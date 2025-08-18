ABBYY e IBM watsonx.ai Orchestrate transforman la automatización de KYC a escala empresarial

Hoy, ABBYY e IBM están ampliando su asociación para ofrecer una solución que prioriza el cumplimiento para instituciones de servicios financieros y seguros que exigen precisión, auditabilidad y agilidad operativa. Al combinar Document AI y Process AI avanzados de ABBYY con los agentes impulsados por IA de IBM watsonx.ai Orchestrate, estamos transformando todo el proceso Know Your Customer (KYC), desde la recepción de documentos hasta el monitoreo del cumplimiento, en un flujo de trabajo transparente, escalable e inteligente.

Esto es más que automatización de tareas. Es una orquestación dinámica de extremo a extremo con insights de riesgos incorporados en tiempo real.