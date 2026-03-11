La IA está transformando la empresa a una velocidad sin precedentes, pero también está amplificando la complejidad, aumentando el riesgo y exponiendo los límites de las herramientas de integración existentes. A medida que las organizaciones generan y consumen más datos que nunca, las soluciones iPaaS tradicionales tienen dificultades para seguir el ritmo. Acceda a nuestra guía y descubra cómo una nueva generación de integración empresarial habilitada por IA le ayuda a superar el caos de la conectividad, recuperar el control y desbloquear el valor completo de la IA generativa en toda su empresa.

Contenidos de aprendizaje

- Por qué la IA está aumentando el caos de la integración, desde los riesgos de soberanía de los datos hasta el auge de las API y los desafíos de seguridad multinube

- Cómo la iPaaS de próxima generación de IBM elimina la fragmentación con una única plataforma habilitada para IA que abarca nubes, regiones, fuentes de datos y patrones de integración.

- Los cinco componentes imprescindibles de una iPaaS moderna, incluida la integración híbrida, la gobernanza centralizada y la productividad impulsada por IA generativa.

- El impacto empresarial de la agilidad, la productividad y la gobernanza, habilitadas a través de una plataforma unificada que admite tanto especialistas en TI como tecnólogos empresariales.

Descargue el documento completo para ver cómo puede modernizar su ámbito de integración y desbloquear el verdadero valor de la IA en toda su empresa.