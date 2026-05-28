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Inteligencia artificial Automatización de TI

Ansible para IBM Z: avance de la automatización empresarial con z/OS core collection 2.0

Con el lanzamiento de IBM z/OS Core Collection 2.0, la automatización empresarial da un paso significativo hacia la unificación de las operaciones en entornos de nube, distribuidos e IBM Z.

Publicado el 28 de mayo de 2026

La automatización empresarial ha llegado a un punto de inflexión. Ya no se define por ganancias de eficiencia aisladas, sino por la capacidad de operar todas las plataformas (sistemas en la nube, distribuidos y de misión crítica) a través de una estructura de automatización única y confiable.

Con IBM z/OS core collection 2.0 para Red Hat Ansible Automation Platform, IBM Z avanza aún más hacia ese futuro. Las organizaciones ahora pueden gestionar los sistemas IBM Z utilizando el mismo marco de automatización gobernado en el que confían en el resto de su empresa, aportando políticas, control y disciplina operativa coherentes a sus cargas de trabajo más críticas.

Esto supone un cambio fundamental: se pasa de la automatización específica para cada plataforma a la coordinación a nivel de toda la empresa, lo que permite a los líderes ampliar la automatización con confianza.

Resultados de automatización que importan a nivel empresarial

Lo que importa a las empresas hoy en día no es más automatización, sino una mejor automatización que sea predecible, gobernable y resiliente a escala.

La última versión 2.0 de IBM z/OS Core Collection continúa avanzando en la misión de Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z al promover IBM Z como un endpoint gobernado y estandarizado dentro de la automatización empresarial alineado con el mismo modelo operativo de automatización Ansible que el resto de la nube distribuida, on-prem o patrimonio híbrido.

  • Control constante en todas las plataformas, incluido IBM Z: Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z (Ansible for IBM Z) que opera en Ansible Automation Platform permite a las organizaciones aplicar prácticas uniformes de gobernanza de automatización, auditabilidad y control de cambios. Esto elimina la necesidad de procesos de automatización paralelos u obsoletos específicos del mainframe.
  • Estandarización de los flujos de trabajo operativos principales: al definir el contenido de automatización admitido para las actividades comunes de z/OS, las organizaciones se alejan de los scripts mantenidos individualmente y del conocimiento institucional. Esto crea un modelo de ejecución coherente para las operaciones críticas, reduciendo la variabilidad y fortaleciendo la disciplina operativa.
  • Alineación con la estrategia de automatización empresarial: IBM Z ya no se trata como un entorno independiente con herramientas a medida. En cambio, participa directamente en el ecosistema de Ansible Automation Platform, lo que permite a las empresas ampliar las inversiones en automatización existentes a IBM Z en lugar de duplicarlas.
  • Modelo de fuerza laboral escalable sin fragmentación: con IBM Z integrado en el mismo marco de automatización que el resto de la empresa, los equipos pueden operar utilizando herramientas y procesos compartidos. Esto reduce la necesidad de modelos operativos profundamente aislados, al tiempo que preserva el rigor requerido para los sistemas de misión crítica.
  • Adopción gradual dentro de los sistemas de registro existentes: Ansible for IBM Z permite a las organizaciones introducir la automatización en cargas de trabajo z/OS ya establecidas sin necesidad de interrumpir el servicio. Esto respalda un enfoque de modernización controlado, incorporando prácticas de automatización estándar en torno a las operaciones existentes en lugar de reemplazarlas.

Integración de IBM Z en el ciclo de vida completo de la automatización con Terraform

Igualmente importante es que la versión 2.0 de la z/OS core collection, lanzada recientemente, posiciona a IBM Z para participar de manera natural en ciclos de vida de automatización más amplios que abarcan el aprovisionamiento, la configuración y las operaciones.

Aquí es donde se unen tecnologías como Terraform y Ansible. Terraform define y proporciona el estado de infraestructura, mientras que Ansible orquesta la configuración, la aplicación de políticas y las operaciones continuas. En conjunto, permiten una automatización integral en toda la empresa, lo que integra a IBM Z en el mismo ciclo de vida basado en código que la nube y los sistemas distribuidos.

Con la automatización asistida por IA que acelera la creación de flujos de trabajo, esta base garantiza que la ejecución siga siendo determinista, auditable y gobernada.

Automatización empresarial en la práctica

Los clientes están aplicando Ansible for IBM Z en una amplia gama de escenarios operativos para obtener los resultados de automatización descritos anteriormente. Uno de los ejemplos más impactantes ha sido la renovación y gestión de certificados SSL, donde la automatización ayuda a reducir el esfuerzo manual y el riesgo operativo en entornos de producción.

Más allá de la gestión de certificados, las organizaciones están ampliando la automatización a todo el ciclo de vida operativo de IBM Z para alinearse con los estándares y flujos de trabajo empresariales:

  • Integrar el aprovisionamiento de infraestructura y el despliegue de aplicaciones IBM Z en pipelines de CI/CD, lo que permite una entrega coherente y repetible en todas las plataformas.
  • Crear, aprovisionar y configurar subsistemas de middleware z/OS, incluidos IBM CICS e IBM IMS, mediante flujos de trabajo de automatización estandarizados.
  • Gestionar la configuración de red y seguridad de z/OS a través de una automatización controlada y auditable.
  • Recopilar datos de configuración de auditoría y seguridad, estado del sistema y comprobaciones de estado para respaldar el cumplimiento y la visibilidad operativa.
  • Realizar el reestablecimiento de contraseñas y gestionar el acceso de nuevos usuarios mediante una automatización gobernada basada en roles.

En conjunto, estos casos de uso ilustran cómo Ansible for IBM Z y la reciente versión de la IBM z/OS core collection ayudan a las organizaciones a aplicar una gobernanza coherente, reducir el riesgo operativo y modernizar las operaciones diarias, utilizando las mismas prácticas de automatización en IBM Z y el resto de la empresa.

Desbloquee un nuevo nivel de agilidad con IBM Z

A medida que la automatización converge con los marcos de infraestructura como código, como Terraform, y el desarrollo asistido por IA, las empresas obtienen la capacidad de orquestar tanto la configuración como el aprovisionamiento en un solo flujo de trabajo cohesivo. Esto permitirá definir, desplegar y gobernar entornos de extremo a extremo a través del código. Para IBM Z, esto desbloquea un nuevo nivel de agilidad, al tiempo que preserva la disciplina, la seguridad y la confiabilidad que esperan las organizaciones.

Con Ansible para IBM Z y el reciente lanzamiento de IBM z/OS Core Collection 2.0, IBM Z ya no está simplemente automatizado. Se integra en la estructura de automatización empresarial como una plataforma predecible y regulada por políticas, preparada para lo que venga después.

Esta es una redefinición de cómo el mainframe participa en la empresa moderna.

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Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

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