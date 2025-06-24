Netezza Database Assistant impulsado por IA

IBM ha presentado Netezza Database Assistant, impulsado por IBM watsonx, para reducir las complejidades en el mundo de la administración de bases de datos. Esta innovadora solución está diseñada para transformar la forma en que los administradores de bases de datos (DBA) de Netezza gestionan sus sistemas.

Netezza Database Assistant es un chatbot impulsado por IA que simplifica la gestión de bases de datos a través de consultas conversacionales, lo que facilita más que nunca el manejo de tareas, el monitoreo del estado del sistema y la obtención de insights procesables.

Esta solución es transformadora para los DBA, ya que ofrece una interfaz fácil de usar que les permite interactuar con sus instancias de Netezza utilizando lenguaje natural. Este enfoque elimina la necesidad de consultas SQL complejas o búsquedas extensas de documentación, lo que permite a los administradores de base de datos centrarse en iniciativas estratégicas en lugar de tareas rutinarias, lo que aporta eficiencia.