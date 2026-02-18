Inteligencia artificial Automatización de TI

Anuncio de los 40 años de AIX: la base autónoma para la era crítica de la IA

Durante 40 años, AIXha dado soporte a muchos de los sistemas empresariales más importantes del mundo.  

Publicado el 18 de febrero de 2026
Primer plano de la mano de una persona insertando una placa de circuito en una máquina.

En industrias como la banca, la atención médica, el gobierno y el transporte, AIX ha brindado constantemente la estabilidad, seguridad y continuidad operativa que las organizaciones esperan de sus entornos de misión crítica.

Hoy en día, a medida que las empresas evolucionan hacia operaciones empresariales cada vez más basadas en datos e IA, AIX continúa avanzando como una base inteligente y habilitada para la automatización diseñada para respaldar estas necesidades emergentes.

Una base que da forma a las personas y al rendimiento 

En toda la comunidad AIX, muchos profesionales rastrean su desarrollo técnico inicial hasta esta plataforma. En AIX aprendieron los fundamentos de la administración empresarial, desde SMIT hasta la gestión de volúmenes lógicos, y adquirieron experiencia en la gestión de entornos de producción. 

Esta familiaridad de tiempo atrás fue parte del valor de AIX, permitiendo a las organizaciones beneficiarse de habilidades maduras y experiencia operativa.  

Fiabilidad que no se ve, pero que se espera

Detrás de escena, AIX se ha utilizado en entornos que requieren altos niveles de estabilidad y seguridad, incluidos:

  • Sistemas financieros que procesan grandes volúmenes de transacciones diarias
  • Sistemas clínicos que requieren disponibilidad constante
  • Entornos del sector público con expectativas de seguridad específicas
  • Sistemas de aerolíneas y logística que coordinan operaciones complejas

Estos ejemplos reflejan cómo las organizaciones han confiado en AIX como parte de su infraestructura operativa.

Cuando la transformación requiere estabilidad 

AIX también ha servido como plataforma para importantes transiciones de infraestructura. 

Cuando Airbus asumió la propiedad total del programa A220, hizo la transición de más de 100 sistemas interconectados en entornos de PLM, ERP, MES y proveedores. En colaboración con IBM, Airbus completó esta migración en aproximadamente 18 meses, sin interrumpir la producción. Los resultados reportados incluyeron procesos de cierre financiero simplificados y aumento de la productividad de la ingeniería

Diseñado para las realidades empresariales modernas 

A medida que las empresas se modernizan, requieren plataformas que admitan operaciones coherentes y, al mismo tiempo, proporcionen un camino a seguir. AIX ofrece:

  • Live Kernel Update (LKU) para aplicar actualizaciones seleccionadas sin reiniciar el sistema.
  • Estrecha integración con IBM Power®, lo que ayuda a optimizar el rendimiento para cargas de trabajo exigentes.
  • Capacidades de seguridad adecuadas para organizaciones con estrictas necesidades de cumplimiento.

Estas características ayudan a respaldar la continuidad operativa en entornos modernos.

De misión crítica a IA crítica 

A medida que las organizaciones adoptan aplicaciones intensivas en datos y mejoradas con IA, la infraestructura debe ayudar a respaldar un rendimiento y una disponibilidad constantes. AIX está alineado con esta dirección a través de:

  • La guía pública de Oracle que indica la alineación planificada de Oracle IA Database 26ia con AIX en 2026 (sujeto a los procesos de certificación de Oracle; los clientes deben consultar My Oracle Support para obtener detalles) 
  • Patrones de operaciones continuas en IBM Power11, diseñados para ayudar a mantener la disponibilidad del servicio durante los cambios planificados 

Estos avances respaldan el papel de AIX en las cargas de trabajo empresariales críticas para la IA.

La era autónoma: una base que evoluciona con usted 

AIX está entrando en una nueva fase, en la que la automatización y la inteligencia son fundamentales para la experiencia de la plataforma. Esto incluye:

  • Automatización ampliada a través de las funciones de Ansible® para la aplicación de parches, la implementación de políticas y las operaciones del sistema, mejoradas por Ansible Lightspeed, impulsado por watsonx®.
  • Acceso a un ecosistema creciente de bibliotecas y entornos relacionados con la IA, optimizado para IBM Power10 y Power11.
  • Extensibilidad de código abierto más amplia, con más de 500 paquetes en AIX Toolbox y gestión de paquetes basada en DNF para una administración simplificada.

Estos avances reflejan la evolución continua de AIX como plataforma diseñada para respaldar operaciones más autónomas y basadas en información.

Diseñado para lo que está por venir

La hoja de ruta de AIX publicada por IBM describe la inversión continua en la plataforma y su integración con IBM Power. Esto incluye un enfoque continuo en la seguridad, la nube híbrida y el soporte para las cargas de trabajo de misión crítica.

AIX continúa representando las cualidades que las empresas modernas priorizan:

  • Confiabilidad
  • Continuidad
  • Rendimiento comprobado
  • Diseño con visión de futuro

Explore cómo AIX puede respaldar los objetivos de modernización y preparación para la IA de su organización. 

Programe una consulta con su representante de IBM 

Azucena Castro

Product Marketer Manager, AIX & Oracle Workloads

IBM