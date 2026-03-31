IA en IBM Z: pioneros en el futuro de la innovación empresarial

Hoy compartimos una mirada al futuro con una nueva perspectiva de la IA para IBM Z. La siguiente hoja de ruta ofrece una vista de "lote completo" del valor que habilitamos desde la infraestructura hasta el nivel operativo, las aplicaciones y los datos.
En los últimos años, la IA ha evolucionado rápidamente, e IBM Z ha evolucionado con ella. La plataforma está preparada para la IA autónoma, desde la orquestación segura hasta los aceleradores integrados en la plataforma diseñados específicamente para este fin, pasando por una experiencia de desarrollo asistida por IA.
Esta es una innovación que puede aportar valor hoy para mejorar la productividad, ganar eficiencia y reducir el riesgo. Los clientes aceleraron su transformación digital, mejoraron las predicciones de seguros, capturaron más fraudes en tiempo real, potenciaron sus habilidades de TI y mucho más.
De cara al futuro, estamos transformando el lote completo para brindar una experiencia más simplificada, que da importancia a la IA, y estamos expandiendo nuestras opciones de IA para desbloquear más valor para sus aplicaciones y datos.
IBM Z ofrece la infraestructura de alto rendimiento y baja latencia esencial para las cargas de trabajo de misión crítica. A medida que la IA ha ido adaptándose a las necesidades actuales, IBM Z se encuentra en una posición única para dar soporte a estos flujos de datos y cargas de trabajo gracias a un enfoque totalmente integrado que incluye hardware, integración y software, lo que permite a los usuarios sacar el máximo partido a sus datos.
IBM Z presenta un diseño y características de hardware avanzados, sobre todo los procesadores Telum y Telum II con aceleradores de IA en chip. Más recientemente, se presentó IBM Spyre Accelerator para aumentar y ofrecer escalabilidad adicional para la opcionalidad de múltiples modelos e IA. Estas capacidades permiten la inferencia en tiempo real y la ejecución de modelos directamente en la plataforma, combinando el entorno de datos seguro y de alta integridad y la escalabilidad y el rendimiento que necesitan los clientes.
Aunque IBM Z es más conocido por su procesamiento de transacciones a velocidad y escala, la IA está permitiendo nuevas capacidades para interactuar con esas mismas transacciones en tiempo real, como la detección avanzada de fraudes y la gestión de reclamaciones de seguros con IA generativa. IBM Z ahora aprovecha las soluciones de IA generativa para simplificar y optimizar la forma en que los desarrolladores, operadores y programadores interactúan y gestionan la plataforma.
Las oportunidades para que los clientes desarrollen programas infundidos con IA están disponibles hoy, apoyando iniciativas estratégicas, no solo PoC o proyectos.
Desde el lanzamiento del procesador Telum en 2022 (y las capacidades de machine learning disponibles incluso antes), IBM ha estado a la vanguardia de la habilitación del valor de la IA empresarial a escala.
La adopción de la IA está creciendo y el volumen de datos está aumentando a un ritmo rápido, pero el verdadero valor diferenciador aún está por llegar. Las empresas necesitan transformar sus procesos y modelos operativos para maximizar el valor y el retorno de la inversión (ROI). La transformación empresarial no ocurre de la noche a la mañana: requiere una visión, un plan y un enfoque iterativo y, por supuesto, la plataforma adecuada.
Comprender el futuro de su infraestructura, software y herramientas será crítico para el éxito.
Los programas empresariales infundidos con IA son iniciativas verdaderamente estratégicas dentro de una organización que integran la inteligencia artificial en todas las funciones, procesos y sistemas empresariales para impulsar decisiones más inteligentes, automatización e innovación. En lugar de tratar la IA como una herramienta, un programa infundido con IA incorpora capacidades de IA en el núcleo de las operaciones empresariales.
Hoy en día existe una amplia gama de casos de uso de IA en IBM Z, cada uno diseñado para aprovechar al máximo la fortaleza única de llevar la IA a los datos de la plataforma. Al optar por innovar en IBM Z, puede maximizar el valor y las inversiones en IA hoy y en los años venideros.
Seguiremos publicando actualizaciones a medida que avancemos en esta hoja de ruta. Por ahora, explore las novedades de la IA para Z.
Aprenda más sobre cómo el mainframe modernizado está preparado para la IA.