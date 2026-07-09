Al igual que la TI en la sombra, la IA en la sombra, en su sentido más amplio, se refiere al uso de sistemas que operan fuera de los procesos formales de gobernanza, como cuando los empleados utilizan aplicaciones de IA no autorizadas. Sin embargo, cada vez más implica equipos internos que construyen agentes de IA, integran nuevos modelos fundacionales, conectan servidores MCP y despliegan flujos de trabajo autónomos sin suficiente visibilidad de gobernanza.

A medida que las organizaciones escalan las iniciativas de IA generativa e IA agéntica, los equipos de gobernanza se enfrentan a un creciente desafío de visibilidad. Se están construyendo nuevos sistemas de IA en unidades de negocios, equipos de desarrollo y programas de innovación más rápido de lo que los procesos de gobernanza tradicionales pueden mantener el ritmo.

“La mayoría de las organizaciones han tratado de responder a eso con catálogos de inventario heredados, y aún terminan en ese 27 % que no sabe dónde se usa su IA. Porque el problema no es solo saber qué activos tienes, sino de comprender el contexto empresarial que les rodea", mencionó en IBM Think 2026 Maryam Ashoori, vicepresidenta de Producto e Ingeniería y Master Inventor de IBM.