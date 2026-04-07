Ilustración que muestra la comunicación en línea, con tres personajes que interactúan a través de mensajes de texto
Inteligencia artificial Automatización de TI

ALTK‑Evolve: aprendizaje en el trabajo para agentes de IA ahora listo para creadores

Su agente no debería despertar como becario cada mañana. Con ALTK‑Evolve, aprende en el trabajo, una tarea a la vez.

Publicado el 7 de abril de 2026

ALTK‑Evolve es un marco práctico que convierte la experiencia del agente en una guía reutilizable y justo a tiempo. El enfoque mejora la confiabilidad en tareas realistas de varios pasos, especialmente las difíciles, sin un contexto sobrecargado, y se integra sin problemas con las pilas de agentes populares.

La mayoría de los agentes pueden releer las transcripciones de ayer, pero les cuesta aprender los principios subyacentes de un dominio. Esa brecha se muestra como errores repetidos, comportamiento frágil cuando las entradas cambian y una mala transferencia de lecciones a nuevas situaciones.

La introducción de ALTK-Evolve cierra la brecha al obtener insights de la experiencia en orientación portátil que los agentes pueden aplicar en todas las tareas. En lugar de repetir los registros, el sistema aprende de ellos, dando prioridad a los patrones relevantes y descartando el ruido, de modo que cada nueva ejecución es un poco más inteligente que la anterior.

Convertir la ejecución en conocimientos prácticos reutilizables

En esencia, el marco convierte los rastros de ejecución sin procesar en conocimientos prácticos. Después de que un agente completa una tarea, los rastros de interacción (pensamientos, llamadas a herramientas, resultados) se extraen para obtener reglas generalizables en lugar de recetas únicas. Esas reglas candidatas se evalúan en función de su frecuencia, impacto y confiabilidad; solo se conservan a largo plazo aquellas que resultan útiles.

Cuando comienza una nueva tarea, el tiempo de ejecución recupera exactamente la guía que es relevante para las herramientas y el contexto en cuestión y la inyecta en el momento de la acción. El resultado es una memoria ágil que agudiza el juicio sin sobrecargar la instrucción.

El sistema se adapta a las necesidades de cada equipo. Puede comenzar con una configuración ligera para experimentar el flujo de trabajo rápidamente, agregar seguimiento de código bajo a los agentes de estilo ReAct existentes cuando esté listo para una mayor visibilidad, o conectarlo profundamente a tiempos de ejecución personalizados para una observabilidad y control totales. Cualquiera que sea el camino que elija, el énfasis sigue siendo el mismo: aprender continuamente del trabajo real y luego aplicar esas lecciones precisamente cuando sean importantes.

Los resultados: agentes más confiables en tareas más difíciles

En App World, donde los agentes completan tareas de API realistas de varios pasos, agregar orientación justo a tiempo del sistema de memoria aumentó la finalización de objetivos de escenario en +8.9 puntos en general, con las mayores ganancias en las tareas más difíciles (+14.2). Estas mejoras reflejan una verdadera generalización en lugar de memorización: los agentes se volvieron más congruentes en todas las variantes de escenarios y menos “inestables” cuando el flujo de control se volvió complejo.

ALTK-Evolve ofrece 4 beneficios clave:

  1. Esta versión está diseñada para profesionales que necesitan resultados confiables de los sistemas agénticos. Los desarrolladores obtienen una ruta sencilla para agregar memoria sin rediseñar su pila.
  2. Los equipos empresariales ven un comportamiento más seguro en la producción y una visión más clara de por qué los agentes tienen éxito o fracasan.
  3. Los investigadores que exploran el aprendizaje continuo obtienen un marco reproducible para extraer, puntuar y evaluar el conocimiento operativo.
  4. Los colaboradores de código abierto tienen una base que pueden ampliar con nuevos extractores, marcadores y estrategias de recuperación.

Experimente el ciclo de mejora en minutos

Pruebe una configuración ligera para experimentar el ciclo de mejora en minutos con sus agentes existentes, como Claude Code o IBM Bob.

Habilite el rastreo de código bajo en un agente de estilo ReAct para visualizar pensamientos, acciones y resultados, y luego sincronice los rastreos para generar pautas prácticas de mejora.

Integre profundamente con tiempos de ejecución personalizados cuando necesite una observabilidad completa de los planes, las llamadas a herramientas y los estados intermedios.

Explore ALTK-Evolve

Vatche Isahagian

Senior Research Scientist

Vinod Muthusamy

Principal Research Scientist

Autores adicionales: Jayaram Radhakrishnan (científico investigador sénior), Punleuk Oun (ingeniero de software), Gaodan Fang (ingeniero de software) y Gegi Thomas (STSM)