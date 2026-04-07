ALTK‑Evolve es un marco práctico que convierte la experiencia del agente en una guía reutilizable y justo a tiempo. El enfoque mejora la confiabilidad en tareas realistas de varios pasos, especialmente las difíciles, sin un contexto sobrecargado, y se integra sin problemas con las pilas de agentes populares.

La mayoría de los agentes pueden releer las transcripciones de ayer, pero les cuesta aprender los principios subyacentes de un dominio. Esa brecha se muestra como errores repetidos, comportamiento frágil cuando las entradas cambian y una mala transferencia de lecciones a nuevas situaciones.

La introducción de ALTK-Evolve cierra la brecha al obtener insights de la experiencia en orientación portátil que los agentes pueden aplicar en todas las tareas. En lugar de repetir los registros, el sistema aprende de ellos, dando prioridad a los patrones relevantes y descartando el ruido, de modo que cada nueva ejecución es un poco más inteligente que la anterior.