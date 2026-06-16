Avance de la IA agéntica para la productividad y la automatización inteligente en IBM Z

IBM Z RAG Agent tiene nuevas características para un razonamiento más inteligente, un contexto más profundo y un alcance más amplio, incluido el razonamiento de múltiples saltos, la acumulación de contexto y la búsqueda web.

Con razonamiento de múltiples saltos

Las preguntas complejas se dividen automáticamente en pasos más pequeños y solucionables. El agente responde cada paso de forma independiente y luego sintetiza una recomendación final. Por ejemplo, si usted pregunta: “¿Cómo puedo reducir los costos de la aplicación COBOL mientras mejoro la agilidad y me preparo para la integración en la nube?”, el agente se descompone en controladores, opciones de modernización e integración en la nube, sintetizándolo en una respuesta clara.

Con acumulación de contexto

El agente puede realizar múltiples búsquedas internamente utilizando el razonamiento adaptativo antes de dar su respuesta, acumulando información a medida que avanza para refinar las consultas y desarrollar una comprensión más completa del tema antes de dar su respuesta. Por ejemplo, una pregunta sobre qué idiomas admite un producto podría implicar búsquedas adicionales para cada idioma mencionado en la búsqueda inicial para proporcionar más detalles sobre el nivel de soporte.

Con búsqueda web

Existe la opción de configurar el agente ZRAG para ampliar la búsqueda, de modo que cuando la información no esté disponible en el contenido ingerido o sea urgente, el agente pueda complementar la documentación interna de IBM Z con fuentes externas de confianza. Por ejemplo, si usted pregunta: “¿Cuáles son los últimos anuncios de IBM z16?”, el agente puede complementar el conocimiento interno con insights externos actualizados.

¿La conclusión? El agente no solo recupera información, sino que acumula conocimiento a través de búsquedas, razona a través de preguntas complejas y se expande más allá del corpus RAG, cuando es necesario, para dar respuestas más completas.