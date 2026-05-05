A medida que las organizaciones pasan de experimentar con IA generativa a desplegarla en aplicaciones de misión crítica, surge un nuevo desafío: comprender cómo se comportan realmente estos sistemas en producción.

La IA generativa ya no se utiliza de forma aislada. Está cada vez más integrada en los flujos de trabajo con agentes, donde los agentes interactúan con API, pipelines de datos y servicios empresariales para impulsar resultados comerciales reales. Cuando surgen problemas, el análisis de la causa principal se vuelve mucho más complejo, ya que abarca tanto los sistemas tradicionales como las capas de toma de decisiones impulsadas por IA.

Estos sistemas son dinámicos y adaptativos. Los modelos, las instrucciones y los flujos de trabajo evolucionan continuamente, introduciendo nuevos niveles de complejidad operativa, riesgo e incertidumbre que los enfoques de monitoreo tradicionales no fueron diseñados para abordar. Por eso la observabilidad debe continuar evolucionando.