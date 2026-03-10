Mejora continua de la experiencia digital del usuario final con IBM Instana

Adáptase al cambio. Optimice el rendimiento. Garantice la coherencia.

Según Enterprise Strategy Group (ESG), las organizaciones están teniendo dificultades para adaptar las herramientas de observabilidad a nuevas arquitecturas y entornos multinube complejos. Los métodos tradicionales de monitoreo de la experiencia digital (DEM) a menudo carecen del alcance necesario para garantizar una cobertura constante, dejando en riesgo la satisfacción del usuario.

Este informe de investigación analiza las limitaciones del DEM existente y destaca cómo IBM Instana proporciona la visibilidad integral y de extremo a extremo necesaria para resolverlas.

Descargue el informe para aprender a:

- Adaptar las herramientas de observabilidad para manejar los patrones arquitectónicos emergentes
- Monitorear y optimizar el rendimiento en entornos multinube distribuidos
- Garantizar una cobertura de observabilidad coherente en todas las capas de la infraestructura
- Superar las limitaciones críticas de los métodos de DEM tradicionales
- Lograr una visibilidad integral de y extremo a extremo que mejore la experiencia del usuario final

Informe de mejora continua de la experiencia de usuario