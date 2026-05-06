En una era definida por la IA híbrida, agéntica y soberana, IBM y AMD están estableciendo el proyecto técnico de lo que debe ser la computación empresarial.
A medida que las empresas llevan la IA a la producción y los gobiernos y las industrias reguladas ponen mayor énfasis en la soberanía digital, las decisiones tecnológicas dependen cada vez más de plataformas abiertas y confiables creadas para el control, la transparencia y el rendimiento. Ese impulso continúa acelerándose a medida que AMD e IBM profundizan su colaboración, alineando las CPU y GPU líderes de AMD con IBM Software, IBM Infrastructure, IBM Cloud y las plataformas híbridas abiertas de Red Hat para ofrecer IA y HPC de nivel empresarial a escala.
Esta colaboración refleja una realidad clara del mercado: la IA y HPC ahora exigen más que un rendimiento puro. Requieren plataformas integradas y listas para la soberanía diseñadas para el despliegue híbrido, la alineación normativa y la gobernanza empresarial.
En Think 2026, IBM anunció la disponibilidad general de IBM Sovereign Core, una plataforma cohesiva de software de soberanía lista para ejecutar, que combina un plano de control de IA, evidencia continua de cumplimiento y flujos de trabajo de agentes gobernados diseñados para ayudar a empresas, gobiernos y proveedores de servicios a desplegar y operar entornos soberanos preparados para la IA con control total del cliente sobre los datos, las operaciones y la gobernanza.
AMD es socio de lanzamiento de IBM Sovereign Core, que brinda computación confiable y de alto rendimiento a despliegues de IA soberana en todo el mundo. IBM y AMD están colaborando para permitir despliegues de IA soberana a través de IBM Sovereign Core.
Con IBM Sovereign Core, las organizaciones pueden implementar controles de soberanía continuos en infraestructura, datos, cargas de trabajo y operaciones, mientras mantienen el rendimiento requerido para la IA moderna. Las CPU y GPU de AMD forman una base crítica, lo que permite a los clientes desplegar entornos de IA soberanos sin sacrificar la densidad informática, las capacidades de aceleración o la eficiencia.
“El día de hoy marca una expansión de nuestras alianzas estratégicas con IBM, reuniendo nuestras capacidades para ayudar a los clientes empresariales a acelerar a través de la innovación”, indicó Philip Guido, vicepresidente ejecutivo y director comercial de AMD. “Al combinar la cartera de soluciones informáticas de alto rendimiento de AMD con el liderazgo de IBM en IA empresarial y la plataforma de nube híbrida abierta de Red Hat, ofrecemos soluciones de IA integrales que permiten a los clientes actuar con mayor rapidez, escalar de forma más inteligente e impulsar resultados empresariales reales”.
IBM Sovereign Core en plataformas AMD ayuda a las organizaciones a:
AMD continúa marcando el ritmo del cómputo empresarial con arquitecturas de CPU y GPU optimizadas para IA, cargas de trabajo intensivas en datos y computación de alto rendimiento. Lo que está cambiando, y acelerando, es la profundidad con la que la innovación de AMD está ahora integrada en toda la cartera de IBM.
Desde IBM Software y Red Hat hasta IBM Cloud y plataformas de infraestructura, el liderazgo de AMD en silicio se está transformando en resultados empresariales listos para la producción. Esta integración más estrecha permite a los clientes que aprovechan las arquitecturas AMD desplegar cargas de trabajo de manera congruente en centros de datos tradicionales, entornos híbridos y plataformas soberanas.
IBM Software desempeña un papel cada vez más estratégico en la amplificación del valor de AMD para las empresas. A través de la automatización, la modernización de aplicaciones, los datos y la IA, IBM continúa optimizando su cartera de software para entornos basados en AMD, lo que ayuda a los clientes a traducir el rendimiento en un impacto empresarial medible.
En combinación con Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift y Red Hat Enterprise IA, esta base de software permite a las organizaciones:
Este enfoque flexible, abierto y nativo de Kubernetes garantiza la portabilidad, al tiempo que proporciona a las organizaciones la confianza operativa necesaria para los casos de uso de IA regulados y de misión crítica.
El objetivo de larga data de IBM es transformar sistemas empresariales críticos en plataformas inteligentes y autónomas que ofrezcan resultados empresariales medibles. En ningún otro ámbito resulta esta estrategia más evidente que en la evolución de IBM Db2, a medida que las plataformas de datos fundamentales pasan de ser sistemas de registro pasivos a convertirse en participantes activos y regulados en operaciones de IA impulsadas por agentes.
Lanzado a principios de este año, IBM Db2 Genius Hub redefine Db2 como una base de datos autónoma para la era de la IA agéntica mediante la introducción de operaciones con intervención humana impulsadas por IA en el mantenimiento, la reparación y la respuesta a incidentes, cambiando la gestión de bases de datos de la resolución de problemas reactiva a la autonomía proactiva y reduciendo materialmente el esfuerzo manual, el costo y el tiempo de resolución.
IBM ha validado Db2 Genius Hub en AMD Instinct MI300X para cumplir con los requisitos piloto de los clientes, con pruebas MI355X en curso, lo que refuerza la computación acelerada de AMD como base para operaciones de datos autónomas escalables y gobernadas.
Las empresas y las organizaciones del sector público necesitan plataformas de IA en las que puedan confiar a escala. IBM Cloud con CPU AMD EPIC y GPU Instinct proporciona una base sólida para entrenar e inferir modelos de IA, al tiempo que admite modelos de despliegue alineados con los requisitos normativos, de residencia y de soberanía de datos.
Junto con Red Hat AI Enterprise, los clientes pueden crear soluciones de IA abiertas y portátiles que reducen la dependencia de pilas patentadas mientras mantienen un alto rendimiento y gobernanza.
Para las cargas de trabajo sensibles al rendimiento, como la automatización del diseño electrónico (EDA), la simulación avanzada y la computación científica, se espera que los procesadores AMD EPYC™ de 5.ª generación en IBM Cloud ofrezcan la densidad de núcleo, el ancho de banda de memoria y la eficiencia necesarios para un rendimiento sostenido de HPC.
La infraestructura y los servicios de IBM amplían las capacidades de CPU AMD con programación empresarial, confiabilidad y gestión del ciclo de vida, apoyando cargas de trabajo de HPC de misión crítica tanto en entornos híbridos como regulados.
En Think, IBM y AMD destacaron cómo la era agéntica de la IA está remodelando los requisitos de infraestructura, a medida que los agentes de IA, los modelos de lenguaje grandes y las cargas de trabajo de HPC escalan en entornos cada vez más distribuidos. La sesión “Crear una estrategia de IA de computación en cualquier lugar con IBM Cloud y AMD” mostró cómo la sólida colaboración entre IBM y AMD está brindando una base de computación en cualquier lugar para la IA híbrida, combinando un rendimiento masivo con una portabilidad perfecta en entornos de nube y on premises.
La sesión demostró cómo las GPU AMD Instinct combinadas con las redes de IA Pollara 400G permiten el entrenamiento y la inferencia de IA de alto rendimiento utilizando la capacidad y el ancho de banda de HBM líderes en la industria, mientras que los procesadores AMD EPYC proporcionan una red troncal eficiente y segura para cargas de trabajo híbridas de uso general y HPC.
Con IBM watsonx y Red Hat OpenShift, las organizaciones pueden orquestar un único ciclo de vida de IA en nubes públicas y nubes privadas, simplificando las operaciones mientras mantienen el rendimiento, la apertura y el control a escala.
Los entornos modernos de IA requieren una base de datos lista para usar desde el primer momento. IBM Fusion ofrece una plataforma de datos de IA previamente integrada y definida por software que está lista para la producción desde el primer momento. Con configuraciones validadas, despliegue automatizado y gestión unificada del ciclo de vida, IBM Fusion elimina la fricción de crear y operar entornos de datos de IA, lo que permite a las organizaciones levantar una plataforma de datos completa de forma rápida y coherente sin ingeniería personalizada.
Una vez desplegados, IBM Fusion e IBM Storage Scale proporcionan una plataforma de datos diseñada para escalar el rendimiento para las cargas de trabajo de IA y HPC más exigentes. Los servicios de datos de alto rendimiento y baja latencia garantizan que las CPU y GPU de AMD se utilicen por completo para el entrenamiento, la inferencia y las simulaciones con uso intensivo de cómputo. Para acelerar aún más la adopción, IBM está desarrollando una arquitectura de referencia para los clientes de AMD que combina IBM Storage Scale con GPU AMD Instinct MI355X, lo que proporciona una ruta prescriptiva y lista para la producción para escalar el rendimiento de la IA, mientras reduce el riesgo de despliegue y el tiempo de creación de valor.
Al garantizar un flujo continuo de datos de alta calidad para impulsar la IA y los analytics, IBM Fusion ofrece los servicios de datos empresariales necesarios para ejecutar la IA a escala en entornos de producción. La plataforma incluye capacidades integradas de protección de datos, como copia de seguridad y restauración, recuperación ante desastres y resiliencia basada en políticas en despliegues híbridos y soberanos. Los servicios de almacenamiento con reconocimiento de contenido permiten la colocación eficiente de los datos, la gestión del ciclo de vida y el control de acceso, mientras que los servicios de datos listos para vectores admiten flujos de trabajo de IA emergentes que se basan en incorporaciones y búsquedas semánticas, lo que convierte a IBM Fusion en una plataforma de datos de IA lista para usar creada no solo para escalar, sino para la operación empresarial a largo plazo.
Ampliando su colaboración, IBM y AMD anunciaron a mediados de 2025 sus planes para desarrollar arquitecturas de computación de próxima generación basadas en la visión de IBM de integrar las ventajas de las computadoras cuánticas y la computación de alto rendimiento, lo que se conoce como supercomputación cuántica.
La colaboración de IBM y AMD reúne el liderazgo de IBM en computación cuántica con las fortalezas de AMD en CPU, GPU, aceleradores y arquitecturas de HPC para tratar problemas que están más allá del alcance de cualquier paradigma informático que funcione solo.
En lugar de tratar los sistemas cuánticos como plataformas independientes, IBM y AMD se centran en flujos de trabajo híbridos cuánticos-clásicos, donde diferentes partes de un problema se ejecutan en el paradigma informático más adecuado para resolverlos. En este modelo, las computadoras cuánticas pueden tratar problemas inherentemente cuánticos, como la simulación u optimización molecular, mientras que los sistemas clásicos impulsados por AMD manejan el procesamiento de datos a gran escala, la IA y el cálculo numérico, lo que permite resultados mucho más rápidos y precisos.
La colaboración ampliada entre AMD, Red Hat e IBM (en silicio, software, infraestructura, nube y ahora IBM Sovereign Core) ofrece una potente plataforma para la IA empresarial y soberana.
En conjunto, permiten a las organizaciones:
Esto marca la siguiente fase de impulso: la innovación potenciada por AMD, entregada a través de IBM como plataformas abiertas, confiables y preparadas para la empresa, diseñadas para la IA híbrida y soberana a escala.
Lea el comunicado de prensa de Sovereign Core de IBM en Think
IBM, “Introducing IBM Sovereign Core: A new software foundation for sovereignty”. 15 de enero de 2026.
Techaisle, “The unseen engine: IBM’s three‑way partnership strategy is its secret weapon in the enterprise AI race.”
IBM, “IBM and AMD Collaborate with Zyphra on Next‑Generation AI Infrastructure”. 1 de octubre de 2025.
AMD, “IBM and AMD Join Forces to Build the Future of Computing”. 26 de agosto de 2025.
Red Hat, “Red Hat and AMD Strengthen Strategic Collaboration, Expand Customer Choice for AI and Virtualization Across the Hybrid Cloud.” 20 de mayo de 2025.