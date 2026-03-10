Informe automatizado de APM

Automatice la configuración. Acelere los lanzamientos. Despliegue con confianza.

En DevOps moderno, los pipelines de CI/CD nunca se detienen. Las herramientas de APM existentes que se basan en la configuración manual crean cuellos de botella, lo que reduce el tiempo de ingeniería y ralentiza la entrega justo cuando más se necesita velocidad.

Este informe explica cómo evolucionar hacia un APM automatizado, brindando la visibilidad en tiempo real necesaria para despliegues de alta velocidad.

Descargue el informe para aprender a:

- Eliminar los retrasos en la entrega y los costos asociados con la gestión manual del rendimiento

- Lograr visibilidad full stack al instante sin configuraciones complejas ni soluciones alternativas

- Aprovechar las características nativas de CI/CD, como el autodescubrimiento y el establecimiento de referencia impulsado por IA

- Reducir el MTTR y la fatiga alerta para dar soporte a liberaciones rápidas y seguras