IA agéntica para una modernización más inteligente del mainframe con IBM watsonx Code Assistant para Z

Para satisfacer la creciente demanda de eficiencia impulsada por IA, IBM está mejorando su conjunto de herramientas que lleva la modernización y la automatización directamente a los desarrolladores y arquitectos de mainframe. IBM watsonx Code Assistant for Z es un asistente integral para desarrolladores de modernización de aplicaciones de mainframe, impulsado por IA y automatización.

Según un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, se espera que las cargas de trabajo habilitadas por IA, muchas impulsadas por IA agéntica, aumenten del solo 3% en 2024 al 25% para 2026. Eso es un aumento de ocho veces, lo que indica un cambio en la forma en que las empresas optimizan los flujos de trabajo para ayudar a desbloquear nuevos niveles de agilidad y eficiencia.

La versión 2.8 ayuda a las empresas a desbloquear nuevos niveles de eficiencia e inteligencia en su proceso de modernización a través de una experiencia de agente, con las capacidades familiares del producto que ahora convergen en un flujo de trabajo unificado e intuitivo.