Anuncio de IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

Las agencias gubernamentales se enfrentan a una necesidad cada vez mayor de modernizar los sistemas heredados, mejorar la prestación de servicios digitales y compartir datos de forma segura entre organizaciones. Pero para muchas agencias, la integración sigue siendo una de las mayores barreras para el progreso.

Las aplicaciones heredadas suelen quedar en silos. Los nuevos servicios en la nube deben funcionar junto con los sistemas on premises existentes. Los equipos deben exponer y gobernar las API de forma segura, gestionar los flujos de datos en entornos distribuidos y mantener la visibilidad y el control, todo mientras cumplen estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento.

Esa combinación de la presión por modernizarse y la complejidad del cumplimiento puede ralentizar considerablemente los esfuerzos de transformación. Para ayudar a abordar este desafío, IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government​obtuvo la autorización moderada de FedRAMP, proporcionando a las agencias federales una plataforma de integración segura y compatible desplegada en AWS GovCloud, un entorno confiable de nivel federal.