Adobe e IBM: ofrecer experiencias del cliente impulsadas por IA y agénticas

Adobe e IBM se comprometen a ayudar a los clientes a aprovechar todo el valor de la IA generativa y la IA agéntica en marketing, creación de contenido y gobernanza de marca.
Al incorporar tecnologías IBM watsonx a Adobe Experience Platform, los clientes conjuntos de IBM y Adobe pueden ofrecer orquestación de experiencias del cliente para optimizar los puntos de contacto de marketing, asegurando la confianza y transparencia en el contenido que crean. Al mismo tiempo, Red Hat OpenShift permite gestionar y distribuir el contenido y los activos de Experience Platform en la infraestructura híbrida que elija el cliente, lo que garantiza la agilidad necesaria para entornos empresariales complejos y altamente regulados.
En Adobe Summit, esta colaboración se destaca aún más por el reconocimiento de la industria. IBM tiene el honor de recibir el premio Adobe Customer Experience Orchestration AI Technology Partner of the Year del año 2026 por IBM watsonx. Este premio refleja la solidez de nuestra asociación con Adobe y nuestro compromiso compartido de ofrecer experiencias del cliente innovadoras e impulsadas por IA a escala.
En Adobe Summit, IBM muestra cómo estamos colaborando aún más con Adobe para personalizar el contenido, las comunicaciones y las experiencias a escala para que el marketing sea más relevante que nunca para los consumidores, sin comprometer la gobernanza, la transparencia o el control.
IBM y Adobe se están asociando para aportar un nuevo nivel de inteligencia, gobernanza y eficiencia operativa a Adobe Experience Platform para desbloquear flujos de trabajo con agentes de nivel empresarial diseñados para la empresa.
Al integrar IBM watsonx en las aplicaciones de Experience Platform, los especialistas en marketing obtienen la capacidad de gestionar y gobernar tanto los modelos predictivos de machine learning, los LLM y los agentes con transparencia de nivel empresarial, lo que garantiza que los insights utilizados para optimizar los recorridos, comprender la intención del cliente y guiar las decisiones de gasto sigan siendo confiables y explicables.
Ofrecer confianza a escala es fundamental para este enfoque. IBM watsonx.governance proporciona capacidades para realizar un seguimiento de todo el ciclo de vida del modelo, estandarizando la forma en que se evalúan el rendimiento, la equidad y el contenido. IBM y Adobe están explorando conjuntamente herramientas impulsadas por LLM para permitir a las empresas desplegar soluciones de Adobe e IBM y orquestar las experiencias del cliente dondequiera que su arquitectura lo exija, lo que permite experiencias de IA confiables en entornos híbridos sin sacrificar la gobernanza.
Los flujos de trabajo de IA y con agentes también tienen un enorme potencial para las empresas más allá del dominio del marketing. IBM y Adobe han colaborado para que la potencia de Adobe Experience Platform Agent Orchestrator y los agentes de IA estén disponibles para su uso dentro del Agent Catalog de watsonx Orchestrate. Los clientes de IBM pueden acceder a Adobe Marketing Agent directamente desde el catálogo para aprovechar la inteligencia de la experiencia del cliente de Adobe junto con otros agentes y herramientas empresariales de su elección. La versión beta de Adobe Marketing Agent estará disponible a través del Agent Catalog el 30 de abril de 2026.
IBM sigue asociándose con Adobe para fortalecer el valor de sus capacidades nativas de agentes al mejorar los agentes de Adobe con fuentes de datos propias y de terceros de manera escalable y gobernada con watsonx.data. Los agentes ofrecen el mayor valor cuando tienen el contexto necesario para llevar a cabo sus tareas. Sin embargo, proporcionar ese contexto de forma flexible y eficiente es difícil sin una base bien gobernada e indexada de datos empresariales. Ofrecer confianza a escala requiere no solo modelos potentes, sino también datos gobernados de alta calidad.
A medida que la IA se fortalece gracias a los datos que la impulsan, IBM ayuda a las empresas a desbloquear el valor completo de sus datos empresariales existentes en servicio de la IA y los flujos de trabajo con agentes, asegurando que los datos estén unificados, sean precisos y se utilicen de forma responsable para lograr mejores resultados.
IBM Consulting ayuda a los clientes a modernizar sus operaciones de marketing conectando su ecosistema de datos, sistemas, decisiones, contenidos y flujos de trabajo en un modelo operativo cohesivo habilitado por IA. Al combinar las tecnologías de primer nivel de Adobe con la experiencia de IBM en IA de confianza para la empresa, las organizaciones pueden desbloquear todo el valor de la IA agéntica en marketing, creación de contenidos y gobernanza de marca.
Gracias a su amplia experiencia en el diseño y la implementación rápida de experiencias integrales orquestadas por IA, IBM Consulting se centra en crear sistemas (y no puntos de contacto aislados) en los que los agentes inteligentes, los flujos de trabajo automatizados y los procesos multifuncionales funcionen de manera sincronizada. Nuestro enfoque anticipa las necesidades del cliente, coordina acciones entre equipos dispares y elimina fricciones causadas por funciones aisladas. Aprovechando el poder de las plataformas de Adobe, IBM Consulting permite a las marcas ofrecer experiencias más adaptables, conectadas y conscientes del contexto que aceleran los resultados deseados.
IBM aplica estas mismas capacidades internamente, transformando nuestra propia organización de marketing global mediante el rediseño de los flujos de trabajo, la modernización de la cadena de suministro de contenidos y la incorporación de procesos habilitados para IA a escala. La transformación de IBM Marketing demuestra de primera mano cómo Adobe e IBM ayudan a los clientes a crear modelos operativos de marketing nativos de IA que ofrecen mayor productividad, resultados más rápidos, menores costos operativos y experiencias del cliente más personalizadas para impulsar el crecimiento del negocio.