Ansible para IBM Z: avance de la automatización empresarial con z/OS core collection 2.0

Con el lanzamiento de IBM z/OS Core Collection 2.0, la automatización empresarial da un paso significativo hacia la unificación de las operaciones en entornos de nube, distribuidos e IBM Z.
La automatización empresarial ha llegado a un punto de inflexión. Ya no se define por ganancias de eficiencia aisladas, sino por la capacidad de operar todas las plataformas (sistemas en la nube, distribuidos y de misión crítica) a través de una estructura de automatización única y confiable.
Con IBM z/OS core collection 2.0 para Red Hat Ansible Automation Platform, IBM Z avanza aún más hacia ese futuro. Las organizaciones ahora pueden gestionar los sistemas IBM Z utilizando el mismo marco de automatización gobernado en el que confían en el resto de su empresa, aportando políticas, control y disciplina operativa coherentes a sus cargas de trabajo más críticas.
Esto supone un cambio fundamental: se pasa de la automatización específica para cada plataforma a la coordinación a nivel de toda la empresa, lo que permite a los líderes ampliar la automatización con confianza.
Lo que importa a las empresas hoy en día no es más automatización, sino una mejor automatización que sea predecible, gobernable y resiliente a escala.
La última versión 2.0 de IBM z/OS Core Collection continúa avanzando en la misión de Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z al promover IBM Z como un endpoint gobernado y estandarizado dentro de la automatización empresarial alineado con el mismo modelo operativo de automatización Ansible que el resto de la nube distribuida, on-prem o patrimonio híbrido.
Igualmente importante es que la versión 2.0 de la z/OS core collection, lanzada recientemente, posiciona a IBM Z para participar de manera natural en ciclos de vida de automatización más amplios que abarcan el aprovisionamiento, la configuración y las operaciones.
Aquí es donde se unen tecnologías como Terraform y Ansible. Terraform define y proporciona el estado de infraestructura, mientras que Ansible orquesta la configuración, la aplicación de políticas y las operaciones continuas. En conjunto, permiten una automatización integral en toda la empresa, lo que integra a IBM Z en el mismo ciclo de vida basado en código que la nube y los sistemas distribuidos.
Con la automatización asistida por IA que acelera la creación de flujos de trabajo, esta base garantiza que la ejecución siga siendo determinista, auditable y gobernada.
Los clientes están aplicando Ansible for IBM Z en una amplia gama de escenarios operativos para obtener los resultados de automatización descritos anteriormente. Uno de los ejemplos más impactantes ha sido la renovación y gestión de certificados SSL, donde la automatización ayuda a reducir el esfuerzo manual y el riesgo operativo en entornos de producción.
Más allá de la gestión de certificados, las organizaciones están ampliando la automatización a todo el ciclo de vida operativo de IBM Z para alinearse con los estándares y flujos de trabajo empresariales:
En conjunto, estos casos de uso ilustran cómo Ansible for IBM Z y la reciente versión de la IBM z/OS core collection ayudan a las organizaciones a aplicar una gobernanza coherente, reducir el riesgo operativo y modernizar las operaciones diarias, utilizando las mismas prácticas de automatización en IBM Z y el resto de la empresa.
A medida que la automatización converge con los marcos de infraestructura como código, como Terraform, y el desarrollo asistido por IA, las empresas obtienen la capacidad de orquestar tanto la configuración como el aprovisionamiento en un solo flujo de trabajo cohesivo. Esto permitirá definir, desplegar y gobernar entornos de extremo a extremo a través del código. Para IBM Z, esto desbloquea un nuevo nivel de agilidad, al tiempo que preserva la disciplina, la seguridad y la confiabilidad que esperan las organizaciones.
Con Ansible para IBM Z y el reciente lanzamiento de IBM z/OS Core Collection 2.0, IBM Z ya no está simplemente automatizado. Se integra en la estructura de automatización empresarial como una plataforma predecible y regulada por políticas, preparada para lo que venga después.
Esta es una redefinición de cómo el mainframe participa en la empresa moderna.