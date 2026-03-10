Guía para optimizar la modernización de aplicaciones

Acelere la migración. Elimine riesgos. Modernice con confianza.
La transición de monolitos a microservicios introduce una complejidad que las herramientas existentes de APM simplemente no pueden manejar. Sin visibilidad total, los puntos ciegos en entornos híbridos amenazan el rendimiento y ralentizan la entrega.
Esta guía describe cómo mantener el control durante su recorrido de modernización con full Stack observability en tiempo real.
Descargue la guía para aprender a:
- Comparar el rendimiento de la aplicación de forma continua en cada etapa de la migración
- Eliminar brechas de visibilidad que retrasan la detección de problemas y limitan la velocidad de CI/CD
- Capacitar a los equipos de DevOps para que "desplacen a la izquierda" y resuelvan problemas de código antes de la producción
- Automatizar el descubrimiento, el rastreo y la alerta a través de entornos híbridos complejos
- Reemplazar herramientas heredadas reactivas con insights de fidelidad total de IBM Instana