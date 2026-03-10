Seminario web sobre observabilidad de registros en contexto

Unifique los registros. Acelere la depuración. Elimine la proliferación.

Los datos de registro fragmentados entre hosts y aplicaciones crean puntos ciegos que hacen que el análisis de la causa principal sea lento y complicado. Confiar en herramientas heredadas a menudo aumenta la proliferación de herramientas sin proporcionar el contexto necesario para resolver los problemas rápidamente.

Este seminario web presenta IBM® Instana “Logs in Context”, una solución unificada basada en OpenTelemetry que integra el registro directamente en su pila de observabilidad para una respuesta a incidentes más rápida e inteligente.

Ponente destacado: Paul Watkins, director sénior de producto de IBM Instana.

Regístrese en el seminario web bajo demanda para aprender a:

- Integrar los registros perfectamente en su pila para obtener visibilidad de extremo a extremo.

- Reducir la proliferación de herramientas sustituyendo las soluciones existentes fragmentadas.

- Acelerar el análisis de causa principal con insights detallados y contextuales sobre el rendimiento.

- Aprovechar los estándares de OpenTelemetry para una estrategia configurable y preparada para el futuro.