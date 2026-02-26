Calculadora de TCO

Los servidores IBM Power reducen el costo total de propiedad (CTP) de la infraestructura de TI al consolidar los footprints físicos del centro de datos y disminuir los costos de licencias de software, mantenimiento, refrigeración y electricidad. Haga más con menos núcleos y mejore también el rendimiento y la seguridad. Utilice esta calculadora para ver un CTP para varias configuraciones y en cuánto podría reducir su CTP con Power respondiendo algunas preguntas simples en la calculadora. Descubra el retorno de la inversión (ROI) que su empresa podría obtener con los servidores Power on prem y el servidor Power Virtual.