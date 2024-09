IBM ha establecido el objetivo de alcanzar emisiones GEI operativas de cero neto para 2030, con 350 000 toneladas métricas o menos de emisiones residuales de CO 2 . Esto requiere que reduzcamos al máximo nuestras emisiones operativas actuales mediante la conservación de la energía al aumentar la eficiencia operativa y reducir el consumo energético.



Uno de los principales retos son los datos. En sustentabilidad, hay un dicho popular de que no se puede gestionar lo que no se mide. Jimmy McDonough, director global de energía de IBM Global Real Estate, conoce la clave para abordar este problema: las herramientas basadas en inteligencia artificial (IA).



En 2023, la IA permitió a Jimmy y a otros equipos de IBM recopilar y analizar los datos energéticos de IBM dentro de una herramienta única y auditable en una cartera de más de 600 ubicaciones. De este modo, la empresa puede obtener informes y filtrarlos por ubicación, zona geográfica y empresa de servicios públicos, entre otros aspectos, para saber dónde se consume más energía, dónde se producen cambios inesperados en la energía y dónde tiene la empresa más oportunidades de impulsar el ahorro energético para ayudar a cumplir nuestro objetivo cero neto para 2030.



Para Jimmy y otros IBMers, la integración de esta filosofía y estrategia en todas las operaciones de la empresa genera nuevos insights que pueden crear nuevas oportunidades de conservación de la energía.



