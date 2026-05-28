Ansible para IBM Z: avance de la automatización empresarial con z/OS core collection 2.0

La automatización empresarial ha llegado a un punto de inflexión. Ya no se define por ganancias de eficiencia aisladas, sino por la capacidad de operar todas las plataformas (sistemas en la nube, distribuidos y de misión crítica) a través de una estructura de automatización única y confiable.

Con IBM z/OS core collection 2.0 para Red Hat Ansible Automation Platform, IBM Z avanza aún más hacia ese futuro. Las organizaciones ahora pueden gestionar los sistemas IBM Z utilizando el mismo marco de automatización gobernado en el que confían en el resto de su empresa, aportando políticas, control y disciplina operativa coherentes a sus cargas de trabajo más críticas.

Esto supone un cambio fundamental: se pasa de la automatización específica para cada plataforma a la coordinación a nivel de toda la empresa, lo que permite a los líderes ampliar la automatización con confianza.