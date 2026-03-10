Informe TrustRadius Market de Instana

Monitoree de forma más inteligente. Resuelva más rápido. Construya más.

En entornos dinámicos nativos de la nube, los equipos de DevOps suelen dedicar más tiempo a combatir incidentes que a crear nuevas características. Los flujos de trabajo reactivos y la visibilidad limitada crean cuellos de botella que ralentizan la innovación.

Este informe de mercado respaldado por TrustRadius detalla por qué IBM Instana es la plataforma mejor calificada para recuperar el control, lo que permite a los desarrolladores y SRE automatizar la resolución de problemas y centrarse en el código de envío.

Descargue el informe para saber por qué los líderes de DevOps confían en Instana para:

- Validar su estrategia con una puntuación de satisfacción del usuario líder en el mercado de 8.6/10

- Acelerar la resolución de problemas mediante el análisis automatizado de la causa principal y el seguimiento a nivel de código

- Lograr visibilidad full stack en entornos de TI híbridos complejos

- Confiar en una solución donde el 100 % de los usuarios encuestados afirmaron que volverían a comprar