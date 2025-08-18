ABBYY e IBM watsonx.ai Orchestrate transforman la automatización de KYC a escala empresarial

18 de agosto de 2025

Hoy, ABBYY e IBM están ampliando su asociación para ofrecer una solución que prioriza el cumplimiento para instituciones de servicios financieros y seguros que exigen precisión, auditabilidad y agilidad operativa. Al combinar Document AI y Process AI avanzados de ABBYY con los agentes impulsados por IA de IBM watsonx.ai Orchestrate, estamos transformando todo el proceso Know Your Customer (KYC), desde la recepción de documentos hasta el monitoreo del cumplimiento, en un flujo de trabajo transparente, escalable e inteligente.

Esto es más que automatización de tareas. Es una orquestación dinámica de extremo a extremo con insights de riesgos incorporados en tiempo real.

Descripción general de la solución y propuesta de valor de la integración

El proceso KYC manual es lento, propenso a errores y costoso. Las herramientas de automatización tradicionales a menudo son insuficientes en términos de validación de documentos cruzados, preparación para auditorías y control de procesos en tiempo real. Los equipos de cumplimiento continúan teniendo dificultades con sistemas desconectados, señales de riesgo poco claras y una creciente presión regulatoria.

ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate cambian eso. Con esta integración, las instituciones pueden optimizar la incorporación, reducir el riesgo de fraude y aplicar políticas de cumplimiento automáticamente, impulsadas por IA que comprende tanto los procesos como los documentos.

Tres diferenciaciones clave con la integración ABBYY + IBM 

  1. ABBYY Document IA extrae datos estructurados de facturas de servicios públicos, estados bancarios y otros documentos de incorporación, incluso si están mal escaneados o varían según el país.
  2. IBM watsonx.ai Orchestrate luego enruta esos datos limpios a través del flujo de trabajo de KYC validando entradas, lanzando seguimientos e integrándose directamente con plataformas de cumplimiento interno.
  3. ABBYY Process Intelligence monitorea cada caso, captura datos operativos e identifica excepciones en tiempo real. Si surge un problema (falta de documentación, una brecha de cumplimiento o un patrón sospechoso), el sistema alerta a los equipos adecuados y activa una acción correctiva del agente.

Cada actividad se registra. Cada acción es explicable. Cada paso es auditable.

Cómo funciona la integración

La integración ABBYY+IBM watsonx Orchestrate permite a las instituciones:

  • Ingerir y estructurar documentos de incorporación a escala con ABBYY Document IA
  • Activar pasos de flujo de trabajo inteligentes mediante Orchestrate (por ejemplo, verificaciones de riesgos, solicitudes de reenvío, escalamientos)
  • Supervisar continuamente la conformidad de los procesos con ABBYY Process IA
  • Responder automáticamente a las brechas de cumplimiento reiniciando, enrutando o corrigiendo el flujo de trabajo
  • Garantizar la trazabilidad completa y la preparación para auditorías en cada interacción KYC

ABBYY + IBM ofrecen propuestas de valor clave 

  1. Más allá de la automatización hasta la inteligencia orquestada: desde la captura de datos hasta la ejecución de decisiones, cada paso se coordina y monitorea, lo que garantiza que nada se escape.
  2. Visibilidad de riesgos en tiempo real: ABBYY Process IA detecta cuellos de botella, desviaciones de cumplimiento y excepciones de forma proactiva, lo que le ayuda a resolver problemas antes de que se conviertan en riesgos.
  3. Cumplimiento, integrado: cada paso de KYC se registra, mide y alinea con los requisitos normativos internos y externos, por lo que usted siempre está listo para las auditorías.
  4. Escalabilidad de nivel empresarial: a medida que crecen los volúmenes de incorporación, también lo hace el sistema, sin sacrificar la supervisión ni el rendimiento.

Beneficios empresariales con ABBYY + IBM

  1. Incorporación más rápida con menos pasos manuales
  2. Reducción del riesgo de cumplimiento mediante controles y alertas automatizados
  3. Mejor preparación para las auditorías y la transparencia de la gobernanza
  4. Menor costo operativo a través de la orquestación inteligente
  5. Mayor satisfacción del cliente con un tiempo de servicio más rápido

En acción: caso de uso de servicios financieros y seguros

Un proveedor de seguros global que incorpora nuevos asegurados debe capturar documentos de identidad, validar información y garantizar el cumplimiento de AML/KYC en múltiples jurisdicciones.

Con ABBYY + IBM:

  • Los documentos se capturan y estructuran en la admisión
  • Los agentes de Orchestrator validan los detalles y lanzan los siguientes pasos (por ejemplo, perfiles de riesgo)
  • ABBYY Process IA monitorea el flujo de trabajo para desviaciones o retrasos
  • Si falta documentación o surgen indicadores de riesgo, el sistema notifica al cliente y reanuda el flujo de trabajo cuando se resuelve
  • Cada acción es rastreable, lo que respalda la política interna, la auditoría regulatoria y la elaboración de informes externos

¿El resultado? Incorporación más segura y rápida con cumplimiento continuo.

Un nuevo estándar para la automatización KYC

En conjunto, ABBYY e IBM ofrecen un nuevo estándar de referencia para la automatización KYC, creado para industrias reguladas donde la confianza, la transparencia y la agilidad no son negociables. Desde la recepción inicial de documentos hasta el monitoreo continuo de riesgos, esta integración permite a los equipos de cumplimiento pasar de reactivos a proactivos, sin agregar complejidad.

Desde la fricción de procesos hasta la inteligencia de procesos: KYC se volvió más inteligente.

Vea la integración en acción.

Aprenda más sobre ABBYY

