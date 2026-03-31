IA en IBM Z: pioneros en el futuro de la innovación empresarial

En los últimos años, la IA ha evolucionado rápidamente, e IBM Z ha evolucionado con ella. La plataforma está preparada para la IA autónoma, desde la orquestación segura hasta los aceleradores integrados en la plataforma diseñados específicamente para este fin, pasando por una experiencia de desarrollo asistida por IA.

Esta es una innovación que puede aportar valor hoy para mejorar la productividad, ganar eficiencia y reducir el riesgo. Los clientes aceleraron su transformación digital, mejoraron las predicciones de seguros, capturaron más fraudes en tiempo real, potenciaron sus habilidades de TI y mucho más.

De cara al futuro, estamos transformando el lote completo para brindar una experiencia más simplificada, que da importancia a la IA, y estamos expandiendo nuestras opciones de IA para desbloquear más valor para sus aplicaciones y datos.