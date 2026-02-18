En industrias como la banca, la atención médica, el gobierno y el transporte, AIX ha brindado constantemente la estabilidad, seguridad y continuidad operativa que las organizaciones esperan de sus entornos de misión crítica.

Hoy en día, a medida que las empresas evolucionan hacia operaciones empresariales cada vez más basadas en datos e IA, AIX continúa avanzando como una base inteligente y habilitada para la automatización diseñada para respaldar estas necesidades emergentes.