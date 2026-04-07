Su agente no debería despertar como becario cada mañana. Con ALTK‑Evolve, aprende en el trabajo, una tarea a la vez.
ALTK‑Evolve es un marco práctico que convierte la experiencia del agente en una guía reutilizable y justo a tiempo. El enfoque mejora la confiabilidad en tareas realistas de varios pasos, especialmente las difíciles, sin un contexto sobrecargado, y se integra sin problemas con las pilas de agentes populares.
La mayoría de los agentes pueden releer las transcripciones de ayer, pero les cuesta aprender los principios subyacentes de un dominio. Esa brecha se muestra como errores repetidos, comportamiento frágil cuando las entradas cambian y una mala transferencia de lecciones a nuevas situaciones.
La introducción de ALTK-Evolve cierra la brecha al obtener insights de la experiencia en orientación portátil que los agentes pueden aplicar en todas las tareas. En lugar de repetir los registros, el sistema aprende de ellos, dando prioridad a los patrones relevantes y descartando el ruido, de modo que cada nueva ejecución es un poco más inteligente que la anterior.
En esencia, el marco convierte los rastros de ejecución sin procesar en conocimientos prácticos. Después de que un agente completa una tarea, los rastros de interacción (pensamientos, llamadas a herramientas, resultados) se extraen para obtener reglas generalizables en lugar de recetas únicas. Esas reglas candidatas se evalúan en función de su frecuencia, impacto y confiabilidad; solo se conservan a largo plazo aquellas que resultan útiles.
Cuando comienza una nueva tarea, el tiempo de ejecución recupera exactamente la guía que es relevante para las herramientas y el contexto en cuestión y la inyecta en el momento de la acción. El resultado es una memoria ágil que agudiza el juicio sin sobrecargar la instrucción.
El sistema se adapta a las necesidades de cada equipo. Puede comenzar con una configuración ligera para experimentar el flujo de trabajo rápidamente, agregar seguimiento de código bajo a los agentes de estilo ReAct existentes cuando esté listo para una mayor visibilidad, o conectarlo profundamente a tiempos de ejecución personalizados para una observabilidad y control totales. Cualquiera que sea el camino que elija, el énfasis sigue siendo el mismo: aprender continuamente del trabajo real y luego aplicar esas lecciones precisamente cuando sean importantes.
En App World, donde los agentes completan tareas de API realistas de varios pasos, agregar orientación justo a tiempo del sistema de memoria aumentó la finalización de objetivos de escenario en +8.9 puntos en general, con las mayores ganancias en las tareas más difíciles (+14.2). Estas mejoras reflejan una verdadera generalización en lugar de memorización: los agentes se volvieron más congruentes en todas las variantes de escenarios y menos “inestables” cuando el flujo de control se volvió complejo.
ALTK-Evolve ofrece 4 beneficios clave:
Pruebe una configuración ligera para experimentar el ciclo de mejora en minutos con sus agentes existentes, como Claude Code o IBM Bob.
Habilite el rastreo de código bajo en un agente de estilo ReAct para visualizar pensamientos, acciones y resultados, y luego sincronice los rastreos para generar pautas prácticas de mejora.
Integre profundamente con tiempos de ejecución personalizados cuando necesite una observabilidad completa de los planes, las llamadas a herramientas y los estados intermedios.
Autores adicionales: Jayaram Radhakrishnan (científico investigador sénior), Punleuk Oun (ingeniero de software), Gaodan Fang (ingeniero de software) y Gegi Thomas (STSM)