IBM Software desempeña un papel cada vez más estratégico en la amplificación del valor de AMD para las empresas. A través de la automatización, la modernización de aplicaciones, los datos y la IA, IBM continúa optimizando su cartera de software para entornos basados en AMD, lo que ayuda a los clientes a traducir el rendimiento en un impacto empresarial medible.

En combinación con Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift y Red Hat Enterprise IA, esta base de software permite a las organizaciones:

Desarrollar, desplegar y operar modelos de IA de manera coherente en entornos híbridos y soberanos Integrar la IA en aplicaciones y flujos de trabajo empresariales existentes Gobernar datos, modelos y operaciones con seguridad, cumplimiento y control del ciclo de vida de nivel empresarial

Este enfoque flexible, abierto y nativo de Kubernetes garantiza la portabilidad, al tiempo que proporciona a las organizaciones la confianza operativa necesaria para los casos de uso de IA regulados y de misión crítica.

El objetivo de larga data de IBM es transformar sistemas empresariales críticos en plataformas inteligentes y autónomas que ofrezcan resultados empresariales medibles. En ningún otro ámbito resulta esta estrategia más evidente que en la evolución de IBM Db2, a medida que las plataformas de datos fundamentales pasan de ser sistemas de registro pasivos a convertirse en participantes activos y regulados en operaciones de IA impulsadas por agentes.

Lanzado a principios de este año, IBM Db2 Genius Hub redefine Db2 como una base de datos autónoma para la era de la IA agéntica mediante la introducción de operaciones con intervención humana impulsadas por IA en el mantenimiento, la reparación y la respuesta a incidentes, cambiando la gestión de bases de datos de la resolución de problemas reactiva a la autonomía proactiva y reduciendo materialmente el esfuerzo manual, el costo y el tiempo de resolución.

IBM ha validado Db2 Genius Hub en AMD Instinct MI300X para cumplir con los requisitos piloto de los clientes, con pruebas MI355X en curso, lo que refuerza la computación acelerada de AMD como base para operaciones de datos autónomas escalables y gobernadas.