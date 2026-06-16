Avance de la IA agéntica para la productividad y la automatización inteligente en IBM Z

IBM continúa ampliando los límites de la innovación en IA para IBM Z con la introducción de IBM watsonx Assistant for Z v3.3.
Hoy en día, los equipos se enfrentan a una presión cada vez mayor para ampliar sus grupos de talentos y, al mismo tiempo, cumplir con las crecientes expectativas de productividad. IBM Watsonx Assistant for Z está diseñado específicamente para abordar estos desafíos, permitiendo a usuarios de todos los niveles de experiencia interactuar mediante agentes inteligentes y conversacionales de IA, haciendo que la plataforma sea más accesible y eficiente y esté más preparada para el futuro.
La última versión de IBM watsonx Assistant for Z v3.3 presenta nuevas capacidades diseñadas para simplificar las operaciones empresariales, mejorar la productividad y ayudar a las organizaciones a escalar la IA de manera más efectiva en entornos de misión crítica.
Esta versión incluye mejoras centradas en la flexibilidad de despliegue, la orquestación, el soporte de modelos de IA, la infraestructura de inferencia y la transformación del conocimiento.
Las nuevas capacidades y mejoras incluyen:
Las siguientes mejoras ayudan a las organizaciones a simplificar las operaciones, mejorar la productividad y acelerar la adopción de la IA en los entornos IBM Z.
El soporte de múltiples inquilinos permite a las organizaciones desplegar instancias de servicio dedicadas con un fuerte aislamiento, gobernanza y flexibilidad operativa. Esta característica permite que cada instancia se configure, gestione y escale de forma independiente para admitir requisitos únicos, ya sean departamentos internos o entornos de desarrollo y producción separados.
Por ejemplo, una empresa como IBM puede desplegar varias instancias de IBM watsonx Assistant for Z, cada una con un conjunto distinto de usuarios, datos y configuraciones. Estas instancias se pueden alinear con departamentos de negocio, regiones, unidades de negocio o entornos, como desarrollo, pruebas y producción. Este enfoque permite a los equipos abordar sus casos de uso específicos mientras se preserva la separación y la gobernanza entre las cargas de trabajo. Al proporcionar una mayor flexibilidad de despliegue, la compatibilidad con múltiples inquilinos ayuda a los equipos a innovar más rápido, al tiempo que reduce el riesgo y simplifica la administración.
Una capa unificada de orquestación que entiende la intención del usuario, recopila el contexto relevante y enruta dinámicamente las solicitudes a los agentes o herramientas adecuadas ayuda a las organizaciones a simplificar las interacciones con IA, mejorar la productividad y acelerar la toma de decisiones.
Ahora un usuario puede preguntar al Asistente Z: “Proporcionarme el estado actual del sistema y cualquier problema potencial”. El orquestador central puede enrutar esta solicitud al agente relevante, por ejemplo, IBM Z OMEGAMON Insights Agent, un agente CICS o IMS, para proporcionar al usuario la información solicitada.
Esta versión presenta la compatibilidad de Granite 4.1 con Spyre que permite una inferencia más rápida y eficiente, al tiempo que mantiene la seguridad y la localidad de los datos empresariales confidenciales. Los clientes que ejecutan su modelo en x86 pueden continuar usando Llama 3.3-70b-Instruct. Juntas, estas mejoras brindan a las organizaciones acceso a modelos avanzados de IA que pueden ayudar a mejorar la productividad y respaldar experiencias impulsadas por IA más sofisticadas.
Esta versión presenta nuevos servidores de inferencia de IA entregados a través de Red Hat AI Inference Server (RHAIIS) y AI Optimizer for Z. Esta arquitectura actualizada combina el enrutamiento inteligente y el control centralizado en IBM Z con capacidades de servicio de modelos de alto rendimiento, creando una base más flexible y escalable para las cargas de trabajo de IA empresarial. El enfoque está diseñado para mejorar el rendimiento y la eficiencia, permitiendo una gobernanza coherente en entornos híbridos de IA. Al evolucionar la arquitectura de inferencia, las organizaciones pueden admitir mejor las crecientes demandas de IA mientras mantienen la supervisión y el control operativos.
Con las mejoras en IBM Z Workload Scheduler Insights Agent, el agente ahora admite preguntas de conocimiento específicas de IBM Z Workload Scheduler. Esto mejora el filtrado de la información relacionada con el trabajo utilizando criterios operativos y mejora los tiempos de respuesta.
Ahora se admiten consultas basadas en criterios de filtro, como el valor de estado, el nombre de la estación de trabajo y el nombre del trabajo. Pueden mostrar trabajos con error, todos los trabajos que comienzan con OCON, los trabajos que se ejecutan en la estación de trabajo CPU1 y los trabajos en el flujo de trabajos XYZ. Las consultas que aprovechan la base de conocimientos ingerida de IBM Z Workload Scheduler ahora pueden preguntar cosas como: “¿Cuál es el significado del estado del trabajo XYZ? Y “¿Cuál es el significado del parámetro CPBPLIM?”
Además, el agente admite el uso de terminología específica para mainframe. Por ejemplo, usted puede pedir “aplicaciones” en lugar de “flujos de trabajo”. Estas mejoras ayudan a los equipos de operaciones a acceder rápidamente a la información de programación relevante y a obtener una mayor visibilidad de la actividad de la carga de trabajo.
IBM Z RAG Agent tiene nuevas características para un razonamiento más inteligente, un contexto más profundo y un alcance más amplio, incluido el razonamiento de múltiples saltos, la acumulación de contexto y la búsqueda web.
Con razonamiento de múltiples saltos
Las preguntas complejas se dividen automáticamente en pasos más pequeños y solucionables. El agente responde cada paso de forma independiente y luego sintetiza una recomendación final. Por ejemplo, si usted pregunta: “¿Cómo puedo reducir los costos de la aplicación COBOL mientras mejoro la agilidad y me preparo para la integración en la nube?”, el agente se descompone en controladores, opciones de modernización e integración en la nube, sintetizándolo en una respuesta clara.
Con acumulación de contexto
El agente puede realizar múltiples búsquedas internamente utilizando el razonamiento adaptativo antes de dar su respuesta, acumulando información a medida que avanza para refinar las consultas y desarrollar una comprensión más completa del tema antes de dar su respuesta. Por ejemplo, una pregunta sobre qué idiomas admite un producto podría implicar búsquedas adicionales para cada idioma mencionado en la búsqueda inicial para proporcionar más detalles sobre el nivel de soporte.
Con búsqueda web
Existe la opción de configurar el agente ZRAG para ampliar la búsqueda, de modo que cuando la información no esté disponible en el contenido ingerido o sea urgente, el agente pueda complementar la documentación interna de IBM Z con fuentes externas de confianza. Por ejemplo, si usted pregunta: “¿Cuáles son los últimos anuncios de IBM z16?”, el agente puede complementar el conocimiento interno con insights externos actualizados.
¿La conclusión? El agente no solo recupera información, sino que acumula conocimiento a través de búsquedas, razona a través de preguntas complejas y se expande más allá del corpus RAG, cuando es necesario, para dar respuestas más completas.
Para ayudar a las organizaciones a explorar las capacidades de IA más rápidamente, IBM watsonx Assistant for Z v3.3 presenta una configuración de despliegue ligero para entornos de prueba de concepto. Esta opción de despliegue permite a los clientes evaluar las capacidades dentro de su propio entorno controlado mientras aprovechan su propio conocimiento empresarial y agentes predefinidos. Las organizaciones pueden ingerir información patentada, interactuar con los datos de los clientes y recibir insights contextuales en tiempo real, lo que ayuda a acelerar la experimentación y la validación de los casos de uso de IA.
Los agentes de IA ofrecen el mayor valor cuando pueden acceder a conocimientos estructurados y de alta calidad. Sin embargo, la mayor parte del conocimiento organizacional existe en formatos que los sistemas de RAG tienen dificultades para procesar. Las presentaciones, las transcripciones de reuniones, los archivos PDF y las grabaciones de video a menudo contienen insights críticos, pero su naturaleza no estructurada puede limitar la precisión de la recuperación y dificultar que los sistemas de IA muestren información relevante.
Knowledge Transformer es un servicio impulsado por IA que convierte contenido no estructurado (vtt, mp4, ppt, pdf, docx, txt, md) en documentos taxonómicos y estructurados de markdown, optimizados para sistemas RAG. Al aumentar la densidad del conocimiento y la precisión contextual, permite a los agentes de IA ofrecer respuestas significativamente más precisas. Por ejemplo, una sesión técnica de 90 minutos grabada como video con diapositivas puede contener conceptos clave, ejemplos de código y decisiones arquitectónicas. Knowledge Transformer los extrae y los organiza en un documento de markdown estructurado con secciones claras y taxonomía con capacidad de búsqueda.
Cuando se ingiere en IBM ZRAG, el contenido transformado puede ofrecer una precisión de recuperación sustancialmente mejor, lo que permite respuestas precisas que habrían sido imposibles de obtener desde el formato original.
IBM Project Polaris presentará una experiencia de usuario z/OS simplificada y de próxima generación diseñada en torno a las necesidades de los profesionales de mainframe que se inician en su carrera, con una integración profunda con watsonx Assistant for Z que brinda orientación a nivel de experto y recomendaciones contextuales para ayudar a los usuarios a trabajar de manera más eficiente y con confianza.
Se espera que IBM watsonx Assistant for Z v3.3 esté disponible de forma general a partir del 26 de junio de 2026.
Esta última versión está repleta de innovaciones que llevarán sus capacidades de IA agéntica al siguiente nivel. Con nuevos avances en orquestación, flexibilidad de despliegue, soporte de modelos de IA y transformación del conocimiento, usted podrá simplificar la complejidad, aumentar la productividad y acelerar resultados manteniendo la seguridad, gobernanza y confiabilidad que espera de los entornos IBM Z.
Optimice sus flujos de trabajo, automatice tareas y obtenga insights más profundos sobre lo que las operaciones con IBM watsonx Assistant for Z pueden hacer por usted. Para aprender más sobre IBM watsonx Assistant for Z, visite la página del producto de IBM o póngase en contacto con su representante de IBM.
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