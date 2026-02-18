Durante 40 años, AIXha dado soporte a muchos de los sistemas empresariales más importantes del mundo.
En industrias como la banca, la atención médica, el gobierno y el transporte, AIX ha brindado constantemente la estabilidad, seguridad y continuidad operativa que las organizaciones esperan de sus entornos de misión crítica.
Hoy en día, a medida que las empresas evolucionan hacia operaciones empresariales cada vez más basadas en datos e IA, AIX continúa avanzando como una base inteligente y habilitada para la automatización diseñada para respaldar estas necesidades emergentes.
En toda la comunidad AIX, muchos profesionales rastrean su desarrollo técnico inicial hasta esta plataforma. En AIX aprendieron los fundamentos de la administración empresarial, desde SMIT hasta la gestión de volúmenes lógicos, y adquirieron experiencia en la gestión de entornos de producción.
Esta familiaridad de tiempo atrás fue parte del valor de AIX, permitiendo a las organizaciones beneficiarse de habilidades maduras y experiencia operativa.
Detrás de escena, AIX se ha utilizado en entornos que requieren altos niveles de estabilidad y seguridad, incluidos:
Estos ejemplos reflejan cómo las organizaciones han confiado en AIX como parte de su infraestructura operativa.
AIX también ha servido como plataforma para importantes transiciones de infraestructura.
Cuando Airbus asumió la propiedad total del programa A220, hizo la transición de más de 100 sistemas interconectados en entornos de PLM, ERP, MES y proveedores. En colaboración con IBM, Airbus completó esta migración en aproximadamente 18 meses, sin interrumpir la producción. Los resultados reportados incluyeron procesos de cierre financiero simplificados y aumento de la productividad de la ingeniería
A medida que las empresas se modernizan, requieren plataformas que admitan operaciones coherentes y, al mismo tiempo, proporcionen un camino a seguir. AIX ofrece:
Estas características ayudan a respaldar la continuidad operativa en entornos modernos.
A medida que las organizaciones adoptan aplicaciones intensivas en datos y mejoradas con IA, la infraestructura debe ayudar a respaldar un rendimiento y una disponibilidad constantes. AIX está alineado con esta dirección a través de:
Estos avances respaldan el papel de AIX en las cargas de trabajo empresariales críticas para la IA.
AIX está entrando en una nueva fase, en la que la automatización y la inteligencia son fundamentales para la experiencia de la plataforma. Esto incluye:
Estos avances reflejan la evolución continua de AIX como plataforma diseñada para respaldar operaciones más autónomas y basadas en información.
La hoja de ruta de AIX publicada por IBM describe la inversión continua en la plataforma y su integración con IBM Power. Esto incluye un enfoque continuo en la seguridad, la nube híbrida y el soporte para las cargas de trabajo de misión crítica.
AIX continúa representando las cualidades que las empresas modernas priorizan:
Explore cómo AIX puede respaldar los objetivos de modernización y preparación para la IA de su organización.