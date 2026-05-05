En IBM Think 2026, IBM anuncia la próxima evolución de las capacidades de observabilidad de IA generativa de Instana: AI Agent and LLM Observability.
En IBM Think 2026, IBM anuncia la próxima evolución de las capacidades de observabilidad de IA generativa de Instana: AI Agent and LLM Observability. Esto se basa en la observabilidad de IA generativa para ofrecer mayor inteligencia, automatización y contexto empresarial, lo que ayuda a los equipos a pasar de la resolución reactiva de problemas a operaciones de IA proactivas y gobernadas.
A medida que las organizaciones pasan de experimentar con IA generativa a desplegarla en aplicaciones de misión crítica, surge un nuevo desafío: comprender cómo se comportan realmente estos sistemas en producción.
La IA generativa ya no se utiliza de forma aislada. Está cada vez más integrada en los flujos de trabajo con agentes, donde los agentes interactúan con API, pipelines de datos y servicios empresariales para impulsar resultados comerciales reales. Cuando surgen problemas, el análisis de la causa principal se vuelve mucho más complejo, ya que abarca tanto los sistemas tradicionales como las capas de toma de decisiones impulsadas por IA.
Estos sistemas son dinámicos y adaptativos. Los modelos, las instrucciones y los flujos de trabajo evolucionan continuamente, introduciendo nuevos niveles de complejidad operativa, riesgo e incertidumbre que los enfoques de monitoreo tradicionales no fueron diseñados para abordar. Por eso la observabilidad debe continuar evolucionando.
En octubre de 2025, IBM Instana introdujo la observabilidad de la IA generativa, proporcionando visibilidad fundamental en las aplicaciones de IA.
Los equipos la están utilizando para monitorear el rendimiento de la IA generativa, rastrear solicitudes a través de la IA y los servicios tradicionales, y rastrear los tokens y costos en todos los modelos.
Sin embargo, a medida que las organizaciones despliegan sistemas basados en agentes a escala, la naturaleza de los desafíos de observabilidad ha cambiado. Los equipos pasan de monitorear modelos individuales a gestionar flujos de trabajo dinámicos de IA de varios pasos integrados en procesos comerciales reales. Este cambio introduce nuevos requisitos, incluida la necesidad de:
La visibilidad sigue siendo esencial. Sin embargo, a medida que los sistemas de IA se vuelven más autónomos e interconectados, las organizaciones deben aprovechar esa base para lograr una comprensión y un control más profundos.
Los sistemas de IA son dinámicos. Los nuevos agentes, modelos y dependencias evolucionan constantemente. Su seguimiento manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores.
AI Agent and LLM Observability introduce el descubrimiento automático, identificando continuamente los componentes de IA y mapeando cómo interactúan en toda la aplicación. Esto crea una vista integral en tiempo real de los agentes y flujos de trabajo, los LLM subyacentes y las dependencias entre servicios e infraestructura, para que los equipos puedan comprender de inmediato cómo encaja la IA en los sistemas de producción, sin esfuerzo manual.
Con la IA, el éxito no se mide solo por el tiempo de actividad, sino por la calidad del resultado. Las evaluaciones integradas permiten ahora a los equipos evaluar el rendimiento de los modelos y los agentes en relación con el objetivo para el que fueron diseñados. Mediante técnicas como LLM como juez, los equipos pueden medir la precisión, la relevancia, la coherencia y otros criterios definidos por el usuario.
Las evaluaciones pueden ejecutarse de forma regular o en hitos clave, como después de las actualizaciones del modelo o de las instrucciones, lo que proporciona una forma estructurada de detectar de forma temprana la desviación, las alucinaciones o la degradación. Esto sustituye la comprobación manual por una gestión de calidad escalable.
El comportamiento de la IA cambia con el tiempo, lo que dificulta definir cómo se ve “normal”. Con la línea base adaptativa, Instana aprende patrones en rendimiento, comportamiento y costo, y detecta automáticamente desviaciones significativas.
Ya sea un pico de latencia, una anomalía en los costos o un comportamiento inesperado, los equipos pueden identificar los problemas a tiempo y actuar antes de que afecten a los usuarios.
Con los sistemas de IA, no basta con saber qué pasó. Hay que entender por qué.
AI Agent and LLM Observability introduce visibilidad a nivel de tarea, mostrando cómo los agentes razonan y toman decisiones. Los equipos pueden seguir los flujos de trabajo de extremo a extremo viendo las llamadas de LLM, las interacciones de herramientas y la secuencia de acciones que condujeron a un resultado.
Esto permite diagnosticar problemas complejos y aportar responsabilidad a las decisiones impulsadas por IA.
A medida que la IA se integra en los procesos de negocio, las organizaciones necesitan más que monitoreo de IA: necesitan confianza, control y responsabilidad.
Gracias a la observabilidad de AI Agent and LLM Observability, IBM Instana ayuda a los equipos a:
AI Agent and LLM Observability ya está disponible en versión preliminar pública.
Aprenda más sobre AI Agent and LLM Observability