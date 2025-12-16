Inteligencia artificial Automatización de TI

IA agéntica para una modernización más inteligente del mainframe con IBM watsonx Code Assistant para Z

Publicado el 16 de diciembre de 2025
Vista desde arriba de un hombre con lentes que trabaja en un escritorio escribiendo en un teclado.

Para satisfacer la creciente demanda de eficiencia impulsada por IA, IBM está mejorando su conjunto de herramientas que lleva la modernización y la automatización directamente a los desarrolladores y arquitectos de mainframe. IBM watsonx Code Assistant for Z es un asistente integral para desarrolladores de modernización de aplicaciones de mainframe, impulsado por IA y automatización.

Según un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, se espera que las cargas de trabajo habilitadas por IA, muchas impulsadas por IA agéntica, aumenten del solo 3% en 2024 al 25% para 2026. Eso es un aumento de ocho veces, lo que indica un cambio en la forma en que las empresas optimizan los flujos de trabajo para ayudar a desbloquear nuevos niveles de agilidad y eficiencia.

La versión 2.8 ayuda a las empresas a desbloquear nuevos niveles de eficiencia e inteligencia en su proceso de modernización a través de una experiencia de agente, con las capacidades familiares del producto que ahora convergen en un flujo de trabajo unificado e intuitivo. 

Una nueva experiencia agéntica

El nuevo flujo de trabajo agentic ayuda a los desarrolladores a completar tareas a gran velocidad, desde comprender el ámbito de aplicaciones hasta reducir la complejidad mediante la refactorización del código monolítico. Por ejemplo, para actualizar una tabla Db2, un desarrollador podría ingresar la instrucción a continuación para activar una tarea de modernización de varios pasos: “Necesito agregar una columna a la tabla de políticas de motores que capture si el vehículo es un automóvil eléctrico. ¿Puedes ayudarme a actualizar todos los programas con este campo?”

Con esta instrucción, el flujo de trabajo está diseñado para identificar automáticamente dependencias, realizar análisis de impacto, generar código mientras se asegura que se aplicaron las reglas de programación y compilar y construir para verificación. Este enfoque proactivo puede mejorar la calidad, aumentar la productividad y acelerar la entrega, al tiempo que está diseñado para ayudar a los desarrolladores a alcanzar sus objetivos de modernización más rápidamente y con menos riesgos.

Panel de la experiencia de chat agéntica

Conjunto de herramientas basado en MCP

Para que esto sea posible, IBM aprovecha el Model Context Protocol (MCP), diseñado para permitir que la solución de IA se conecte perfectamente con herramientas, servicios y fuentes de datos mediante una interfaz común. Watsonx Code Assistant para Z viene ahora con un conjunto de herramientas MCP específicas para mainframe que soportan estos flujos de trabajo agentes, como:

  • Z Understand Metadata Retrieval se creó para garantizar que se capture e incorpore la aplicación empresarial completa.
  • Análisis de impacto para identificar dependencias de aplicaciones, que aprovecha el análisis estático de Z Understand Metadata.
  • Generación de código y estándares de codificación para producir código de alta calidad que se alinea con los estándares de codificación de mainframe de la empresa.

Generación de documentación

Dado que las aplicaciones IBM Z a menudo abarcan décadas de desarrollo, esto deja a los equipos con documentación fragmentada, obsoleta o faltante que ralentiza la incorporación, complica la colaboración entre equipos y aumenta la dependencia de los escasos expertos. La nueva capacidad de generación de documentación aborda estos desafíos al aprovechar un flujo de trabajo y metadatos profundos de Z Understand, diseñados para ayudar a producir automáticamente insights de aplicaciones y programas de alta calidad a escala, en toda la empresa. Una característica clave es Business Rule Discovery, diseñada para programas Z grandes y complejos, que ofrece una amplia cobertura de reglas, explicaciones precisas alineadas con la intención del negocio y segmentación consciente del código diseñada para reducir los errores comunes de la fragmentación genérica de LLM. 

Las nuevas capacidades se vuelven significativamente más poderosas cuando se enriquecen con fuentes de datos de clientes, como diccionarios de datos y glosarios de negocios, ya que cada empresa define sus variables de maneras únicas y significativas. Estas fuentes proporcionan al LLM un contexto autorizado, lo que ayuda al sistema a alinear los resultados con la semántica real de la organización, en lugar de inferir o adivinar significados de variables o abreviaturas.

Al incorporar el significado específico del cliente directamente en el flujo de trabajo de la IA, el diccionario de datos transforma el análisis COBOL en una experiencia consciente del negocio, precisa y confiable.

