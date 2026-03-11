Las empresas de hoy se ven desbordadas por un creciente “caos de conectividad”. Las pilas tecnológicas se han disparado, pero casi la mitad de las organizaciones admiten que se han expandido sin un plan de integración creando silos, deuda técnica, riesgos de seguridad e innovación estancada. Este informe revela por qué la complejidad de la tecnología se está acelerando, cómo los sistemas desconectados ralentizan la agilidad y la toma de decisiones, y qué pueden hacer los líderes de TI para recuperar el control. Con la IA generativa que agrega aún más presión, la integración ya no es opcional: es la columna vertebral que determina si las organizaciones escalan o se quedan atrás.

Contenidos de aprendizaje

- Por qué la expansión tecnológica se está saliendo de control, con el 86 % de las empresas que amplía sus pilas y el 70 % que acumula más deuda técnica que nunca.

- Los principales riesgos del caos en la conectividad, entre los que se incluyen el aumento del incumplimiento normativo, la pérdida de competitividad, la inaccesibilidad de los datos y las interrupciones que afectan a los ingresos.

-Cómo las integraciones fragmentadas alimentan el desperdicio, con el 81 % de las organizaciones que duplica el trabajo debido a los silos y el 44 % que lidia con múltiples proveedores para la integración.



-Por qué una plataforma de integración unificada es la solución, ya que devuelve la agilidad, la productividad y la gobernanza a todas las aplicaciones, datos, API, eventos y B2B.

Descargue el documento completo para ver cómo puede superar el caos de la conectividad y construir un negocio más integrado, resiliente y competitivo.