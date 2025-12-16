IA agéntica para una modernización más inteligente del mainframe con IBM watsonx Code Assistant para Z

Dado que las aplicaciones IBM Z a menudo abarcan décadas de desarrollo, esto deja a los equipos con documentación fragmentada, obsoleta o faltante que ralentiza la incorporación, complica la colaboración entre equipos y aumenta la dependencia de los escasos expertos. La nueva capacidad de generación de documentación aborda estos desafíos al aprovechar un flujo de trabajo y metadatos profundos de Z Understand, diseñados para ayudar a producir automáticamente insights de aplicaciones y programas de alta calidad a escala, en toda la empresa. Una característica clave es Business Rule Discovery, diseñada para programas Z grandes y complejos, que ofrece una amplia cobertura de reglas, explicaciones precisas alineadas con la intención del negocio y segmentación consciente del código diseñada para reducir los errores comunes de la fragmentación genérica de LLM.
Las nuevas capacidades se vuelven significativamente más poderosas cuando se enriquecen con fuentes de datos de clientes, como diccionarios de datos y glosarios de negocios, ya que cada empresa define sus variables de maneras únicas y significativas. Estas fuentes proporcionan al LLM un contexto autorizado, lo que ayuda al sistema a alinear los resultados con la semántica real de la organización, en lugar de inferir o adivinar significados de variables o abreviaturas.
Al incorporar el significado específico del cliente directamente en el flujo de trabajo de la IA, el diccionario de datos transforma el análisis COBOL en una experiencia consciente del negocio, precisa y confiable.