasignar su presupuesto de TI a iniciativas centradas en la innovación y el crecimiento.
  • Mayor flexibilidad: otro beneficio de migrar cargas de trabajo a la nube es la capacidad de la nube para escalar de manera ascendente o descendente en función de los requisitos dinámicos del negocio. La infraestructura on premises tradicional a menudo se enfrenta a limitaciones a la hora de gestionar las fluctuaciones de la demanda o los aumentos repentinos del tráfico de usuarios. Sin embargo, con la nube, las empresas pueden ampliar o reducir sus recursos en función de las necesidades en tiempo real.
  • Mejores resultados empresariales: la modernización de la infraestructura puede generar resultados empresariales concretos. Migrar las operaciones a la nube puede ayudar a mejorar la agilidad a través de su elasticidad inherente, lo que permite a los equipos crear rápidamente nuevos entornos, experimentar con ideas e impulsar la innovación a un ritmo que no se puede lograr únicamente con los sistemas existentes.
  • Productividad y aceleración de la fuerza laboral: la migración promueve la productividad y la aceleración de la fuerza laboral, reasignando la mano de obra de administración de infraestructura y acelerando los ciclos de desarrollo.

Comience a aprovechar los beneficios

El programa de aceleración de la migración a la nube con IBM Power Virtual Server permite a las empresas migrar sus cargas de trabajo a la nube. Con la experiencia, los incentivos y las metodologías de IBM, las organizaciones pueden hacer la transición de sus entornos Power on premises a IBM Power Virtual Server. El programa proporciona planificación integral y soporte estratégico para una migración exitosa. Los incentivos para acelerar la migración pueden abordar las preocupaciones financieras y facilitar una transición fluida y rentable.

IBM Power Virtual Server está diseñado para ofrecer características excepcionales de rendimiento, escalabilidad y seguridad. Tiene el objetivo de simplificar el proceso de migración con herramientas y servicios especialmente creados para tal fin. Aproveche el potencial de la nube con IBM Power Virtual Server y el programa de aceleración de la migración a la nube.

Referencias

Consulte los siguientes recursos para obtener información adicional:

 

Autor

Bill Singleton

Vice President

Cloud Deployment & Onboarding

Ming Christensen

Director of Product Management (Power and SAP)

Terry Thomas

Director

Product Management - Power Systems Virtual Server

Notas de pie de página

[1] Los clientes del plan de ahorro Enterprise de IBM pueden reducir sus costos de migración en la nube solicitando un incentivo de crédito promocional para utilizar en los servicios de IBM Cloud. El crédito promocional se emitirá dentro de los primeros seis meses del proceso de migración y se calculará según un modelo escalonado basado en el costo anual de migración. 50 % del costo de migración para el nivel 1 (más de 500 000 USD en costos anuales), 35 % del costo de migración para el nivel 2 (de 250 000 a 500 000 USD en costos anuales) o 25 % del costo de migración para el nivel 3 (de 150 000 a 250 000 USD en costos anuales).