La nueva capacidad de descubrimiento de activos de IA en watsonx.governance permite a las organizaciones identificar agentes de IA, herramientas, servidores MCP y modelos fundacionales no gestionados en sus entornos de desarrollo y despliegue, incorporando la IA en la sombra a los flujos de trabajo controlados y ayudando a los equipos de riesgos a mantener la visibilidad a medida que se acelera la adopción de la IA.
IBM watsonx.governance AI Asset Discovery ayuda a las organizaciones a identificar activos de IA, tanto gobernados como no gobernados, directamente desde las plataformas de desarrollo y orquestación de agentes compatibles. Detecta automáticamente agentes de IA y captura metadatos como nombres, descripciones, versiones, entornos de despliegue, herramientas conectadas, servidores MCP, modelos fundacionales y agentes colaboradores.
En lugar de exigir a los equipos de gobernanza que identifiquen y documenten manualmente estos activos, la función de descubrimiento de activos mediante IA los muestra continuamente dentro de watsonx.governance. Esto crea una visión más precisa y completa del escenario de IA de la organización, al tiempo que ayuda a los equipos de gobernanza a identificar los sistemas de IA que quizá no entraron en los procesos de gobernanza.
Al igual que la TI en la sombra, la IA en la sombra, en su sentido más amplio, se refiere al uso de sistemas que operan fuera de los procesos formales de gobernanza, como cuando los empleados utilizan aplicaciones de IA no autorizadas. Sin embargo, cada vez más implica equipos internos que construyen agentes de IA, integran nuevos modelos fundacionales, conectan servidores MCP y despliegan flujos de trabajo autónomos sin suficiente visibilidad de gobernanza.
A medida que las organizaciones escalan las iniciativas de IA generativa e IA agéntica, los equipos de gobernanza se enfrentan a un creciente desafío de visibilidad. Se están construyendo nuevos sistemas de IA en unidades de negocios, equipos de desarrollo y programas de innovación más rápido de lo que los procesos de gobernanza tradicionales pueden mantener el ritmo.
“La mayoría de las organizaciones han tratado de responder a eso con catálogos de inventario heredados, y aún terminan en ese 27 % que no sabe dónde se usa su IA. Porque el problema no es solo saber qué activos tienes, sino de comprender el contexto empresarial que les rodea", mencionó en IBM Think 2026 Maryam Ashoori, vicepresidenta de Producto e Ingeniería y Master Inventor de IBM.
La mayoría de los programas de gobernanza se basan en la presentación de casos de uso, inventarios, cuestionarios y autocertificaciones para entender qué IA existe dentro de la organización. Si bien estos enfoques pueden ser efectivos para los sistemas tradicionales de machine learning, se vuelven cada vez más difíciles de mantener a medida que los ecosistemas de IA agéntica se vuelven más complejos.
La visibilidad real no es un catálogo heredado. Para los agentes de IA, significa comprender el sistema más amplio definido en torno al agente: modelos fundacionales, herramientas y servidores MCP, agentes colaboradores asociados a este.
Ese contexto más amplio importa porque el perfil de riesgo de un agente está determinado por algo más que el propio agente. Depende del propósito previsto del agente, las dependencias configuradas, los modelos asociados y los controles necesarios para su uso aprobado.
IA Asset Discovery ayuda a las organizaciones a identificar estas relaciones desde las plataformas de agentes, los entornos donde los equipos crean o despliegan agentes. Esto brinda a los equipos de gobernanza una visión más completa del sistema de IA, en lugar de una visión estrecha de un solo agente y su propósito.
La visibilidad se vuelve valiosa cuando se conecta con el contexto de gobernanza que importa: casos de uso, riesgos, controles, políticas y resultados empresariales.
Al utilizar la similitud semántica habilitada por IA, watsonx.governance AI Asset Discovery ayuda a los equipos a determinar si los activos de IA descubiertos se alinean con los registros existentes o si deben incorporarse como nuevos. Una vez vinculados o incorporados, los flujos de trabajo relevantes se activan automáticamente para ayudar a los equipos a gestionar riesgos, identificar controles, recopilar pruebas y evaluar el valor empresarial.
Esto crea una ruta aplicable en la práctica desde el descubrimiento hasta la gobernanza, al tiempo que mantiene una visión conectada de todos los activos, casos de uso, riesgos y controles. Las organizaciones pueden evaluar no solo si la IA se rige adecuadamente, sino también si está alineada con los resultados del negocio deseados.
Los sistemas de IA evolucionan rápidamente. Los equipos pueden actualizar configuraciones de agentes, cambiar modelos fundacionales, agregar referencias de herramientas en tiempo de diseño, actualizar configuraciones de servidores MCP o modificar las relaciones colaborador-agente a medida que iteran en funcionalidad.
Una gobernanza que dependa únicamente de informes periódicos y autocertificados puede crear una falsa sensación de comodidad. Sin un descubrimiento continuo, es posible que las organizaciones no sepan cuándo los sistemas de IA han cambiado de manera que introduzcan riesgos nuevos o no mitigados.
La función AI Asset Discovery ayuda a reducir esta desviación en la gobernanza mediante el escaneo continuo de activos de IA y la actualización automática de los datos detectados en watsonx.governance. Con registros de actividad que capturan qué cambió y cuándo, los equipos de gobernanza pueden mantener un registro auditable mientras mantienen el sistema de gobernanza de registro alineado con el patrimonio actual de IA.
Esto ayuda a las organizaciones a identificar cambios antes, reevaluar los riesgos y controles aplicables y mantener una visión más precisa de los sistemas de IA a medida que evolucionan.
No puede gobernar, medir ni mejorar una IA que no sabe que existe. Una gobernanza eficaz también requiere comprender las relaciones en torno a la IA: cómo se diseñan los agentes, de qué dependen y cómo se conectan con los casos de uso, los riesgos, los controles y los resultados empresariales.
Con IBM watsonx.governance AI Asset Discovery, los equipos pueden centrarse en identificar riesgos, habilitar controles y evaluar el valor empresarial, mientras que las organizaciones sacan a la luz la IA en la sombra y gobiernan la IA con mayor confianza, transparencia y control.
Eche un vistazo a cómo puede empezar a descubrir recursos de IA de: