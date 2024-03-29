Ponga a trabajar la IA para la transformación de RR. HH. y talento humano

Aprenda a aplicar la IA generativa para impulsar la transformación de RR. HH y el talento en toda su organización.
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Ilustración del proceso de IA que representa la transformación del talento

Conclusiones de la guía

75 %
de los líderes empresariales encuestados cree que el beneficio competitivo dependerá de quién tenga la IA generativa más avanzada.

69M
de nuevos puestos de trabajo podrían crearse mediante la adopción de IA y otras tecnologías.

46 %
de los líderes empresariales encuestados cree que la falta de preparación organizacional es una barrera principal para la adopción de la IA generativa.
Lo que hay dentro
Insights

Por qué la IA generativa está cambiando la forma en que definimos el trabajo y creando nuevas oportunidades en recursos humanos, desarrollo profesional y experiencia del empleado.
Beneficios

Cómo aumentar el trabajo de los empleados con IA generativa para crear eficiencias, mejorar la productividad y liberar a los empleados para que se centren en un trabajo de mayor valor.
Recomendaciones

Cómo prepararse para la propia transformación de su organización.
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