Anuncio de IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government ahora está autorizado por FedRAMP para proporcionar una ruta segura y compatible hacia la integración híbrida para que las agencias de gobierno desbloqueen rápidamente datos en tiempo real de los sistemas de registro existentes, mientras que la gobernanza federada pone orden en la expansión de API de múltiples proveedores en toda la empresa.
Las agencias gubernamentales se enfrentan a una necesidad cada vez mayor de modernizar los sistemas heredados, mejorar la prestación de servicios digitales y compartir datos de forma segura entre organizaciones. Pero para muchas agencias, la integración sigue siendo una de las mayores barreras para el progreso.
Las aplicaciones heredadas suelen quedar en silos. Los nuevos servicios en la nube deben funcionar junto con los sistemas on premises existentes. Los equipos deben exponer y gobernar las API de forma segura, gestionar los flujos de datos en entornos distribuidos y mantener la visibilidad y el control, todo mientras cumplen estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento.
Esa combinación de la presión por modernizarse y la complejidad del cumplimiento puede ralentizar considerablemente los esfuerzos de transformación. Para ayudar a abordar este desafío, IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Governmentobtuvo la autorización moderada de FedRAMP, proporcionando a las agencias federales una plataforma de integración segura y compatible desplegada en AWS GovCloud, un entorno confiable de nivel federal.
Para las agencias federales, estatales y locales, así como para los contratistas y las organizaciones reguladas, la seguridad y el cumplimiento no son opcionales. Son requisitos fundamentales. Las agencias necesitan tecnologías que no solo cumplan con los requisitos normativos, sino que también les ayuden a avanzar en los resultados de la misión con rapidez y confianza.
La autorización moderada de FedRAMP proporciona un nivel importante de garantía de que la plataforma ha sido evaluada según rigurosos estándares de seguridad federales. Las agencias ahora tienen acceso a una plataforma de integración lista para el despliegue que acelera la innovación mientras mantiene rigurosos estándares de ciberseguridad y cumplimiento. En términos prácticos, eso significa que las agencias pueden centrarse más en los resultados de la misión y menos en la complejidad operativa que a menudo retrasa los esfuerzos de modernización.
Este hito también se alinea con la misión federal más amplia de IBM de ayudar a las agencias a modernizarse de forma segura, mejorar la prestación de servicios y desbloquear más valor de los datos. Dentro de esa estrategia, la integración es fundamental e IBM webMethods Hybrid Integration ayuda a proporcionar el tejido conectivo seguro entre sistemas, aplicaciones y API.
Muchas organizaciones de gobierno están tratando de resolver un conjunto de problemas similares:
Estos desafíos pueden crear cuellos de botella para la modernización, limitar la visibilidad entre sistemas y dificultar la entrega de las experiencias digitales conectadas que cada vez más esperan los ciudadanos y los equipos de las agencias.
IBM WebMethods Hybrid Integration SaaS for Government permite a las agencias gubernamentales estadounidenses conectar de manera segura aplicaciones, datos y API en entornos híbridos y multinube.
Las capacidades incluyen:
Para las agencias que buscan la transformación digital, la integración no es solo un requisito técnico; es un habilitador estratégico. La capacidad de conectar sistemas, transferir datos de forma segura, gestionar las API y mantener la supervisión en entornos híbridos es esencial para prestar servicios gubernamentales modernos.
Al combinar capacidades de integración híbrida con una experiencia SaaS totalmente gestionada y diseñada para satisfacer los requisitos del gobierno, IBM ayuda a las agencias a avanzar con mayor rapidez sin dejar de cumplir con los estándares de seguridad y normativos de los que dependen.
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