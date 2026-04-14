La IA está redefiniendo el futuro de los deportes: las startups ahora pueden entrar en el juego

La IA está reconfigurando la economía deportiva global de 2.3 billones de dólares no solo en el campo, sino en la forma en que nos conectamos, competimos y experimentamos el juego desde la banca o la palma de la mano.
Al igual que otras industrias, las ligas deportivas, los equipos y los torneos producen una cantidad alucinante de datos, ya sean analytics de jugadores, audiencia de aficionados y más. Sin embargo, hasta hace poco, gran parte de esos datos permanecieron infrautilizados en el mundo del deporte, en comparación con la mayoría de las otras industrias maduras. La IA ahora está cambiando ese paradigma, cambiando el juego, por completo.
En equipos, ligas, emisoras y más, la IA se está convirtiendo en un actor clave que está transformando la toma de decisiones. La industria del deporte está posicionada para obtener enormes beneficios de una oleada de startups recién lanzadas que tratan a estas entidades deportivas como las grandes oportunidades de negocio a tiempo completo y durante todo el año que son.
Las nuevas empresas que impulsan este cambio no están construyendo mejoras incrementales; están definiendo la arquitectura fundamental para un sector maduro para una transformación a gran escala, haciendo que lo que antes era inconmensurable ahora sea mensurable.
¿Qué significa esto y dónde se encuentra la oportunidad para las entidades deportivas?
Con tanta innovación en todo el ecosistema del negocio del deporte, la ventaja competitiva dependerá cada vez más de la eficacia con la que los equipos de las organizaciones aprovechen la IA en su estrategia.
Durante más de 35 años, IBM ha sido un socio de innovación de confianza para las instituciones deportivas más emblemáticas del mundo, desde The Masters, Wimbledon, el US Open, la Fórmula 1 y UFC. Hemos configurado la forma en que el mundo observa, analiza e interactúa con los deportes, y vemos que la industria entra en un punto de inflexión generacional.
Las startups que operan en la intersección de los deportes y la tecnología no están desarrollando características aisladas. Están construyendo la infraestructura digital que definirá cómo funciona el ecosistema deportivo global durante décadas.
El IBM Sports Tech Startup Challenge incluirá muestras en Web Summit Rio, Web Summit Vancouver y Web Summit Lisboa, así como en el marco de importantes eventos tecnológicos como a16z Tech Week 2026 en Nueva York y San Francisco. Las exhibiciones proporcionan una plataforma para los fundadores donde ocurre la innovación, brindando a las startups la oportunidad de presentar sus soluciones frente a audiencias cautivadas de todo el mundo.
Las exhibiciones brindan exposición no solo a los medios de comunicación y al público, sino también a los responsables de la toma de decisiones clave en los equipos de IBM Ventures e IBM Alianzas de deporte y entretenimiento, fondos de capital de riesgo y líderes tecnológicos que pueden ofrecer orientación y conexiones significativas.
Al cierre de 2026, las startups pueden ser invitadas, a discreción de IBM, a la competencia IBM Sports Tech Startup Prize en Web Summit Lisboa para presentar su solución de tecnología deportiva y competir por el premio. Los lanzamientos serán evaluados por ejecutivos del equipo de IBM Ventures e IBM Alianzas de deporte y entretenimiento, atletas famosos y líderes de la industria de capital de riesgo.
La startup ganadora puede recibir una prueba de concepto pagada por un valor de hasta 100 000 USD con el equipo de IBM Alianzas de deporte y entretenimiento sujeta a las aprobaciones aplicables.
El IBM Sports Tech Startup Challenge no es solo una competencia de lanzamiento. Es una plataforma de lanzamiento para la próxima generación de IA en el deporte.
IBM Ventures se centra en startups en etapa de crecimiento (de semilla a serie B, no de MVP a semilla) centradas en tecnología deportiva dedicada a mejorar el negocio de los deportes. En sus evaluaciones, IBM Ventures considera factores como la relevancia estratégica, la composición del equipo, la calidad del producto, el tamaño del mercado y las finanzas.
Nos reunimos con fundadores donde ocurre la innovación. Desde eventos oficiales de Web Summit en todo el mundo hasta NY y SF Tech Weeks, en el marco de los principales eventos deportivos mundiales como el Gran Premio de Gran Bretaña y Wimbledon, IBM organizará exhibiciones de startups para sacar a la luz las startups deportivas impulsadas por IA más emocionantes de todo el mundo.
Nos encantaría contar con su presencia. Postúlese a continuación para tener la oportunidad de participar en uno de nuestros eventos de exhibición, que se llevan a cabo:
En IBM Ventures, no solo estamos invirtiendo en el futuro de los deportes; estamos ayudando a construirlo. Buscamos fundadores visionarios que desarrollen soluciones listas para la empresa e impulsadas por IA que desbloqueen resultados competitivos, operativos y comerciales significativos para organizaciones deportivas de todo el mundo. Si usted es una startup global que está dando forma a la próxima era de la tecnología deportiva, queremos saber de usted.
Construyamos juntos el futuro del juego.
Las exhibiciones del Programa de descubrimiento son eventos independientes y de solo visibilidad. La participación o la selección como participante o ganador de una exhibición no confiere elegibilidad, prioridad, clasificación o avance al Web Summit Lisboa Prize Challenge solo por invitación. Las invitaciones se extienden únicamente a discreción de IBM.
La participación o la victoria en una exhibición no garantiza una invitación al Web Summit Lisboa Prize Challenge, ni ninguna inversión, prueba de concepto, asociación comercial o relación comercial presente o futura con IBM.
Cualquier posible compromiso de prueba de concepto está sujeto a los requisitos internos de IBM, las aprobaciones aplicables y la ejecución de acuerdos definitivos separados, incluida una declaración de trabajo mutuamente acordada.
La participación está sujeta a las leyes locales aplicables y a los términos y reglas promocionales oficiales, que se publicarán antes de cada evento.