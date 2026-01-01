Descargue su activo

Reinvente el potencial humano en la era de la IA generativa

Las organizaciones primero deben visualizar la IA generativa no como una tecnología independiente, sino dentro del contexto de su fuerza laboral. En colaboración con Oracle, el IBM Institute for Business Value profundiza en el tema.



Lea este informe para aprender más sobre la IA y el potencial de los empleados, y el papel que pueden desempeñar los recursos humanos en la creación de poderosas estrategias de crecimiento para fomentar el talento, tanto ahora como para el futuro del trabajo.