Adobe e IBM: ofrecer experiencias del cliente impulsadas por IA y agénticas

Al incorporar tecnologías IBM watsonx a Adobe Experience Platform, los clientes conjuntos de IBM y Adobe pueden ofrecer orquestación de experiencias del cliente para optimizar los puntos de contacto de marketing, asegurando la confianza y transparencia en el contenido que crean. Al mismo tiempo, Red Hat OpenShift permite gestionar y distribuir el contenido y los activos de Experience Platform en la infraestructura híbrida que elija el cliente, lo que garantiza la agilidad necesaria para entornos empresariales complejos y altamente regulados.

En Adobe Summit, esta colaboración se destaca aún más por el reconocimiento de la industria. IBM tiene el honor de recibir el premio Adobe Customer Experience Orchestration AI Technology Partner of the Year del año 2026 por IBM watsonx. Este premio refleja la solidez de nuestra asociación con Adobe y nuestro compromiso compartido de ofrecer experiencias del cliente innovadoras e impulsadas por IA a escala.

En Adobe Summit, IBM muestra cómo estamos colaborando aún más con Adobe para personalizar el contenido, las comunicaciones y las experiencias a escala para que el marketing sea más relevante que nunca para los consumidores, sin comprometer la gobernanza, la transparencia o el control.