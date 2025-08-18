ABBYY e IBM watsonx.ai Orchestrate transforman la automatización de KYC a escala empresarial

18 de agosto de 2025
Hoy, ABBYY e IBM están ampliando su asociación para ofrecer una solución que prioriza el cumplimiento para instituciones de servicios financieros y seguros que exigen precisión, auditabilidad y agilidad operativa. Al combinar Document AI y Process AI avanzados de ABBYY con los agentes impulsados por IA de IBM watsonx.ai Orchestrate, estamos transformando todo el proceso Know Your Customer (KYC), desde la recepción de documentos hasta el monitoreo del cumplimiento, en un flujo de trabajo transparente, escalable e inteligente.
Esto es más que automatización de tareas. Es una orquestación dinámica de extremo a extremo con insights de riesgos incorporados en tiempo real.
El proceso KYC manual es lento, propenso a errores y costoso. Las herramientas de automatización tradicionales a menudo son insuficientes en términos de validación de documentos cruzados, preparación para auditorías y control de procesos en tiempo real. Los equipos de cumplimiento continúan teniendo dificultades con sistemas desconectados, señales de riesgo poco claras y una creciente presión regulatoria.
ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate cambian eso. Con esta integración, las instituciones pueden optimizar la incorporación, reducir el riesgo de fraude y aplicar políticas de cumplimiento automáticamente, impulsadas por IA que comprende tanto los procesos como los documentos.
Cada actividad se registra. Cada acción es explicable. Cada paso es auditable.
La integración ABBYY+IBM watsonx Orchestrate permite a las instituciones:
Un proveedor de seguros global que incorpora nuevos asegurados debe capturar documentos de identidad, validar información y garantizar el cumplimiento de AML/KYC en múltiples jurisdicciones.
Con ABBYY + IBM:
¿El resultado? Incorporación más segura y rápida con cumplimiento continuo.
En conjunto, ABBYY e IBM ofrecen un nuevo estándar de referencia para la automatización KYC, creado para industrias reguladas donde la confianza, la transparencia y la agilidad no son negociables. Desde la recepción inicial de documentos hasta el monitoreo continuo de riesgos, esta integración permite a los equipos de cumplimiento pasar de reactivos a proactivos, sin agregar complejidad.
Desde la fricción de procesos hasta la inteligencia de procesos: KYC se volvió más inteligente.
Vea la integración en acción.
Solicite una demostración personalizada